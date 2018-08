Congratulations to Derek Imm for winning our UFC Fight Night: Gaethje vs Vick Pick ‘Em Contest – two in a row for him! And congrats also to Herman Martinez for being August’s winner. Next Pick ‘Em action will be for UFC 228: Woodley vs Till on Sept 8th. Thanks for playing!

Consensus Picks

James Vick – 58%

Michael Johnson – 73%

Angela Hill – 54%

Bryan Barberena – 85%

Moraga/Figueiredo – 50%

Consensus Overall Record in 2018: 69-48 (59%)



UFC Fight Night: Gaethje vs Vick Pick ‘Em Results

1 derek imm 10 2 Josh Dennhardt 9 3 Herman Martinez 8 3 Matt G. 8 5 Dave K. 7 5 SternFan74 7 7 Brandon Kaplan 6 7 CDN420 6 7 Dylan 6 7 James Weise 6 7 Nathan H. 6 7 Neil H. 6 7 Ryan A. MacDonald 6 7 ryanC 6 15 Craig S. 5 15 Isaac Katz 5 15 Jon Doe 5 15 KurtK26 5 15 Michael J. 5 15 The MMA Manifesto 5 21 Cameron Walsh 4 21 Travis Parsons 4 21 Vic Rattanasithy 4 24 Darryl Fitzgerald 3 24 larry chaput 3 24 Ryan Ring 3 27 Carlos 1



August Top Five

1 Herman Martinez 23 2 Brandon Kaplan 19 2 derek imm 19 2 Ryan A. MacDonald 19 5 Sternfan74 18

2018 Overall Top Ten