Info on what the Reebok sponsorship payments to UFC fighters will look like got leaked out yesterday, and it appears like most guys/gals won’t be making a whole lot of dough, with more than half the roster falling in the lowest payment category. Rather than just report what the financial terms of the deal is, we’ve gone and sorted all 554 fighters currently on the UFC’s roster by Reebok payment level. Below you will find how much each of these fighters will make in their next appearance in the Octagon courtesy of Reebok.

(Reebok sponsorship program started with UFC 189; payments are based on how many fights the fighter has had under the Zuffa banner; figures don’t include any separate sponsorship deals individual fighters have with Reebok, number in brackets beside fighter’s name signifies number of fights they’ve currently had under Zuffa)

Updated after UFC Fight Night: Swanson vs Lobov

1 to 5 Zuffa Fights 233 fighters (50% of roster) $2,500/fight Abdul Razak Alhassan (1) Adam Milstead (2) Aiemann Zahabi (1) Alan Patrick (5) Albert Morales (3) Alberto Mina (3) Alejandro Pérez (5) Aleksei Oleinik (4) Alessandro Ricci (2) Alessio Di Chirico (3) Alex Chambers (3) Alex Morono (3) Alex Nicholson (3) Alex Volkanovksi (1) Alex White (5) Alexa Grasso (2) Alexander Volkov (2) Alexandre Pantoja (1) Alvaro Herrera (2) Amanda Cooper (3) Andre Soukhamthath (1) Andrew Holbrook (4) Andrew Sanchez (3) Angela Hill (4) Angela Magana (2) Anna Elmose (2) Anthony Birchak (4) Arnold Allen (3) Artem Lobov (5) Ashlee Evans-Smith (4) Ashley Yoder (1) Augusto Mendes (3) Bec Rawlings (4) Belal Muhammad (4) Ben Nguyen (4) Bobby Nash (1) Bojan Mihajlović (2) Bojan Velickovic (3) Brandon Moreno (3) Brett Johns (1) Brian Camozzi (1) Brian Ortega (4) Carla Esparza (4) Carlos Diego Ferreira (5) Cat Zingano (4) Charles Rosa (5) Charlie Ward (1) Chase Sherman (2) Chris De La Rocha (2) Chris Gruetzemacher (2) Christian Colombo (2) Cindy Dandois (1) Claudia Gadelha (4) Claudio Puelles (1) CM Punk (1) Cortney Casey (5) Cristiane ‘Cyborg’ Justino (3) Curtis Blaydes (3) Cynthia Calvillo (2) Cyril Asker (2) Damian Grabowski (2) Damian Stasiak (3) Damien Brown (3) Daniel Jolly (2) Daniel Spitz (1) Danielle Taylor (3) Danny Roberts (3) Darren Stewart (2) Darren Till (2) Davey Grant (3) Davi Ramos (1) David Teymur (3) Desmond Green (1) Devin Clark (3) Devin Powell (1) Diego Rivas (2) Dmitry Smoliakov (2) Dominique Steele (5) Dong Hyun Kim (Maestro) (3) Doo Ho Choi (4) Douglas Silva de Andrade (3) Drakkar Klose (1) Eddie Alvarez (3) Elizeu Zaleski dos Santos (3) Emil Meek (1) Enrique Barzola (3) Eric Shelton (1) Eric Spicely (3) Felice Herrig (4) Felipe Silva (1) Francis Ngannou (5) Frankie Perez (3) Gabriel Benítez (4) Gadzhimurad Antigulov (1) Garreth McLellan (5) Gavin Tucker (1) George Sullivan (5) Gerald Meerschaert (2) Gregor Gillespie (2) Guido Cannetti (2) Heather Jo Clark (3) Hector Sandoval (3) Henry Briones (3) Ion Cutelaba (3) Irene Aldana (2) Islam Makhachev (4) Jack Hermansson (2) Jack Marshman (2) Jake Collier (5) Jamie Moyle (1) Jared Cannonier (4) Jarjis Danho (2) Jason Gonzalez (2) Jason Knight (4) Jason Saggo (5) Jenel Lausa (2) Jeremy Kennedy (2) Jessica Aguilar (1) Jessica Penne (4) Jessica Rinaldi (1) Jessin Ayari (1) Jim Wallhead (1) Jimmie Rivera (4) JJ Aldrich (1) Joachim Christensen (2) Joanne Calderwood (5) Joaquim Silva (2) Joe Duffy (5) Johnny Case (5) Johnny Eduardo (5) Jonathan Meunier (2) Jonathan Wilson (3) Jordan Johnson (1) José Alberto Quiñónez (3) Josh Emmett (3) Josh Stansbury (2) Juliana Lima (5) Julianna Peña (5) Justin Ledet (2) Justine Kish (2) Kailin Curran (5) Kamaru Usman (5) Karolina Kowalkiewicz (4) Katlyn Chookagian (3) Keith Berish (2) Ketlen Vieira (2) Khalil Rountree (3) Kwan Ho Kwak (1) Kyle Bochniak (2) Lando Vannata (3) Lauren Murphy (4) Lina Lansberg (2) Luan Chagas (2) Lucie Pudilova (1) Luke Sanders (2) Magomed Bibulatov (1) Magomed Mustafaev (3) Makwan Amirkhani (4) Marc Diakiese (3) Marcelo Guimarães (4) Marcin Held (2) Marcin Tybura (3) Marco Beltrán (4) Marco Polo Reyes (3) Mark Godbeer (2) Marlon Vera (5) Martin Bravo (1) Marvin Vettori (2) Maryna Moroz (4) Matheus Nicolau (2) Matt Schnell (2) Matthew Lopez (2) Max Griffin (2) Michael McBride (2) Michelle Waterson (3) Michinori Tanaka (5) Mickey Gall (3) Mike Perry (4) Mirsad Bektic (5) Misha Cirkunov (4) Mizuto Hirota (5) Nathan Coy (2) Nick Hein (5) Niko Price (1) Nina Ansaroff (2) Ning Guangyou (3) Oluwale Bamgbose (3) Patrick Williams (3) Paul Craig (2) Paulo Borrachinha (1) Pearl Gonzalez (1) Peter Sobotta (4) Randy Brown (5) Reginaldo Vieira (3) Renato Moicano (3) Ricardo Ramas (1) Rick Glenn (2) Rob Font (4) Rose Namajunas (5) Ruslan Magomedov (3) Ryan Benoit (5) Ryan Hall (2) Ryan Janes (2) Sabah Homasi (1) Sage Northcutt (5) Saparbek Safarov (1) Scott Holtzman (5) Shamil Abdurakhimov (4) Shane Burgos (2) Sheldon Westcott (3) Shinsho Anzai (2) Siyar Bahadurzada (4) Steve Bossé (3) Sultan Aliev (2) Tatiana Suarez (1) Tecia Torres (4) Teemu Packalen (3) Teruto Ishihara (4) Timothy Johnson (5) Todd Duffee (5) Tom Breese (4) Tom Duquesnoy (1) Tyson Pedro (2) Ulka Sasaki (5) Valentina Shevchenko (4) Veronica Macedo (1) Viscardi Andrade (4) Vitor Miranda (5) Viviane Pereira (1) Volkan Oezdemir (1) Will Brooks (3) Zak Ottow (2) Zubaira Tukhugov (4)

6 to 10 Zuffa Fights 122 fighters (26%) $5,000/fight Abel Trujillo (10) Adriano Martins (7) Al Iaquinta (10) Alan Jouban (9) Alex Garcia (6) Alex Oliveira (8) Alexander Yakovlev (6) Alexis Davis (10) Aljamain Sterling (7) Anthony Hamilton (8) Anthony Smith (9) Antônio Carlos Júnior (7) Antônio Rogério Nogueira (9) Ben Rothwell (10) Beneil Dariush (10) Bethe Correia (6) Brad Scott (6) Brock Lesnar (8) Bryan Barberena (6) Bryan Caraway (10) Cezar ‘Mutante’ Ferreira (10) Chad Laprise (6) Chan Sung Jung (7) Chas Skelly (8) Chris Wade (6) Colby Covington (7) Corey Anderson (9) Dan Hooker (6) Dan Kelly (7) Daniel Omielanczuk (8) Drew Dober (8) Dustin Ortiz (9) Elias Theodorou (6) Felipe Arantes (10) Francimar Barroso (8) Frankie Saenz (6) Gilbert Burns (6) Gilbert Melendez (8) Godofredo Pepey (9) Gunnar Nelson (9) Hacran Dias (7) Hector Lombard (9) Henry Cejudo (6) Holly Holm (6) Hyun Gyu Lim (6) Ian McCall (10) Ilir Latifi (8) Jake Matthews (7) James Krause (8) James Vick (6) Jan Błachowicz (6) Jéssica Andrade (10) Jessica Eye (7) Jimi Manuwa (8) Joe Proctor (8) Joe Soto (6) John Moraga (10) Jon Tuck (7) Jordan Mein (9) Jussier Formiga (9) Justin Scoggins (7) Keita Nakamura (7) Kevin Lee (10) Khabib Nurmagomedov (8) Krzysztof Jotko (7) Leon Edwards (7) Leonardo Santos (6) Leslie Smith (6) Li Jingliang (6) Liz Carmouche (6) Louis Smolka (9) Luis Henrique da Silva (8) Luke Rockhold (10) Magnus Cedenblad (6) Mairbek Taisumov (6) Marcos Rogério de Lima (7) Marion Reneau (6) Michael Chiesa (8) Michel Prazeres (8) Mike De La Torre (7) Mitch Clarke (6) Mitch Gagnon (7) Myles Jury (9) Neil Seery (6) Nordine Taleb (6) Olivier Aubin-Mercier (7) Omari Akhmedov (7) Paige VanZant (6) Patrick Cummins (9) Paul Felder (7) Pedro Munhoz (6) Randa Markos (6) Raquel Pennington (7) Rashid Magomedov (6) Ray Borg (8) Reza Madadi (6) Roan Carneiro (9) Rony Jason (9) Russell Doane (6) Rustam Khabilov (9) Ryan LaFlare (7) Santiago Ponzinibbio (7) Sara McMann (8) Sean Strickland (7) Sérgio Moraes (8) Sergio Pettis (8) Stephen Thompson (10) Stevie Ray (6) Tarec Saffiedine (9) Thiago Santos (10) Thomas Almeida (6) Tim Elliott (8) Tim Means (10) Tony Martin (6) Vicente Luque (6) Walt Harris (6) Warlley Alves (6) Wilson Reis (9) Yair Rodríguez (6) Yancy Medeiros (9) Yoel Romero (9) Yoshihiro Akiyama (7)

11 to 15 Zuffa Fights 42 fighters (9%) $10,000/fight Alexander Gustafsson (13) Alistair Overeem (11) Ben Saunders (11) Bobby Green (12) Brad Tavares (12) Cain Velasquez (14) Chris Weidman (12) Court McGee (11) Dennis Bermudez (13) Derek Brunson (13) Derrick Lewis (11) Dominick Cruz (14) Erick Silva (13) Erik Koch (11) Fabricio Werdum (13) Francisco Trinaldo (14) Gegard Mousasi (15) Gian Villante (14) Glover Teixeira (11) Igor Pokrajac (13) Iuri Alcântara (15) John Dodson (11) John Lineker (13) John Makdessi (13) Josh Barnett (13) Junior dos Santos (15) Kelvin Gastelum (11) Mark Hunt (14) Mike Pyle (18) Nick Diaz (15) Raphael Assunção (15) Renan Barão (14) Robert Whittaker (11) Ronaldo ‘Jacare’ Souza (13) Sam Alvey (11) Sam Sicilia (12) T.J. Dillashaw (13) Takanori Gomi (11) Tom Lawlor (11) Tony Ferguson (13) Trevor Smith (12) Uriah Hall (11)

16 to 20 Zuffa Fights 36 fighters (8%) $15,000/fight Alex Caceres (16) Anthony Pettis (17) C.B. Dollaway (18) Carlos Condit (18) Chad Mendes (16) Charles Oliveira (18) Chris Camozzi (17) Cole Miller (20) Darren Elkins (16) Dennis Siver (20) Dong Hyun Kim (welterweight) (17) Dustin Poirier (19) Ed Herman (20) Eddie Wineland (17) Edson Barboza (17) Evan Dunham (17) Gray Maynard (18) Jake Ellenberger (19) Jorge Masvidal (16) Josh Burkman (17) Maurício ‘Shogun’ Rua (17) Michael Johnson (16) Neil Magny (16) Nik Lentz (18) Ovince Saint Preux (16) Rafael Natal (16) Rani Yahya (19) Rashad Evans (20) Ricardo Lamas (17) Rick Story (19) Roy Nelson (19) Stefan Struve (18) Takeya Mizugaki (19) Thales Leites (18) Travis Browne (16) Vitor Belfort (18)

21+ Zuffa Fights 25 fighters (5%) $20,000/fight Anderson Silva Andrei Arlovski B.J. Penn Clay Guida Cub Swanson Demian Maia Diego Sanchez Donald Cerrone Frank Mir Frankie Edgar Georges St-Pierre Gleison Tibau Jeremy Stephens Jim Miller Joe Lauzon Johny Hendricks Joseph Benavidez Lyoto Machida Matt Brown Nate Diaz Nate Marquardt Rafael dos Anjos Ross Pearson Thiago Alves Tim Boetsch

Title Challenger $30,000/fight