Congratulations to Justin Tilton for winning our UFC Vegas 11 Pick ‘Em Contest via a tiebreaker! Next Pick ‘Em action of will be for UFC 253 on Sept 26th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Colby Covington – 75%

Niko Price – 50%

Khamzat Chimaev – 77%

Johnny Walker – 72%

Mackenzie Dern – 88%

Consensus Overall Record in 2020: 61-22 (73%)



UFC Vegas 11 Pick ‘Em Results

1 Justin Tilton 9 2 B Nesbitt 9 2 Eric McIntosh 9 4 Adrian Sunnex 8 4 Agus Susanto 8 4 COOPER EVANS 8 4 Dylan Simonsen 8 4 Michael V. 8 4 Nathan H. 8 4 Nathan n 8 4 Riley Peace 8 4 Steve Risk 8 13 Dave K. 7 13 Josh 7 13 Omar Abdulla 7 13 Ryan Klinkert 7 13 ryanC 7 18 Cameron Walsh 6 18 Connor C. 6 18 Dan 6 18 Danny 6 18 Ian 6 18 Ibrahim Mahmood 6 18 Omar Comin’ 6 18 Owen castle 6 18 Robert Akers 6 18 Robert Oakes 6 18 Ryan A. MacDonald 6 18 Sam Fowler 6 18 Sam Keary 6 18 SternFan74 6 18 Tom Pratt 6 18 Umar zaheer 6 34 Amit Karale 5 34 Derek Imm 5 34 Herman Martinez 5 34 LECORE_ART 5 38 Ashleigh 4 38 Ben Hilder 4 38 Chris Belcher 4 38 Daniel 4 38 Darcy Toms 4 38 David E Leach 4 38 Dee 4 38 Kyle bryant 4 38 Michael J. 4 38 The MMA Manifesto 4 38 Tom Mulligan 4 38 Zidane 4 50 Brandon Kaplan 3 50 Neil H. 3 50 Shanon Breaden 3 53 Ava Loiskandl 2 53 Brighton Arnot 2 53 DES 2 53 Isaac 2 53 larry chaput 2 58 James Weise 1 58 Rodney Jeninga 1 60 Barry Oh 0

September Top Five

1 Nathan H. 17 2 Agus Susanto 14 2 Dylan Simonsen 14 2 Ibrahim Mahmood 14 5 Dan 13



2020 Top Ten

1 Dave K. 141 2 Sternfan74 138 3 Nathan H. 136 4 Herman Martinez 132 4 Ryan A. MacDonald 132 The MMA Manifesto 130 6 Michael J. 127 7 Daniel 123 8 ryanC 116 9 Isaac 113 10 Cameron Walsh 109

