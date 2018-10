UND Hockey: 2018-19 TV Schedule Released

Good Day, finally, it’s game day. Tonight, the Eight-Time NCAA Champion kicks off the 2018-19 season with an exhibition game against the Manitoba Bisons.

On Friday, the University of North Dakota released it’s hockey broadcast schedule. Most of UND games will be available on NCHC.TV. For those that don’t like to use gadgets, and have the Sportspack on DirecTV, 11 games will be on National TV. Also, the same channels are on Dish Network, too.

2018-19 UND HOCKEY BROADCAST SCHEDULE

Date Opponent Network

Oct. 6 Manitoba (exh.) MidcoSN (NCHC.tv)

Oct. 12 at Bemidji State Stream only (FloHockey.tv)

Oct. 13 Bemidji State MidcoSN (NCHC.tv)

Oct. 19 Minnesota State MidcoSN (NCHC.tv)

Oct. 20 Minnesota State MidcoSN (NCHC.tv)

Oct. 27 vs. Minnesota MidcoSN (NCHC.tv)(Comcast 999 Mpls Metro)

Nov. 2 Wisconsin MidcoSN (NCHC.tv)

Nov. 3 Wisconsin MidcoSN (NCHC.tv)

Nov. 9 at Miami Stream only (NCHC.tv)

Nov. 10 at Miami Stream only (NCHC.tv)

Nov. 16 Western Michigan MidcoSN (NCHC.tv)

Nov. 17 Western Michigan MidcoSN (NCHC.tv)

Nov. 23 Alaska Anchorage MidcoSN (NCHC.tv)

Nov. 24 Alaska Anchorage MidcoSN (NCHC.tv)

Nov. 30 at Minnesota Duluth MidcoSN, (NCHC.tv) (FSN+ DirecTV 664)

Dec. 1 at Minnesota Duluth MidcoSN, My 9 TV

Dec. 7 Denver MidcoSN (NCHC.tv)

Dec. 8 Denver MidcoSN, (NCHC.tv) (FCS DirecTV 608)

Dec. 29 U.S. U18 Team (exh.) MidcoSN (NCHC.tv)

Jan. 4 at Canisius Stream only (AtlanticHockey.tv)

Jan. 5 at Canisius Stream only (AtlanticHockey.tv)

Jan. 11 Colorado College MidcoSN (NCHC.tv)

Jan. 12 Colorado College MidcoSN, (NCHC.tv)(FCS DirecTV 608)

Jan. 18 at Omaha MidcoSN (NCHC.tv)

Jan. 19 at Omaha MidcoSN (NCHC.tv)

Jan. 25 St. Cloud State (CBSSN 221 DirecTV)

Jan. 26 St. Cloud State MidcoSN, (NCHC.tv)( FCSDirecTV 608)

Feb. 1 at Denver – (Altitude 2 681 DirecTV)

Feb. 2 at Denver Stream only (NCHC.tv)

Feb. 15 at Western Michigan (CBSSN 221 DirecTV)

Feb. 16 at Western Michigan Stream only (NCHC.tv)

Feb. 22 Minnesota Duluth – (CBSSN 221 DirecTV)

Feb. 23 Minnesota Duluth MidcoSN, (NCHC.tv) (FCS DirecTV 608)

March 1 at Colorado College (CBSSN 221 DirecTV)

March 2 at Colorado College Stream only (NCHC.tv)

March 8 Omaha MidcoSN (NCHC.tv)

March 9 Omaha MidcoSN2, (NCHC.tv) (FCS DirecTV 608)