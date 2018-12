Congratulations to Brandon Kaplan for winning our UFC Fight Night: dos Santos vs Tuivasa Pick ‘Em Contest, and to larry chaput for being our monthly winner (via tiebreaker). Next Pick ‘Em action will be for UFC 231 on Dec 8th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Junior dos Santos – 70%

Mark Hunt – 65%

Tyson Pedro – 90%

Jake Matthews – 65%

Ben Nguyen – 70%

Consensus Overall Record in 2018: 94-66 (59%)



UFC Fight Night: dos Santos vs Tuivasa Pick ‘Em Results

1 Brandon Kaplan 8 2 larry chaput 6 3 Ryan A. MacDonald 5 4 derek imm 4 4 Herman Martinez 4 4 KurtK26 4 4 Sternfan74 4 4 The MMA Manifesto 4 9 Barry Oh 3 9 CDN420 3 9 Dave K. 3 9 Michael J. 3 9 Rodney 3 9 Travis Parsons 3 15 Cameron Walsh 2 15 James Weise 2 17 Neil H. 1 17 Vic Rattanasithy 1 19 Ben murphy 0 19 Nathan H. 0 19 Robert Oakes 0



November Top Five

1 larry chaput 21 2 Neil H. 21 3 KurtK26 19 4 derek imm 17 5 Brandon Kaplan 16

2018 Overall Top Ten