Congratulations to Christian Dave Mejia for winning our UFC 247 Pick ‘Em Contest, and Christoper Reive for being January’s winner! Next Pick ‘Em action of will be for UFC Rio Rancho on Feb 15th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Jon Jones – 85%

Valentina Shevchenko – 93%

Justin Tafa – 63%

Mirsad Bektic – 55%

Derrick Lewis – 83%

Consensus Overall Record in 2020: 12-3 (80%)



UFC 247 Pick ‘Em Results

1 Christian Dave Mejia 9 2 Christopher Reive 8 2 enoch 8 2 Ethan 8 2 Jade Francis 8 2 shaun johnson 8 2 Steve Risk 8 8 Adrian reyna 7 8 Andrew Bromage 7 8 Cameron Smith 7 8 Dakota Capiz 7 8 jess 7 8 larry chaput 7 8 Michael Vincent 7 8 Raam Didumo 7 8 Tyree 7 8 Vunivesi Minoneti 7 18 Abe Leach 6 18 Austin Tompkins 6 18 Brenton scroggie 6 18 Brian Monico 6 18 Dale 6 18 Daniel 6 18 Dillon Karaka 6 18 Jacob 6 18 Jonathan Mcintyre 6 18 kavy 6 18 Kirk Albert 6 18 Kody Robinson 6 18 Kyle Dashington 6 18 Lochlan grant 6 18 Luke galloway 6 18 M 6 18 Oska everingham 6 18 Pearson 6 18 Richard lewis 6 18 Rocco Rago 6 18 Sean Wilson 6 18 Shaan 6 40 Alan 5 40 Alex Hansen 5 40 Anthony Vasquez 5 40 Anton 5 40 Barry Oh 5 40 Bill 5 40 Brendan Malek 5 40 Brendon Campbell 5 40 Brett Alison 5 40 Caleb 5 40 Callum king 5 40 Callum Olofia 5 40 Chantelle Pacheco 5 40 Cooper Evans 5 40 Dan 5 40 Dan Caughtry 5 40 Daniel amanatidis 5 40 David 5 40 Derek Bailey 5 40 Emma Vreeland 5 40 James Weise 5 40 Jared storey 5 40 Jason 5 40 jesse king 5 40 Joel 5 40 Jonathan H 5 40 Latoya Keepa 5 40 Lauren Morgan 5 40 Leanne Rickard 5 40 Liam Riggs 5 40 Liam Thomson 5 40 Marco 5 40 Nick zanetti 5 40 Omar Comin’ 5 40 Robert Itchon 5 40 Robert Oakes 5 40 Rodney 5 40 Sam frazier 5 40 Zidane 5 79 Alexander Megit 4 79 Andrew Fraser 4 79 Andrew Nixon 4 79 Anton 4 79 Brighton 4 79 Cameron Emmet 4 79 Cameron Sinclair 4 79 Chris Cornes 4 79 Christian aschtgen 4 79 Cristian Rodriguez 4 79 Dan P 4 79 Daniel 4 79 Dylan Harris 4 79 Elliott Fuentes 4 79 Ezra Pooley 4 79 Gary MacDonald 4 79 Heaven 4 79 Herman Martinez 4 79 Jerry Nenycz 4 79 Jordan Blick 4 79 Joseph Jackson 4 79 Josh luttick 4 79 Luca Aitken 4 79 Mark Brennan 4 79 Michael J. 4 79 michael morris 4 79 Mike Paglia 4 79 Nathan H. 4 79 Neil H. 4 79 Paul Elizondo 4 79 Riley Letts 4 79 Ryan A. MacDonald 4 79 Ryan Galloway 4 79 Sam 4 79 SternFan74 4 79 The MMA Manifesto 4 115 Benjamin Hingley 3 115 Braeden Nesbitt 3 115 Brandon Kaplan 3 115 Cameron Walsh 3 115 Chris Yee 3 115 Christopher 3 115 Dave K. 3 115 Derek Imm 3 115 Jamie Turnbull 3 115 John Gray 3 115 Josemari Oste Joaquin 3 115 Kiyan 3 115 Lionel Te Kanawa 3 115 Owen Castle 3 115 Rodney M 3 115 Ronnie Tysoe 3 115 ryanC 3 115 Sam Keary 3 115 Sheany 3 115 Shemp DeYoung 3 115 theJawas 3 115 Tuong Nguyen 3 137 Daniel Gustovic 2 137 glen STANLEy 2 137 Kunal Jha 2 137 Sean Dunn 2 141 Isaiah De La Rosa 1 141 Sam boesch 1



January Top Five

1 Christopher Reive 21 2 Sternfan74 21 3 multiple tied 20

