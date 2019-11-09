Indians

BurningRiverBaseball's 2019 Cleveland Indians Prospect Rankings: Full Top 100

BurningRiverBaseball's 2019 Cleveland Indians Prospect Rankings: Full Top 100

Indians

BurningRiverBaseball's 2019 Cleveland Indians Prospect Rankings: Full Top 100

By November 9, 2019

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Over the last week, we’ve run down the top 100 prospects currently with the Cleveland Indians on BurningRiverBaseball. Those lists include pictures of nearly every player as well as descriptions for the top 75 and I highly recommend going back to those pages to learn more about the Indians farm system. However, here is the complete list if you just want to see how we ranked the players along with their position, age, rank in 2018, method of acquisition and latest MiLB level.

100. Mike Amditis – C – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 21
AZL Indians Blue
99. Jonathan Teaney – RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018
Drafted 2017, Round 20
A+ Lynchburg
98. Christian Cairo (pictured at top) – 3B – Age: 18 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 4
AZL Indians Red
97. Korey Holland – LF – Age: 19 – 2018 Rank: 85
Drafted 2018, Round 14
SS Mahoning Valley
96. Randy Valladares – LHRP – Age: 25 – 2018 Rank: 81
2013 International Free Agent
A+ Lynchburg
95. Michael Cooper – 1B – Age: 20 – 2018 Rank: 87
Drafted 2017, Round 33
SS Mahoning Valley
94. Wilson Garcia – 1B – Age: 25 – Unranked in 2018
2019 MiLB Free Agent
AA Akron
93. Tim Herrin – LHRP – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2018, Round 29
A Lake County
92. Joab Gonzalez – 3B – Age: 19 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 24
SS Mahoning Valley
91. Alex Call – CF – Age: 25 – Unranked in 2018
Trade from CWS (Yonder Alonso)
AA Akron
90. Nate Ocker – RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round
AZL Indians Blue
89. Steven Perez – LHSP – Age: 18 – Unranked  in 2018
2017 International Free Agent
DSL Indians
88. Jesse Berardi – 3B – Age: 23 – Unranked in 2018
Drafted 2017, Round 10
A Lake County
87. Jake Miednik – LHRP – Age: 23 – 2018 Rank: 50
Drafted 2018, Round 20
A Lake County
86. Zach Hart – RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 10
AZL Indians Red
85. Skylar Arias – RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2016, Round 24
A+ Lynchburg
84. Nick Mikolajchak – RHRP – Age: 21 – Unranked 2018
Drafted 2019, Round 11
SS Mahoning Valley
83. Andruw Monasterio – 2B – Age: 22 – Unranked in 2018
Trade from WAS (Yan Gomes)
AA Akron
82. Juan Hillman – LHSP – Age: 22 – 2018 Rank: 61
Drafted 2015, Round 2
A+ Lynchburg
81. Quentin Holmes – CF – Age: 20 – 2018 Rank: 57
Drafted 2017, Round 2
A Lake County
80.  Jerson Ramirez – RHRP – Age: 20 – 2018 Rank: 80
2017 International Free Agent
SS Mahoning Valley
79. Tyler Friis – 2B – Age: 23 – 2018 Rank: 92
Drafted 2017, Round 21
A+ Lynchburg
78. Trenton Brooks – RF – Age: 24 – Unranked in 2018
Drafted 2016, Round 17
AA Akron
77. Eli Lingos – LHSP – Age: 23 – 2018 Rank: 59
Drafted 2018, Round 22
A Lake County
76. Serafino Brito – RHRP – Age: 22  – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 28
SS Mahoning Valley
75. Eric Mock – RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 25
SS Mahoning Valley
74. Daniel Schneemann – 2B – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2018, Round 31
A Lake County
73. Li-Jen Chu (pictured at top) – C – Age: 25 – 2018 Rank: 42
2012 International Free Agent
AA Akron
72. Mike Garcia – RHSP – Age: 19 – 2018 Rank: 71
2016 International Free Agent
DNP (Injury)
71. Jesus Maestre – 2B – Age: 19 – 2018 Rank: 86
2016 International Free Agent
AZL Indians Blue
70. Victor Soteldo – RHSP – Age: 18 – Unranked in 2018
2017 International Free Agent
DNP (Injury)
69. Luis D. Garcia – RHSP – Age: 19 – Unranked  in 2018
2016 International Free Agent
AZL Indians Blue
68. Yapson Gomez – LHRP – Age: 26 – Unranked in 2018
2018 MiLB Free Agent
A+ Lynchburg
67. Johnathan Rodriguez – RF – Age: 19 – 2018 Rank: 33
Drafted 2017, Round 3
SS Mahoning Valley
66. Zach Draper – LHSP – Age: 24 – 2018 Rank: 72
Drafted 2017, Round 30
A Lake County
65. Yordys Valdes – SS – Age: 18 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 2
AZL Indians Red
64. Nic Enright – RHRP – Age: 22 – Unranked  in 2018
Drafted 2019, Round 20
AZL Indians Blue
63. Mitch Longo – LF – Age: 24 – 2018 Rank: 38
Drafted 2016, Round 14
AA Akron
62. Julian Escobedo – CF – Age: 21 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 17
SS Mahoning Valley
61. Micael Ramirez – C – Age: 20 – Unranked  in 2018
2017 International Free Agent
AZL Indians Red
60. Yeffersson Yannuzzi – LHSP – Age: 23 – 2018 Rank: 35
2015 International Free Agent
AZL Indians Red
59. Matt Turner – LHSP – Age: 20 – Unranked in 2018
Drafted 2017, Round 11
A Lake County
58. Francisco Perez – LHSP – Age: 22 – 2018 Rank: 60
2014 International Free Agent
SS Mahoning  Valley
57. Angel Martinez – SS – Age: 17 – Unranked in 2018
2018 International Free Agent
DSL Indians
56. Will Brennan – CF – Age: 21 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 8
SS Mahoning Valley
55. Miguel Jerez – 1B – Age: 21 – 2018 Rank: 32
2016 International Free Agent
A Lake County
54. Mitch Reeves – 1B – Age: 24 – 2018 Rank: 40
Drafted 2017, Round 32
A+ Lynchburg
53. Shane McCarthy – RHSP – Age: 23 – 2018 Rank: 44
Drafted 2018, Round 18
A  Lake County
52. Jordan Jones – RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 16
AZL Indians Blue
51. Connor Marabell – RF – Age: 25 – 2018 Rank: 18
Drafted 2015, Round 25
AAA Columbus
50. Ernie Clement – SS – Age: 23 – 2018 Rank: #43
Drafted 2017, Round 4
AAA Columbus
49. Dalbert Siri – RHRP – Age: 24 – 2018 Rank #20
Drafted 20, Round
AA Akron
48. Jared Robinson – RHRP – Age: 24 – 2018 Rank: #82
Drafted 2014, Round 11
AAA Columbus
47. Kevin Coulter – RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 33
AZL Indians Red
46. Mark Mathias – 2B – Age: 25 – 2018 Rank: #70
Drafted 2015, Round 3
AAA Columbus
45. Matt Waldron – RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 18
SS Mahoning Valley
44. Alex Royalty – RHSP – Age: 22 – 2018 Rank #46
Drafted 2018, Round 8
A Lake County
43. Sam Hentges – LHSP – Age: 23 – 2018 Rank: #7
Drafted 2014, Round 4
AA Akron
42. Yainer Diaz – C – Age: 21 – 2018 Rank: #82
2016 International Free Agent
SS Mahoning Valley
41. Aaron Pinto – RHRP – Age: 23 – 2018
Drafted 2018, Round 24
A+ Lynchburg
40. Randy Labaut – LHRP – Age: 23 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 35
AZL Indians Blue
39. Raynel Delgado – 2B – Age: 19 – 2018 Rank: #30
Drafted 2018, Round 6
A Lake County
38. Bryan Lavastida – C – Age: 20 – 2018 Rank: #96
Drafted 2018, Round 15
A Lake County
37. Marcos Gonzalez (pictured at top) – SS – Age: 20 – 2018 Rank: #47
2016 International Free Agent
A Lake County
36. Luis Oviedo – RHSP – Age: 20 – 2018 Rank: #13
2015 International Free Agent
A Lake County
35. Jonathan Engelmann – LF – Age: 23 – 2018 Rank: #48
Drafted 2018, Round 31
A Lake County
34. Jean Carlos Mejia – RHSP – Age: 23 – 2018 Rank: #31
2013 International Free Agent
A+ Lynchburg
33. Kirk McCarty – LHSP – Age: 24 – 2018 Rank: #64
Drafted 2017, Round 7
A+ Lynchburg
32. Alexfri Planez – CF – Age: 18 – 2018 Rank: #49
2017 International Free Agent
AZL Indians Red
31. Gabriel Rodriguez – SS – Age: 17 – Unranked in 2018
2018 International Free Agent
AZL Indians Red
30. Jhonkensy Noel – 3B – Age: 18 – 2018 Rank: #100
2017 International Free Agent
AZL Indians Blue
29. Jose Fermin – 2B – Age: 20 – Unranked in 2018
2015 International Free Agent
A Lake County
28. Cody Morris – RHSP – Age: 22 – Unranked in 2018
Drafted 2018, Round 7
A+ Lynchburg
27. Jose Tena (pictured at top) – SS – Age: 18 – 2018 Rank: #74
2017 International Free Agent
AZL Indians Blue
26. Oscar Gonzalez – RF – Age: 21 – 2018 Rank: #22
2014 International Free Agent
AA Akron
25. Kellen Rholl – LHRP – Age: 23 – 2018 Rank #37
Drafted 2018, Round 25
A Lake County
24. Steven Kwan – CF – Age: 22 – 2018 Rank: #26
Drafted 2018, Round 5
A+ Lynchburg
23. Ka’ai Tom – LF – Age: 25 – 2018 Rank: #56
Drafted 2015, Round 5
AAA Columbus
22. Richie Palacios – 2B – Age: 22 – 2018 Rank: #14
Drafted 2018, Round 3
Did Not Play (Injury)
21. Scott Moss – LHSP – Age: 25 – Unranked in 2018
Trade from San Diego (for Trevor Bauer)
AAA Columbus
20. Hunter Gaddis – RHSP – Age: 21 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 5
SS Mahoning Valley
19. Nick Sandlin (pictured at top) – LHRP – Age: 22 – 2018 Rank: #11
Drafted 20, Round
AAA Columbus
18. Raymond Burgos – LHSP – Age: 20 – 2018 Rank: #23
Drafted 2016, Round 18
A Lake County
17. Will Benson – RF – Age: 21 – 2018 Rank: #25
Drafted 2016, Round 1
A+ Lynchburg
16. Kyle Nelson – LHRP – Age: 23 – 2018 Rank: #21
Drafted 20, Round
AAA Columbus
15. Carlos Vargas – LHRP – Age: 20 – 2018 Rank: #77
2016 International Free Agent
SS Mahoning Valley
14. Adam Scott – LHSP – Age: 24 – 2018 Rank: #12
Drafted 2018, Round 4
AA Akron
13. Robert Broom – RHRP – Age: 23 – 2018 Rank: #51
Drafted 2018, Round 10
AA Akron
12. Lenny Torres – RHSP – Age: 19 – 2018 Rank: #8
Drafted 2018, Round 1
AZL Indians Red
11. Eli Morgan – RHSP – Age: 23 – 2018 Rank: #4
Drafted 2017, Round 8
AA Akron
10. Bo Naylor – C – Age: 19 – 2018 Rank: #10
Drafted 2018, Round 1
A Lake County
9. Brayan Rocchio – SS – Age: 18 – 2018 Rank: #16
2017 International Free Agent
SS Mahoning Valley
8. Daniel Espino – RHSP – Age: 18 – Unranked in 2018
Drafted 2019, Round 1
SS Mahoning Valley
7. Triston McKenzie – RHSP – Age: 22 – 2018 Rank: #1
Drafted 2015, Round 1
Did Not Play (Injury)
6. Aaron Bracho – 2B – Age: 18 – 2018 Rank: #19
2017 International Free Agent
SS Mahoning Valley
5. Daniel Johnson – CF – Age: 24 – Unranked in 2018
Trade from WAS (Yan Gomes)
AAA Columbus
4. George Valera – CF – Age: 18 – 2018 Rank: #15
2017 International Free Agent
A Lake County
3. Ethan Hankins – RHSP – Age: 19 – 2018 Rank: #9
Drafted 2018, Round 1
A Lake County
2. Nolan Jones (pictured at top) – 3B – Age: 21 – 2018  Rank: #2
Drafted 2016, Round 2
AA Akron
1. Tyler Freeman – SS – Age: 20 – 2018 Rank: #3
Drafted 2017, Round 2
A+ Lynchburg
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