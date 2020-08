Congratulations to Isaac for winning our UFC 252 Pick ‘Em Contest via a tiebreaker! Next Pick ‘Em action of will be for UFC Fight Night: Smith vs Rakic on Aug 29th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Stipe Miocic – 50.3%

Sean O’Malley – 85%

Jairzinho Rozenstruik – 50.8%

Merab Dvalishvili – 66%

Jim Miller – 52%

Consensus Overall Record in 2020: 52-18 (74%)



UFC 252 Pick ‘Em Results

1 Isaac 8 2 Casey Planas 8 3 Nathan H. 7 3 Ryan A. MacDonald 7 3 Sam Gaffney 7 6 Agus Susanto 6 6 Andrew Nixon 6 6 Brandon Kaplan 6 6 Justin Tilton 6 6 Lachie Martin 6 6 Liam Thomson 6 6 Michael 6 6 ryanC 6 14 Alick McCalman 5 14 Brandon white 5 14 Cameron Quilter 5 14 Cameron Walsh 5 14 Daniel 5 14 Daniel Monaghan 5 14 Dave K. 5 14 Jake Mckenna 5 14 Kavy 5 14 Leanne Rickard 5 14 Levi Brand 5 14 Luke Galloway 5 14 Martin Moreno 5 14 Orion T 5 14 Sam Bowen 5 14 Steve Risk 5 14 Umar Zaheer 5 31 Adrian Sunnex 4 31 Andrew Dowling 4 31 Arnold Canales 4 31 Ashley Trejo 4 31 Ben Hilder 4 31 Braeden Nesbitt 4 31 Brodie 4 31 Cameron Smith 4 31 Chris Belcher 4 31 Christian Mejia 4 31 Christopher Reive 4 31 Dan 4 31 DEE LECORE_ART 4 31 DES 4 31 Dylan Reichel 4 31 Gary MacDonald 4 31 Ibrahim Mahmood 4 31 James Imbrogno 4 31 James Weise 4 31 Joe 4 31 Mamoru Shiitsu 4 31 Nathan n 4 31 Ned Cross 4 31 Phil 4 31 Sean taborsky 4 31 SternFan74 4 31 The MMA Manifesto 4 31 Walter Davis III 4 31 William Lindenfield 4 60 Alex Mackenzie 3 60 Andres Garcia 3 60 Andrew walenta 3 60 Arnold 3 60 Ashley Trejo 3 60 Blake travers 3 60 Corey Smith 3 60 Deacon Panzarino 3 60 Emma Vreeland 3 60 Eric McIntosh 3 60 Garrett Sharp 3 60 Jabin Lamble 3 60 Joseph 3 60 Katty Strite 3 60 Kunal 3 60 larry chaput 3 60 Luca Moretti 3 60 Marco Pham 3 60 Melrick Ibanez 3 60 Michael J. 3 60 Michael V. 3 60 Neil H. 3 60 Omar Abdulla 3 60 Paul Elizondo 3 60 Phillip davies 3 60 reid miller 3 60 Riley Peace 3 60 Ron T 3 60 Sam Fowler 3 60 Sam Keary 3 60 Sarah Hancock 3 60 Shannon Waterman 3 60 Thomas Mulligan 3 60 Tristan Davis 3 94 Aaron neil 2 94 Alan B 2 94 Anthony DeVito 2 94 Barney Wilson 2 94 Barry Oh 2 94 Ben M 2 94 Callum king 2 94 Carlos Rios 2 94 Chevy Wilson 2 94 Christian 2 94 Danielle Curtis 2 94 Derek Imm 2 94 Dominic Dagostino 2 94 Dylan Simonsen 2 94 Frank Sinclair 2 94 Harley 2 94 Herman Martinez 2 94 Jake Richards 2 94 Joshua Larocque 2 94 Key 2 94 Omar Comin’ 2 94 Orlando Lucatero 2 94 Rob Akers 2 94 Rodney 2 94 Rodney M 2 94 Stefan pietropaolo 2 94 Tom pratt 2 94 Trent O’Donnell 2 94 Troy Whiley 2 123 Alexander Cooper 1 123 Ali El-assad 1 123 Anju Rajapaksha 1 123 Ashleigh Keene 1 123 Bill Peterson 1 123 Dan P 1 123 Dylan peachey 1 123 glen STANLEY 1 123 Joachim Bannister 1 123 Jon Parker 1 123 Jordz 1 123 Joshyo 1 123 Kyle Bryant 1 123 Madison Phillips Davis 1 123 Renae TeMaro 1 123 Robert Oakes 1 123 Ryan Klinkert 1 123 Tom Culic 1 123 Vunivesi Minoneti 1 142 Brighton 0 142 Frankie Dicristofano 0 142 Josh Mcshane 0 142 Louis 0 142 Luke Rhoads 0 142 Sukhmeet Bariana 0

August Top Five

1 Dan 13 1 daniel 13 1 NATHAN H. 13 1 Ryan A. MacDonald 13 5 Steve Risk 12



2020 Top Ten

1 Dave K. 121 2 Sternfan74 120 3 Nathan H. 114 The MMA Manifesto 114 4 Herman Martinez 113 5 Ryan A. MacDonald 112 6 Michael J. 111 7 Daniel 109 8 Isaac 102 8 ryanC 102 10 Sam Keary 101

