I’ve spent a lot of time studying prospects to come up with my top 100 Saints board. This board is based on need, player talent, and scheme fit. You can save this and keep it for the draft if you’d like, though I’ll likely have some updates next month:

Myles Garrett, DE, Texas A&M Jamal Adams, S, LSU Derek Barnett, DE, Tennessee Marshon Lattimore, CB, Ohio State Solomon Thomas, DE, Stanford Leonard Fournette, RB, LSU Malik Hooker, S, Ohio State Taco Charlton, DE, Michigan Reuben Foster, LB, Alabama Deshaun Watson, QB, Clemson Dalvin Cook, RB, Florida State Quincy Wilson, CB, Florida Gareon Conley, CB, Ohio State Haason Reddick, OLB, Temple Christian Mccaffrey, RB, Stanford Mitchell Trubisky, QB, UNC Tre’Davious White, CB, LSU John Ross, WR, Washington Jonathan Allen, DT, Alabama O. J. Howard, TE, Alabama Charles Harris, DE, Missouri Forrest Lamp, G, Western Kentucky Budda Baker, S, Washington Carl Lawson, DE, Auburn Malik McDowell, DE, Michigan State Marlon Humphrey, CB, Alabama Caleb Brantley, DT, Florida Tim Williams, DE, Alabama Teez Tabor, CB, Florida Mike Williams, WR, Clemson Jabrill Peppers, S, Michigan David Njoku, TE, Miami, FL Jourdan Lewis, CB, Michigan Corey Davis, WR, Western Michigan Obi Melifonwu, S, Connecticut Ryan Ramczyk, T, Wisconsin DeShone Kizner, QB, Notre Dame Zach Cunningham, LB, Vanderbilt Ryan Anderson, LB, Alabama

Demarcus Walker, DE, Florida State Adoree Jackson, CB, USC Cam Robinson, T, Alabama Dan Feeney, G, Indiana T. J. Watt, LB/DE, Wisconsin Jarrad Davis, LB, Florida Bucky Hodges, TE, Virginia Tech Dorian Johnson, G, Pitt Alvin Kamara, RB, Tennessee Adam Shaheen, TE, Ashland Garrett Bolles, T, Utah Jordan Willis, DE, Kansas State Carlos Henderson, WR, Louisiana Tech Damontae Kazee, CB, San Diego State Tanoh Kpassagnon, DE, Villanova Cordrea Tankersley, CB, Clemson Sidney Jones, CB, Washington Gerald Everett, TE, South Alabama Damian Mama, G, USC Patrick Mahomes, QB, Texas Tech Ethan Pocic, C/G, LSU Desmond King, CB, Iowa Joe Mixon, RB, Oklahoma Duke Riley, LB, LSU Tyus Bowser, LB, Houston Takarist McKinley, OLB, UCLA Tarell Basham, DE, Ohio Dion Dawkins, G, Temple Chris Wormley, DE, Michigan Noble Nwachukwu, DE, West Virginia D’Onta Freeman, RB, Texas Kendall Beckwith, LB, LSU Pat Elflein, C, Ohio State Alex Anzalone, LB, Florida Rasul Douglas, CB, West Virgnia Marcus Williams, S, Utah Nathan Peterman, QB, Pitt Fabian Moreau, CB, UCLA Chidobe Azuwie, CB, Colorado Howard Wilson, CB, Houston Jarron Jones, DT, Notre Dame Raekwon McMillan , LB, Ohio State Cameron Sutton, CB, Tennessee Antonio Garcia, T, Troy D. J. Jones, DT, Ole Miss Jeremy McNichols, RB, Boise State Nico Siragusa, G, San Diego State Aviante Collins, T, TCU Isaac Asiata, G, Utah Deatrich Wise, DE, Arkansas Tanzel Smart, DE/DT, Tulane Corey Clement, RB, Wisconsin Josh Carraway, OLB, TCU Jalen Reeves-Maybin, OLB, Tennessee Isaiah Ford, WR, Virginia Tech Zach Banner, T, USC Roderick Johnson, T, Florida State Trey Hendrickson, DE, Florida Atlantic Avery Moss, DE, Youngstown St. Derek Rivers, Edge, Youngstown St. Zay Jones, WR, ECU