Congratulations to Daniel Sansone for winning our UFC 241 Pick ‘Em Contest, and to Sam Keary for being August’s winner! Next Pick ‘Em action will be for UFC 242 on Sept 7th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Daniel Cormier – 73%

Nate Diaz – 51%

Yoel Romero – 76%

Sodiq Yusuff – 79%

Derek Brunson – 56%

Consensus Overall Record in 2019: 77-40 (66%)



UFC 241 Pick ‘Em Results

1 Daniel Sansone 12 2 Barry Oh 8 2 Dustin Hume 8 2 Steve Risk 8 5 Cameron Walsh 7 6 Brandon Kaplan 6 6 Herman Martinez 6 6 Jason Arnold 6 6 Neil H. 6 6 Ray Harrison 6 6 Robert Oakes 6 6 Steve rameka 6 6 Tamieka Garci 6 6 Vaughan Mundy 6 6 Vi Nguyen 6 16 Blake cooper 5 16 Corey Heck 5 16 Elliot Benson 5 16 Frankie Dicristofano 5 16 Mark moreno 5 16 nik 5 16 Tristin Canada 5 23 Abdalla 4 23 Anton 4 23 art cobb 4 23 CDN420 4 23 Dave K 4 23 Derek Imm 4 23 Gene Smith 4 23 John David 4 23 Kevin Soh 4 23 Kyle B 4 23 Leigh Martin 4 23 Rodney 4 23 Scott Wilterdink 4 23 Tanner Owens 4 23 Vic Rattanasithy 4 38 Aaron shean 3 38 Brendan Malek 3 38 Craig Smith 3 38 Dawson Gray 3 38 Emma Vreeland 3 38 Eric McIntosh 3 38 Graeme Findlay 3 38 Isaac 3 38 Jabri Ali 3 38 Josemari Oste Joaquin 3 38 larry chaput 3 38 Luke Vidler 3 38 Nathan H. 3 38 Rhett 3 38 SternFan74 3 53 Ali Anwar 2 53 Brendan Symes 2 53 Brownderborg Tagaloa 2 53 Christopher Reive 2 53 Daniel sanchez 2 53 Declan 2 53 Jack 2 53 James Weise 2 53 Michael J. 2 53 ryanC 2 53 Sam Keary 2 53 Sean 2 53 Soane 2 66 Brett Alison 1 66 Caleb 1 66 Daniel Cheng 1 66 Dayna Mundy 1 66 Kyle Peters 1 66 Matthew Davis Fleming 1 66 MMAinVA 1 66 Robbie 1 66 Sam 1 66 Sue Gullery 1 66 The MMA Manifesto 1



August Top Five

1 Sam Keary 23 2 Herman Martinez 22 3 Cameron Walsh 20 4 Brandon Kaplan 19 4 CDN420 19 4 Isaac 19



2019 Overall Top Ten

1 Nathan H. 155 2 Brandon Kaplan 145 3 MMAinVA 143 4 Dave K. 142 5 Herman Martinez 140 6 CDN420 137 6 Derek Imm 137 6 Michael J. 137 9 Neil H. 132 10 Cameron Walsh 131

