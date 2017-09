Many young Bolts will make their debut on Tuesday night, as Tampa Bay takes on the Carolina Hurricanes in the first preseason game of the 2017-18 season at Amalie Arena.

Here is the game roster:

FORWARDS (12) Name Acquired 2016-17 Club 23 BROWN, J.T. FA (3/28/12) Tampa Bay (NHL) 71 CIRELLI, Anthony ’15 Draft (3rd Rd) Oshawa (OHL) Erie (OHL) 89 CONACHER, Cory FA (7/13/16) Syracuse (AHL) Tampa Bay (NHL) 40 DUMONT, Gabriel FA (7/1/16) Syracuse (AHL) Tampa Bay (NHL) 73 ERNE, Adam ’13 Draft (2nd Rd) Syracuse (AHL) Tampa Bay (NHL) 41 KATCHOUK, Boris ’16 Draft (2nd Rd) Sault St. Marie (OHL) 36 LIPANOV, Alexey ’17 Draft (3rd Rd) Balashikha (RUS-2) MVD Balashikha 2 (Rus Jr) 90 NAMESTNIKOV, Vladislav ’11 Draft (1st Rd) Tampa Bay (NHL) 13 PAQUETTE, Cedric 12 Draft (4th Rd) Tampa Bay (NHL) 63 PECA, Matthew ’11 Draft (7th Rd) Syracuse (AHL) Tampa Bay (NHL) 46 RADDYSH, Taylor ’16 Draft (2nd Rd) Erie (OHL) 79 VOLKOV, Alexander ’17 Draft (2nd Rd) SKA St. Petersburg 2 (Rus Jr) Neva St. Petersburg (RUS-2) DEFENSEMAN (6) Name Acquired 2016-17 Club 52 FOOTE, Cal ’17 Draft (1st Rd) Kelowna (WHL) 43 HAJEK, Libor ’16 Draft (2nd Rd) Saskatoon (WHL) Syracuse (AHL) 2 McBAIN, Jamie FA (7/1/17) Tucson (AHL) Arizona (NHL) 76 SOSUNOV, Oleg ’16 Draft (6th Rd) Yaroslavl (MHL) Yaroslavl Jr. (NMHL) 62 SUSTR, Andrej FA (3/21/13) Tampa Bay (NHL) 75 WALCOTT, Daniel Trade w/NYR (9/17/15) Syracuse (AHL) GOALTENDERS (2) Name Acquired 2016-17 Club 49 LEIGHTON, Michael FA (7/1/17) Charlotte (AHL) Carolina (NHL) 35 RIOPEL, Nicola Invitee Kalamazoo (ECHL)

(Feature Photo/ Christine Gunn)

