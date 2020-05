Congratulations to Derek Imm for winning our UFC Jacksonville Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action of will be for UFC Fight Night: Woodley vs Burns on May 30th. Thanks for playing!

Stream live sports and ESPN originals on ESPN+ for only $4.99 a month. Start your 7-day free trial today!

Consensus Picks

Walt Harris – 58%

Claudia Gadelha – 78%

Edson Barboza – 78%

Eryk Anders – 58%

Song Yadong – 62%

Consensus Overall Record in 2020: 29-11 (73%)



UFC Jacksonville Pick ‘Em Results

1 Derek Imm 11 2 Michael J. 9 3 Dave K. 8 3 Herman Martinez 8 3 James Weise 8 3 Nathan H. 8 3 Ryan A. MacDonald 8 8 Dan P 7 8 Lecore_art 7 8 Ryan Pauley 7 8 ryanC 7 12 Andrew Nixon 6 12 Cameron Walsh 6 12 Chris Yee 6 12 Joseph Jackson 6 12 Sam Keary 6 12 SternFan74 6 12 The MMA Manifesto 6 12 Vic Rattanasithy 6 20 Barry Oh 5 20 Isaac 5 20 Key 5 20 Neil H. 5 24 Armand Metichecchia 4 24 Brandon Kaplan 4 24 Dan 4 24 Emma Vreeland 4 24 John Gray 4 24 Josemari Oste Joaquin 4 24 larry chaput 4 24 Stephen Risk 4 32 arthur cobb 3 32 Ben Hilder 3 32 Brighton 3 32 Darcy Toms 3 32 Mark L 3 32 Rodney M 3 32 Ron T 3 32 Sue Gullery 3 32 theJawas 3 41 Daniel 2 41 Owen brown 2 41 Rodney 2 41 Vinura 2 45 Luke Rhoads 1 46 Anthony DeVito 0

May Top Five

1 Derek Imm 24 2 Andrew Nixon 18 2 Dave K. 18 2 Nathan H. 18 5 Cameron Walsh 17 5 Herman Martinez 17



2020 Top Ten

1 Sternfan74 65 2 Herman Martinez 64 3 Dave K. 63 4 Derek Imm 62 5 Daniel 60 5 Nathan H. 60 7 The MMA Manifesto 59 8 ryanC 57 9 Michael J. 56 9 Ryan A. MacDonald 56

(The MMA Manifesto is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com)