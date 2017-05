The 2017 IIHF World Championships are taking place in Paris, France and Cologne, Germany.

The Championship is made up of 16 teams divided into two groups.

Group A includes Germany, Russia, Sweden, United States, Slovakia, Latvia, Denmark and Italy.

Group B contains Canada, Finland, Belarus, Czech Republic, Switzerland, Norway, France and Slovenia.

The top four ranked teams from each group following the preliminary round advance to the single-elimination quarterfinal.

The Tampa Bay Lightning are well represented at the World Championships with seven players and coach Jon Cooper taking part.

Team Canada has rookie Brayden Point and Alex Killorn skating for Jon Cooper.

Team Russia features goalie Andrei Vasilevskiy, forwards Nikita Kucherov and Vladislav Namestnikov.

Team Sweden boasts a solid blueline with Norris Trophy Finalist Victor Hedman and the always reliable Anton Stralman.

Day 1 – May 5 – Lightning Players Recap

Russia 2 – Sweden 1 SO

Andrei Vasilevskiy was brilliant as he stopped 22 of 23 shots, including all of Sweden’s shootout attempts to lead Russia to a 2-1 come-from-behind victory.

Sweden scored first when Victor Hedman made a perfect stretch pass from his own end to Victor Rask who found Elias Lindholm who beat Vasilevskiy at 14:40 of the first period givng Sweden a 1-0 lead.

At 3:58 of the third period, Sergei Andronov scored to tie the game at one.

Artemi Panarin scored in the shootout to give Russia the win and three points.

Victor Hedman had an assist and was second to his Lightning teammate Anton Stralman in ice time.

Nikita Kucherov had three shots while playing just over 12 minutes. Vladislav Namestnikov played over 15 minutes.

Canada 4 – Czech Republic 1

Jon Cooper’s Team Canada beat the Czech Republic team solidly 4-1.

Brayden Point had two shots and was a +1, while Alex Killorn did not register a shot.

Preliminary Round Day 1 Strandngs

R Team GP W OTW OTL L GF:GA PTS Group A 1 LAT 1 1 0 0 0 3:0 3 2 GER 1 1 0 0 0 2:1 3 3 RUS 1 0 1 0 0 2:1 2 4 SWE 1 0 0 1 0 1:2 1 5 USA 1 0 0 0 1 1:2 0 6 DEN 1 0 0 0 1 0:3 0 – SVK 0 0 0 0 0 0:0 0 – ITA 0 0 0 0 0 0:0 0 Group B 1 CAN 1 1 0 0 0 4:1 3 2 FIN 1 1 0 0 0 3:2 3 3 SUI 1 0 1 0 0 5:4 2 4 SLO 1 0 0 1 0 4:5 1 5 BLR 1 0 0 0 1 2:3 0 6 CZE 1 0 0 0 1 1:4 0 – NOR 0 0 0 0 0 0:0 0 – FRA 0 0 0 0 0 0:0 0 Schedule

Nr Group Phase Venue Game 1 A PRE LANXESS arena SWE 1-2 RUS 2 B PRE AccorHotels Arena FIN 3-2 BLR 3 A PRE LANXESS arena USA 1-2 GER 4 B PRE AccorHotels Arena CZE 1-4 CAN 5 A PRE LANXESS arena LAT 3-0 DEN 6 B PRE AccorHotels Arena SUI 5-4 SLO 7 A PRE LANXESS arena SVK vs ITA 8 B PRE AccorHotels Arena BLR vs CZE 9 A PRE LANXESS arena GER vs SWE 10 B PRE AccorHotels Arena NOR vs FRA 11 A PRE LANXESS arena ITA vs RUS 12 B PRE AccorHotels Arena SLO vs CAN 13 A PRE LANXESS arena USA vs DEN 14 B PRE AccorHotels Arena FIN vs FRA 15 A PRE LANXESS arena LAT vs SVK 16 B PRE AccorHotels Arena NOR vs SUI 17 A PRE LANXESS arena GER vs RUS 18 B PRE AccorHotels Arena BLR vs CAN 19 A PRE LANXESS arena USA vs SWE 20 B PRE AccorHotels Arena FIN vs CZE 21 A PRE LANXESS arena ITA vs LAT 22 B PRE AccorHotels Arena SLO vs NOR 23 A PRE LANXESS arena SVK vs DEN 24 B PRE AccorHotels Arena SUI vs FRA 25 A PRE LANXESS arena USA vs ITA 26 B PRE AccorHotels Arena SUI vs BLR 27 A PRE LANXESS arena SVK vs GER 28 B PRE AccorHotels Arena FIN vs SLO 29 A PRE LANXESS arena RUS vs DEN 30 B PRE AccorHotels Arena CZE vs NOR 31 A PRE LANXESS arena SWE vs LAT 32 B PRE AccorHotels Arena CAN vs FRA 33 A PRE LANXESS arena SWE vs ITA 34 B PRE AccorHotels Arena CZE vs SLO 35 A PRE LANXESS arena DEN vs GER 36 B PRE AccorHotels Arena FRA vs BLR 37 A PRE LANXESS arena LAT vs USA 38 B PRE AccorHotels Arena NOR vs FIN 39 A PRE LANXESS arena RUS vs SVK 40 B PRE AccorHotels Arena SLO vs BLR 41 A PRE LANXESS arena ITA vs GER 42 B PRE AccorHotels Arena CAN vs SUI 43 A PRE LANXESS arena SVK vs USA 44 B PRE AccorHotels Arena FRA vs CZE 45 A PRE LANXESS arena DEN vs SWE 46 B PRE AccorHotels Arena SUI vs FIN 47 A PRE LANXESS arena DEN vs ITA 48 B PRE AccorHotels Arena CAN vs NOR 49 A PRE LANXESS arena RUS vs LAT 50 B PRE AccorHotels Arena FRA vs SLO 51 A PRE LANXESS arena SWE vs SVK 52 B PRE AccorHotels Arena BLR vs NOR 53 A PRE LANXESS arena RUS vs USA 54 B PRE AccorHotels Arena CZE vs SUI 55 A PRE LANXESS arena GER vs LAT 56 B PRE AccorHotels Arena CAN vs FIN 57 QF LANXESS arena vs 58 QF AccorHotels Arena vs 59 QF LANXESS arena vs 60 QF AccorHotels Arena vs 61 SF LANXESS arena vs 62 SF LANXESS arena vs 63 BMG LANXESS arena vs 64 GMG LANXESS arena vs

