Congratulations to Ben Hilder for winning our UFC Vegas 20 Pick ‘Em Contest via tie-breaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC 259 on Mar 6th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Ciryl Gane – 53%

Magomed Ankalaev – 85%

Jimmie Rivera – 59%

Alex Caceres – 62%

Consensus Overall Record in 2021: 14-14 (50%)



UFC Vegas 20 Pick ‘Em Results

1 Ben Hilder 9 2 Ibrahim 9 3 Omar Abdulla 8 3 Ryan A. MacDonald 8 5 Andre Tran 7 5 Isaac 7 5 Jack McClean 7 5 Thomas Bélanger 7 9 Adrian Sunnex 6 9 Cameron Walsh 6 9 Dan Meehan 6 9 daniel 6 9 Nathan H. 6 9 SternFan74 6 9 tp 6 16 Barry Oh 5 16 Brandon Kaplan 5 16 Chalis Kelsey 5 16 Dave K. 5 16 Emma Vreeland 5 16 Josh Ashton 5 16 Luke Smith 5 23 Agus Susanto 4 23 Alan Q 4 23 Christian Love 4 23 DJ 4 23 Giuseppe gafa 4 23 John Rong 4 23 Michael J. 4 23 Michael V. 4 23 Neil H. 4 23 nick rennie 4 23 Rodney 4 23 ryanC 4 23 Stefan Pietropaolo 4 23 The MMA Manifesto 4 23 theJawas 4 38 dan 3 38 dan 3 38 James Weise 3 38 Sam Keary 3 38 Steve Risk 3 38 stewartthames 3 44 Andrew Potrebica 2 44 Herman Martinez 2 44 Joshua Adepitan 2 44 Kenny Nanau 2 44 Key 2 44 Robert Oakes 2 50 Ash K 1 50 John F 1 50 Umar Zaheer 1 50 Walter Colson 1 54 larry chaput 0

2021 Overall Top Ten

1 Omar Abdulla 39 2 Isaac K 37 3 Neil H. 36 4 Brandon Kaplan 35 5 Ibrahim 34 6 Nathan H. 32 6 Ryan A. MacDonald 32 6 ryanC 32 9 DJ 30 9 James Weise 30 9 Stefan pietropaolo 30

