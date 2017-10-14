Quantcast
The Sports Daily > NBA
THE SPORTS COMA #94 NFL AP TRADED, SAINTS VS LIONS PREVIEW, LSU & TULANE RECAPS WK6, PLUS PREVIEWS OF LSU VS AUBURN ETC. NBA PELICANS NEWS
Posted by on October 14, 2017

BIG Q & THE GUYS (DC & BLAXUEDE) DISCUSS THE ADRIAN PETERSON TRADE, TRANSACTIONS, INJURIES & NFL SAINTS VS LIONS PREVIEW. LSU & TULANE RECAPS OF WK 6 & PREVIEW OF WK 7 LSU VS AUBURN, TULANE VS FLORIDA INTERNATIONAL BREAKDOWN & MORE..

NBA PELICANS LATEST NEWS AND BREAKDOWNS ON THE CHICAGO GAME & LATEST BREAKDOWN ON RONDO.

1 HR POWER-CAST

TO DONATE TO THE SHOW VISIT: https://www.patreon.com/thepromedianetwork

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Cancel

Connecting to %s