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The Sports Daily > NBA
PELICAN POST GAME REPORT #111 PELICANS VS NUGGETS & THUNDER RECAPS PLUS SPURS PREVIEW
Posted by on November 22, 2017

THE SPORTS COMA GUYS BREAKDOWN THE PELICANS 146-114 LOSS TO THE DENVER NUGGETS WITH STATS, FACTS PLUS THE PELICANS 114-107 WIN OVER THE OKLAHOMA CITY THUNDER WITH STATS, FACT & INTERVIEWS (COACH AL GENTRY, RAJON RONDO, JRUE HOLIDAY & DEMARCUS COUSINS THEN PREVIEW OF WEDNESDAYS MATCH UP AGAINST THE SAN ANTONIO SPURS & MORE! 

 40 MIN POWER-CAST ALL NBA & BASKETBALLS FANS ARE WELCOMED TO JOIN US!

PLEASE DONATE TO THE SHOW DIRECTLY AT WWW.PATREON.COM/THEPROMEDIANETWORK OR SUPPORT OUR SPONSOR WWW.THEPOSHLYFESTYLE.COM  

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