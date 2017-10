BIG Q & THE GUYS (DC & BLAXUEDE) DISCUSS THE ADRIAN PETERSON TRADE, TRANSACTIONS, INJURIES & NFL SAINTS VS LIONS PREVIEW. LSU & TULANE RECAPS OF WK 6 & PREVIEW OF WK 7 LSU VS AUBURN, TULANE VS FLORIDA INTERNATIONAL BREAKDOWN & MORE..

NBA PELICANS LATEST NEWS AND BREAKDOWNS ON THE CHICAGO GAME & LATEST BREAKDOWN ON RONDO.

1 HR POWER-CAST

TO DONATE TO THE SHOW VISIT: https://www.patreon.com/thepromedianetwork