Congratulations to Josh W for winning our UFC 207 Pick ‘Em Contest, Jon Doe for being December’s winner, Nathan Hickling for being 2016’s overall winner (by a huge margin), and to Jesse Mejia for winning our 2nd place prize (via tiebreaker – most points earned in December). First Pick ‘Em action for 2017 will be UFC Fight Night: Rodriguez vs Penn on Jan 15th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Ronda Rousey – 55%

Dominick Cruz – 86%

T.J. Dillashaw – 82%

Dong Hyun Kim – 71%

Louis Smolka – 69%

Consensus Overall Record in 2016: 106-67 (61%)



UFC 207 Pick ‘Em Results

1 Josh W 10 2 captainkirk368 9 3 Bartosz Morzynski 9 4 Darryl Fitzgerald 8 5 KurtK26 8 6 Mike P. 8 7 Paolo Puno 8 8 Jon Doe 8 9 Brandon Martinez 7 10 Drew Becker 7 11 derek imm 7 12 Luke Rhoads 7 13 James Weise 7 14 Matt G. 7 15 Barry Oh 7 16 Andrew Nandlal 7 17 Eric McIntosh 7 18 robert oakes 6 19 Nick Davidson 6 20 David McAuley 6 21 Jason Poirier 6 22 Michael J. 6 23 Matthew Frost 6 24 larry chaput 6 25 Dave K. 6 26 Shemp DeYoung 6 27 Brandon Kaplan 6 28 Beck13 6 29 The MMA Manifesto 6 30 Vladimir Kramarenko 5 31 Corey Heck 5 32 Creamy Goodness 4 33 VA MMA Ry 4 34 Travis Parsons 4 35 Gage Holder 4 36 Emma Savoy 4 37 Jesse mejia 4 38 Nick b 4 39 Cameron Walsh 4 40 Rodney Jeninga 3 41 ryanC 3 42 Carlos G 3 43 Sternfan74 3 44 Jamie Benton 2 45 Nathan Hickling 2 46 Frankie Dicristofano 2 47 Walter Davis III 2 48 Derrick Fling 1 49 Todd Bridgland 1 50 don nog jr 0



December’s Top Five

1 Jon Doe 21 2 KurtK26 18 3 captainkirk368 17 3 Frankie Dicristofano 17 5 multiple tied with 16

2016 Final Standings