THE SPORTS COMA #94 NFL AP TRADED, SAINTS VS LIONS PREVIEW, LSU & TULANE RECAPS WK6, PLUS PREVIEWS OF LSU VS AUBURN ETC. NBA PELICANS NEWS
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BIG Q & THE GUYS (DC & BLAXUEDE) DISCUSS THE ADRIAN PETERSON TRADE, TRANSACTIONS, INJURIES & NFL SAINTS VS LIONS PREVIEW. LSU & TULANE RECAPS OF WK 6 & PREVIEW OF WK 7 LSU VS AUBURN, TULANE VS FLORIDA INTERNATIONAL BREAKDOWN & MORE..
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