How to Watch the 2019 NBA All-Star Game (plus Saturday Night)

NBA All-Star Weekend is upon us. Here is where you can catch the action, no matter where in the world you live.

(NBA All-Star Saturday night begins at 8:00 pm ET)

2019 NBA All-Star Game TV Info

(all times listed in local time zone for that country)

Argentina: Sun, 10:00 pm – ESPN

Australia: Mon, 12:00 pm – ESPN

Belgium: Mon, 2:00 am – Eleven Sports Network

Bosnia: Mon, 2:00 am – Sportklub

Brazil: Sun, 10:00 pm – ESPN

Canada: Sun, 8:00 pm – SN1

China: Mon, 9:00 am – GreatSports Channel, BesTV, CCTV 5, QQ.com, Guangdong TV

Dominican Republic: Sun, 10:00 pm – ESPN

Finland: Mon, 3:00 am – Ruutu

France: Mon, 2:00 am – beIN Sports

Germany: Mon, 3:00 am – DAZN

Greece: Mon, 3:00 am – Cosmote TV

Hong Kong: Mon, 9:00 am – Migu, Sports 2 World

India: Mon, 7:30 am – Ten1

Indonesia: Mon, 8:00 am – O Channel

Israel: Mon, 4:00 am – Sport 5

Italy: Mon, 2:00 am – Sky Sport NBA

Japan: Mon, 10:00 am – Rakuten NBA Special

Korea: Mon, 11:00 am – SpoTV2

Malaysia: Mon, 9:00 am – Astro SuperSport

Mexico: Sun, 7:00 pm – ESPN, Televisa Deportes

New Zealand: Mon, 2:00 pm – ESPN

Pan-Africa: Mon, 2:00 am – Kwese Free Sports, Canal+Afrique

Pan-Caribbean: Sun, 8:00 pm – ESPN

Pan-Latin America: Sun, 9:00 pm – ESPN

Pan-Middle East: Mon, 3:00 am – beIN Sports

Philippines: Mon, 9:00 am – Basketball TV, NBA Premium, ABS-CBN Sports + Action

Poland: Mon, 3:00 am – Canal+Sport

Portugal: Mon, 2:00 am – Sport TV 1

Russia: Mon, 4:00 am – Vision Sport

South Africa: Mon, 3:00 am – Kwese Free Sports

Spain: Mon, 2:00 am – Vamos

Taiwan: Mon, 9:00 am – Videoland, ELTA TV, Eleven Sports 1

Thailand: Mon, 8:00 am – TrueSport, Mono 29

Turkey: Mon, 4:00 am – S Sport

United Kingdom: Mon, 1:00 am – Sky Sports Arena

U.S.A.: Sun, 8:00 pm – TNT

Venezuela: Sun, 9:00 pm – ESPN

Vietnam: Mon, 8:00 am – VTVcab

