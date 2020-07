Congratulations to Dee Fred LECORE ART for winning our UFC 251 Pick ‘Em Contest via a tiebreaker! Next Pick ‘Em action of will be for UFC Fight Night: Figueiredo vs Benavidez 2 on July 18th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Kamaru Usman – 55%

Alexander Volkanovski – 77%

Petr Yan – 73%

Rose Namajunas – 88%

Amanda Ribas – 66%

Consensus Overall Record in 2020: 49-16 (75%)



UFC 251 Pick ‘Em Results

1 Dee Fred LECORE ART 11 2 Saachi Rama 11 3 Jacob Pauley 10 3 Micah Geraets 10 3 Michael J. 10 3 Sam Keary 10 7 Andrew Bromage 9 7 Brook-Bradly Brooks 9 7 Byron Pointon 9 7 Cameron Smith 9 7 Dave K. 9 7 Derek Imm 9 7 Herman Martinez 9 7 Jedd Egan 9 7 Josemari Oste Joaquin 9 7 Kevin Tolonen 9 7 Michael V. 9 7 The MMA Manifesto 9 19 Antony 8 19 Ben Hilder 8 19 Brennan Blecker 8 19 Daniel 8 19 Danielle Curtis 8 19 David Aindow 8 19 David Lorenz 8 19 George Sicklemore 8 19 Jordan Blick 8 19 Kyle TeTai 8 19 Leanne R 8 19 Luke Galloway 8 19 Mick Surgenor 8 19 mitchell dux 8 19 Mitchell Salton 8 19 Myles Balkin 8 19 Nathan H. 8 19 Owen 8 19 Robert Oakes 8 19 Tristan Davis 8 19 William Abbey 8 40 Aaron Wehipeihana 7 40 Agus Susanto 7 40 Ali El-assad 7 40 Brandon Rodriguez 7 40 Brandon white 7 40 Caleb 7 40 Cam 7 40 Cameron Emmet 7 40 Christian Harris 7 40 Daniel 7 40 Daniel Vreeland 7 40 Darryl Fitzgerald 7 40 Isaac 7 40 Jared storey 7 40 Jay Edwards 7 40 Jesse King 7 40 Justin Cronin 7 40 Lloyd Mitchell 7 40 Marco 7 40 Nigel Bisson 7 40 Raymond Lam 7 40 Ron T 7 40 Ryan 7 40 Walter Davis III 7 40 Zac Kelly 7 40 Zack Kelley-Brunsdon 7 66 Abdalla 6 66 Andrew Dowling 6 66 Ashley Trejo 6 66 Bailey robinson 6 66 Billy Tovey 6 66 Boyd Helmich 6 66 Brett Alison 6 66 Callum king 6 66 Cam Walker 6 66 Christian Mejia 6 66 Connor Westover 6 66 Dylan Simonsen 6 66 Ewan Davanna 6 66 Frankie Dicristofano 6 66 Gary MacDonald 6 66 Jack 6 66 Jack Gully 6 66 Jai Noda 6 66 Jai Noda 6 66 Jayden Duong 6 66 Jme Hunt 6 66 Joshua Head 6 66 Kevin Rice 6 66 Kiwa 6 66 Kyle VanderLaan 6 66 Lauren Morgan 6 66 Leonard Martyn 6 66 Leonie 6 66 Levi Hill 6 66 Mathew Remmerswaal 6 66 Mitchell cook 6 66 Mitchell Hayden Reid 6 66 Nick Davidson 6 66 Oliver Stewart 6 66 Robert Thompson 6 66 Roberto 6 66 Ryan A. MacDonald 6 66 ryanC 6 66 Sam Warren 6 66 Sean D 6 66 Sheany 6 66 Shon Tobin 6 66 Steve Risk 6 66 Tom pratt 6 66 Zac lakin 6 111 A. Megit 5 111 Adrian Sunnex 5 111 Alan bartlett 5 111 Andre Cefai 5 111 Andrew 5 111 Billy 5 111 Brandon 5 111 Brandon Kaplan 5 111 Brighton 5 111 Carlos Garcia 5 111 Christopher camps 5 111 Christopher Reive 5 111 Conor Rock 5 111 Corban Bulling-Colvin 5 111 Daniel Bull 5 111 Daniel Kelly 5 111 Darcy Toms 5 111 Dementia Boy 5 111 Fionn O’Gorman 5 111 Issy caylak 5 111 jake mckenna 5 111 James Clark 5 111 Jarrod Olivieri 5 111 jimmy nguyen 5 111 Joel 5 111 Joey Fischer 5 111 Josh Luttick 5 111 Juane Keogh 5 111 larry chaput 5 111 Liam Thomson 5 111 Lucas 5 111 Lucas Neufeld 5 111 Madison phillips davis 5 111 Ray Wong 5 111 Rodney 5 111 Rodney M 5 111 Rustam Ahmadi 5 111 Ryan B Ring 5 111 Ryan Della Vedova 5 111 Ryan Klinkert 5 111 Sam Fowler 5 111 Sam Gaffney 5 111 Shanon Breaden 5 111 Sternfan74 5 111 theJawas 5 111 Timothy Flynn 5 157 Andrew Nixon 4 157 Andrew Spice 4 157 Anthony DeVito 4 157 Barry Oh 4 157 Ben 4 157 Brendan Malek 4 157 Cameron Walsh 4 157 Chris Cornes 4 157 Dalton Smith 4 157 Dan 4 157 Danielle Teixeira 4 157 Dawson Gray 4 157 DES 4 157 Eriapa 4 157 Frank Sinclair 4 157 glen STANLEY 4 157 Jack McClean 4 157 Jason masters 4 157 Kody Robinson 4 157 Latoya 4 157 Louis 4 157 MICHAEL G MITCHELL 4 157 Nathan niha 4 157 Neil H. 4 157 Paul Elizondo 4 157 Randall 4 157 Ricky hart 4 157 Rocco 4 157 Sam 4 157 Sue Gullery 4 157 Tahu Watson 4 157 Tristen young 4 157 Tye Slade 4 190 Abaseen Alekozai 3 190 Alex 3 190 Arnold Canales 3 190 Ben Langford 3 190 Brandon g Bush 3 190 Daniel 3 190 Deacon Panzarino 3 190 Dee Fredericks 3 190 De’Ondre Hendricks 3 190 Elliot O’Brien 3 190 Jacob 3 190 Jake MacDonald 3 190 James Weise 3 190 Josh Larocque 3 190 Josh Webster 3 190 Joshua davison 3 190 Omar Comin’ 3 190 Orlando Lucatero 3 190 Owen Castle 3 190 pha phan 3 190 Rayaan Khan 3 190 Rob Shaw 3 190 Sam Robinson 3 190 Thomas Mulligan 3 190 V Perera 3 190 Vi 3 190 Zayde white 3 217 Ahmad Hankinson 2 217 Christian Clothier 2 217 Colbey Gailey 2 217 Connor Cua 2 217 Ethan Barbieri 2 217 Isaiah De La Rosa 2 217 Jason Poirier 2 217 Marcus tildesley 2 217 Shanil Singh 2 217 Velk 2 227 Kiet Nguyen 1 227 Phillip 1 227 Rory Van de mortel 1 230 Key 0

2020 Top Ten

1 Dave K. 100 2 Sternfan74 99 3 Nathan H. 96 4 Herman Martinez 95 5 Michael J. 94 The MMA Manifesto 94 6 Ryan A. MacDonald 90 7 Daniel 86 8 Derek Imm 83 9 Cameron Walsh 81 9 Sam Keary 81

