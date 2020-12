Congratulations to Isaac for winning our UFC 256 Pick ‘Em Contest via a massive tiebreaker! Last Pick ‘Em action of 2020 will be for UFC Fight Night: Thompson vs Neal on Dec 19th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Deiveson Figueiredo – 89%

Tony Ferguson – 70%

Renato Moicano – 51%

Kevin Holland – 66%

Ciryl Gane – 52%

Consensus Overall Record in 2020: 83-36 (70%)



UFC 256 Pick ‘Em Results

1 Isaac 8 2 Daniel Chertock 8 2 Demitrio 8 2 Rodney 8 2 Ryan Della Vedova 8 2 SternFan74 8 7 Angus Judson 7 7 Jeremy Williams 7 7 Kohi Delvi 7 7 Reece Marshall 7 7 Yuheng Rong 7 12 Alexg 6 12 Dalton Smith 6 12 dan 6 12 DJ 6 12 Jarrod 6 12 Jeremy Meyers 6 12 Jo Hamilton 6 12 Jon Carter 6 12 Landon Brown 6 12 Majaliwa Jumatano 6 12 Mike 6 12 Omar Abdulla 6 12 Ryan K 6 12 Stephen Walker 6 26 Agus Susanto 5 26 Alex Gray 5 26 ali abouzeid 5 26 Ash K 5 26 Awatea Rowe 5 26 Christian Love 5 26 Conor Baragry 5 26 Daniel Meehan 5 26 danny 5 26 Jesse Campos 5 26 Justin Cronin 5 26 Riley Cunningham 5 26 Rocco 5 26 Stefan pietropaolo 5 40 Barry Oh 4 40 Brendan Malek 4 40 Cameron Walsh 4 40 Dave K. 4 40 Ethan Hunt 4 40 Garrett Sharp 4 40 Ibrahim 4 40 James Weise 4 40 Jordan Blick 4 40 Joseph pang 4 40 larry chaput 4 40 Latesh pujari 4 40 Luke Smith 4 40 Michael J. 4 40 Riley Letts 4 40 Ron T 4 40 ryanC 4 40 shaan 4 40 The MMA Manifesto 4 40 Thomas B 4 40 Travis Stewart 4 40 Umar Zaheer 4 40 Valentino ortiz 4 63 Ben Hilder 3 63 Ben Lyford 3 63 Brandon Thompson 3 63 Bryan Joshua Huacon 3 63 Caleb Lucino 3 63 Charlie Smith 3 63 Christopher Reive 3 63 Conner 3 63 David Leach 3 63 Dylan Simonsen 3 63 Eduardo Ramos ( Tijuana! ) 3 63 Eric McIntosh 3 63 Gary MacDonald 3 63 Harrison Sanders 3 63 Jeremy Yap 3 63 Joel R 3 63 KurtK26 3 63 Lachie Martin 3 63 Leanne R 3 63 Micah Geraets 3 63 Nathan H. 3 63 Raf 3 63 Shiloh Tupua 3 63 Steve Risk 3 63 Taine 3 63 Victor Molina 3 63 Vunivesi Minoneti 3 90 Abner William 2 90 Adepitan Joshua Temitope 2 90 Adrian Sunnex 2 90 Alec 2 90 Andrea Hillman 2 90 Areroa Vincent Karati 2 90 Ben Laird-Sami 2 90 Brandon Kaplan 2 90 Cameron Smith 2 90 daniel 2 90 Francisco Torres 2 90 Herman Martinez 2 90 Jake Oxenahm 2 90 Jesus Velazquez 2 90 Josh Ashton 2 90 Kavon 2 90 MMAPhillip 2 90 Neil H. 2 90 Rhyce Contreras 2 90 Robert Oakes 2 90 Ross webb 2 90 Ruth 2 90 Ryan A. MacDonald 2 90 Sam Keary 2 90 Tristan Ezra long 2 90 Xavier 2 116 Andrew Nixon 1 116 Carlos O Rodriguez 1 116 Cody T Kinna-Puru 1 116 Dylan Metcalf 1 116 Emma Vreeland 1 116 FATHER HOCKEY 1 116 Joe rodriguez 1 116 Michael W 1 116 Noah 1 116 Perry Smith 1 116 Ron tingay 1 116 Stevie 1 128 Benjamin Ostic 0 128 Luke Galloway 0 128 Luke Rhoads 0

December Top Five

1 dan 13 2 SternFan74 12 3 Rodney 11 4 Robert Oakes 10 4 Ash K 10



2020 Overall Top Ten

1 Dave K. 194 2 Herman Martinez 184 3 Sternfan74 182 4 Michael J. 178 5 Nathan H. 172 6 Ryan A. MacDonald 170 The MMA Manifesto 168 7 Dan 159 8 Isaac 156 9 ryanC 153 10 Cameron Walsh 152 10 Daniel 152

