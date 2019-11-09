BurningRiverBaseball's 2019 Cleveland Indians Prospect Rankings: Full Top 100
BurningRiverBaseball's 2019 Cleveland Indians Prospect Rankings: Full Top 100
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Joseph Coblitz
November 9, 2019
Over the last week, we’ve run down the top 100 prospects currently with the Cleveland Indians on BurningRiverBaseball. Those lists include pictures of nearly every player as well as descriptions for the top 75 and I highly recommend going back to those pages to learn more about the Indians farm system. However, here is the complete list if you just want to see how we ranked the players along with their position, age, rank in 2018, method of acquisition and latest MiLB level.
100.
– C – Age: 22 – Unranked in 2018 Mike Amditis
Drafted 2019, Round 21
AZL Indians Blue 99.
– RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018 Jonathan Teaney
Drafted 2017, Round 20
A+ Lynchburg 98.
(pictured at top) – 3B – Age: 18 – Unranked in 2018 Christian Cairo
Drafted 2019, Round 4
AZL Indians Red 97.
– LF – Age: 19 – 2018 Rank: 85 Korey Holland
Drafted 2018, Round 14
SS Mahoning Valley 96.
– LHRP – Age: 25 – 2018 Rank: 81 Randy Valladares
2013 International Free Agent
A+ Lynchburg 95.
– 1B – Age: 20 – 2018 Rank: 87 Michael Cooper
Drafted 2017, Round 33
SS Mahoning Valley 94.
– 1B – Age: 25 – Unranked in 2018 Wilson Garcia
2019 MiLB Free Agent
AA Akron 93.
– LHRP – Age: 22 – Unranked in 2018 Tim Herrin
Drafted 2018, Round 29
A Lake County 92.
– 3B – Age: 19 – Unranked in 2018 Joab Gonzalez
Drafted 2019, Round 24
SS Mahoning Valley 91.
– CF – Age: 25 – Unranked in 2018 Alex Call
Trade from CWS ( ) Yonder Alonso
AA Akron 90.
– RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018 Nate Ocker
Drafted 2019, Round
AZL Indians Blue 89.
– LHSP – Age: 18 – Unranked in 2018 Steven Perez
2017 International Free Agent
DSL Indians 88.
– 3B – Age: 23 – Unranked in 2018 Jesse Berardi
Drafted 2017, Round 10
A Lake County 87.
– LHRP – Age: 23 – 2018 Rank: 50 Jake Miednik
Drafted 2018, Round 20
A Lake County 86.
– RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018 Zach Hart
Drafted 2019, Round 10
AZL Indians Red 85.
– RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018 Skylar Arias
Drafted 2016, Round 24
A+ Lynchburg 84.
– RHRP – Age: 21 – Unranked 2018 Nick Mikolajchak
Drafted 2019, Round 11
SS Mahoning Valley 83.
– 2B – Age: 22 – Unranked in 2018 Andruw Monasterio
Trade from WAS ( ) Yan Gomes
AA Akron 82.
– LHSP – Age: 22 – 2018 Rank: 61 Juan Hillman
Drafted 2015, Round 2
A+ Lynchburg 81.
– CF – Age: 20 – 2018 Rank: 57 Quentin Holmes
Drafted 2017, Round 2
A Lake County 80.
– RHRP – Age: 20 – 2018 Rank: 80 Jerson Ramirez
2017 International Free Agent
SS Mahoning Valley 79.
– 2B – Age: 23 – 2018 Rank: 92 Tyler Friis
Drafted 2017, Round 21
A+ Lynchburg 78.
– RF – Age: 24 – Unranked in 2018 Trenton Brooks
Drafted 2016, Round 17
AA Akron 77.
– LHSP – Age: 23 – 2018 Rank: 59 Eli Lingos
Drafted 2018, Round 22
A Lake County 76.
– RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018 Serafino Brito
Drafted 2019, Round 28
SS Mahoning Valley 75.
– RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018 Eric Mock
Drafted 2019, Round 25
SS Mahoning Valley 74.
– 2B – Age: 22 – Unranked in 2018 Daniel Schneemann
Drafted 2018, Round 31
A Lake County 73.
(pictured at top) – C – Age: 25 – 2018 Rank: 42 Li-Jen Chu
2012 International Free Agent
AA Akron 72.
– RHSP – Age: 19 – 2018 Rank: 71 Mike Garcia
2016 International Free Agent
DNP (Injury) 71.
– 2B – Age: 19 – 2018 Rank: 86 Jesus Maestre
2016 International Free Agent
AZL Indians Blue 70. Victor Soteldo – RHSP – Age: 18 – Unranked in 2018
2017 International Free Agent
DNP (Injury) 69. Luis D. Garcia – RHSP – Age: 19 – Unranked in 2018
2016 International Free Agent
AZL Indians Blue 68.
– LHRP – Age: 26 – Unranked in 2018 Yapson Gomez
2018 MiLB Free Agent
A+ Lynchburg 67.
– RF – Age: 19 – 2018 Rank: 33 Johnathan Rodriguez
Drafted 2017, Round 3
SS Mahoning Valley 66.
– LHSP – Age: 24 – 2018 Rank: 72 Zach Draper
Drafted 2017, Round 30
A Lake County 65.
– SS – Age: 18 – Unranked in 2018 Yordys Valdes
Drafted 2019, Round 2
AZL Indians Red 64.
– RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018 Nic Enright
Drafted 2019, Round 20
AZL Indians Blue 63.
– LF – Age: 24 – 2018 Rank: 38 Mitch Longo
Drafted 2016, Round 14
AA Akron 62.
– CF – Age: 21 – Unranked in 2018 Julian Escobedo
Drafted 2019, Round 17
SS Mahoning Valley 61.
– C – Age: 20 – Unranked in 2018 Micael Ramirez
2017 International Free Agent
AZL Indians Red 60.
– LHSP – Age: 23 – 2018 Rank: 35 Yeffersson Yannuzzi
2015 International Free Agent
AZL Indians Red 59.
– LHSP – Age: 20 – Unranked in 2018 Matt Turner
Drafted 2017, Round 11
A Lake County 58.
– LHSP – Age: 22 – 2018 Rank: 60 Francisco Perez
2014 International Free Agent
SS Mahoning Valley 57.
– SS – Age: 17 – Unranked in 2018 Angel Martinez
2018 International Free Agent
DSL Indians 56.
– CF – Age: 21 – Unranked in 2018 Will Brennan
Drafted 2019, Round 8
SS Mahoning Valley 55.
– 1B – Age: 21 – 2018 Rank: 32 Miguel Jerez
2016 International Free Agent
A Lake County 54.
– 1B – Age: 24 – 2018 Rank: 40 Mitch Reeves
Drafted 2017, Round 32
A+ Lynchburg 53.
– RHSP – Age: 23 – 2018 Rank: 44 Shane McCarthy
Drafted 2018, Round 18
A Lake County 52.
– RHRP – Age: 22 – Unranked in 2018 Jordan Jones
Drafted 2019, Round 16
AZL Indians Blue 51.
– RF – Age: 25 – 2018 Rank: 18 Connor Marabell
Drafted 2015, Round 25
AAA Columbus 50.
– SS – Age: 23 – 2018 Rank: #43 Ernie Clement
Drafted 2017, Round 4
AAA Columbus 49.
– RHRP – Age: 24 – 2018 Rank #20 Dalbert Siri
Drafted 20, Round
AA Akron 48.
– RHRP – Age: 24 – 2018 Rank: #82 Jared Robinson
Drafted 2014, Round 11
AAA Columbus 47.
– RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018 Kevin Coulter
Drafted 2019, Round 33
AZL Indians Red 46.
– 2B – Age: 25 – 2018 Rank: #70 Mark Mathias
Drafted 2015, Round 3
AAA Columbus 45.
– RHRP – Age: 23 – Unranked in 2018 Matt Waldron
Drafted 2019, Round 18
SS Mahoning Valley 44.
– RHSP – Age: 22 – 2018 Rank #46 Alex Royalty
Drafted 2018, Round 8
A Lake County 43.
– LHSP – Age: 23 – 2018 Rank: #7 Sam Hentges
Drafted 2014, Round 4
AA Akron 42.
– C – Age: 21 – 2018 Rank: #82 Yainer Diaz
2016 International Free Agent
SS Mahoning Valley 41.
– RHRP – Age: 23 – 2018 Aaron Pinto
Drafted 2018, Round 24
A+ Lynchburg 40.
– LHRP – Age: 23 – Unranked in 2018 Randy Labaut
Drafted 2019, Round 35
AZL Indians Blue 39.
– 2B – Age: 19 – 2018 Rank: #30 Raynel Delgado
Drafted 2018, Round 6
A Lake County 38.
– C – Age: 20 – 2018 Rank: #96 Bryan Lavastida
Drafted 2018, Round 15
A Lake County 37.
(pictured at top) – SS – Age: 20 – 2018 Rank: #47 Marcos Gonzalez
2016 International Free Agent
A Lake County 36.
– RHSP – Age: 20 – 2018 Rank: #13 Luis Oviedo
2015 International Free Agent
A Lake County 35.
– LF – Age: 23 – 2018 Rank: #48 Jonathan Engelmann
Drafted 2018, Round 31
A Lake County 34.
– RHSP – Age: 23 – 2018 Rank: #31 Jean Carlos Mejia
2013 International Free Agent
A+ Lynchburg 33.
– LHSP – Age: 24 – 2018 Rank: #64 Kirk McCarty
Drafted 2017, Round 7
A+ Lynchburg 32.
– CF – Age: 18 – 2018 Rank: #49 Alexfri Planez
2017 International Free Agent
AZL Indians Red 31.
– SS – Age: 17 – Unranked in 2018 Gabriel Rodriguez
2018 International Free Agent
AZL Indians Red 30.
– 3B – Age: 18 – 2018 Rank: #100 Jhonkensy Noel
2017 International Free Agent
AZL Indians Blue 29.
– 2B – Age: 20 – Unranked in 2018 Jose Fermin
2015 International Free Agent
A Lake County 28.
– RHSP – Age: 22 – Unranked in 2018 Cody Morris
Drafted 2018, Round 7
A+ Lynchburg 27.
(pictured at top) – SS – Age: 18 – 2018 Rank: #74 Jose Tena
2017 International Free Agent
AZL Indians Blue 26.
– RF – Age: 21 – 2018 Rank: #22 Oscar Gonzalez
2014 International Free Agent
AA Akron 25.
– LHRP – Age: 23 – 2018 Rank #37 Kellen Rholl
Drafted 2018, Round 25
A Lake County 24.
– CF – Age: 22 – 2018 Rank: #26 Steven Kwan
Drafted 2018, Round 5
A+ Lynchburg 23.
– LF – Age: 25 – 2018 Rank: #56 Ka’ai Tom
Drafted 2015, Round 5
AAA Columbus 22.
– 2B – Age: 22 – 2018 Rank: #14 Richie Palacios
Drafted 2018, Round 3
Did Not Play (Injury) 21.
– LHSP – Age: 25 – Unranked in 2018 Scott Moss
Trade from San Diego (for ) Trevor Bauer
AAA Columbus 20.
– RHSP – Age: 21 – Unranked in 2018 Hunter Gaddis
Drafted 2019, Round 5
SS Mahoning Valley 19.
(pictured at top) – LHRP – Age: 22 – 2018 Rank: #11 Nick Sandlin
Drafted 20, Round
AAA Columbus 18.
– LHSP – Age: 20 – 2018 Rank: #23 Raymond Burgos
Drafted 2016, Round 18
A Lake County 17.
– RF – Age: 21 – 2018 Rank: #25 Will Benson
Drafted 2016, Round 1
A+ Lynchburg 16.
– LHRP – Age: 23 – 2018 Rank: #21 Kyle Nelson
Drafted 20, Round
AAA Columbus 15.
– LHRP – Age: 20 – 2018 Rank: #77 Carlos Vargas
2016 International Free Agent
SS Mahoning Valley 14.
– LHSP – Age: 24 – 2018 Rank: #12 Adam Scott
Drafted 2018, Round 4
AA Akron 13.
– RHRP – Age: 23 – 2018 Rank: #51 Robert Broom
Drafted 2018, Round 10
AA Akron 12.
– RHSP – Age: 19 – 2018 Rank: #8 Lenny Torres
Drafted 2018, Round 1
AZL Indians Red 11.
– RHSP – Age: 23 – 2018 Rank: #4 Eli Morgan
Drafted 2017, Round 8
AA Akron 10.
– C – Age: 19 – 2018 Rank: #10 Bo Naylor
Drafted 2018, Round 1
A Lake County 9.
– SS – Age: 18 – 2018 Rank: #16 Brayan Rocchio
2017 International Free Agent
SS Mahoning Valley 8.
– RHSP – Age: 18 – Unranked in 2018 Daniel Espino
Drafted 2019, Round 1
SS Mahoning Valley 7.
– RHSP – Age: 22 – 2018 Rank: #1 Triston McKenzie
Drafted 2015, Round 1
Did Not Play (Injury) 6.
– 2B – Age: 18 – 2018 Rank: #19 Aaron Bracho
2017 International Free Agent
SS Mahoning Valley 5.
– CF – Age: 24 – Unranked in 2018 Daniel Johnson
Trade from WAS ( ) Yan Gomes
AAA Columbus 4.
– CF – Age: 18 – 2018 Rank: #15 George Valera
2017 International Free Agent
A Lake County 3.
– RHSP – Age: 19 – 2018 Rank: #9 Ethan Hankins
Drafted 2018, Round 1
A Lake County 2.
(pictured at top) – 3B – Age: 21 – 2018 Rank: #2 Nolan Jones
Drafted 2016, Round 2
AA Akron 1.
– SS – Age: 20 – 2018 Rank: #3 Tyler Freeman
Drafted 2017, Round 2
A+ Lynchburg
Indians
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