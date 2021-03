Congratulations to Michael Carter for winning our UFC 259 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC 259 on Mar 6th. Thanks for playing!

Stream live sports and ESPN originals on ESPN+ for only $4.99 a month. Start your 7-day free trial today!

Consensus Picks

Israel Adesanya – 89%

Amanda Nunes – 85%

Petr Yan – 55%

Islam Makhachev – 88%

Thiago Santos – 53%

Consensus Overall Record in 2021: 16-17 (48%)



UFC 259 Pick ‘Em Results

1 Michael Carter 8 2 Christian Love 7 2 Ibrahim Mahmood 7 2 Michael J. 7 2 Steve 7 6 dan 6 6 Jack Clifford 6 6 Jacob Ovenden 6 6 Michael Villarreal 6 6 Orion T 6 6 Ryan A. MacDonald 6 6 Taeleipu Tiatia 6 6 Tara Miller 6 14 Aaron Shean 5 14 Alex Greaves 5 14 angelo panaligan 5 14 Arnold Teow 5 14 Ben ostic 5 14 Britton Caudill 5 14 Christian Mejia 5 14 Conzzzzz 5 14 Dan Meehan 5 14 Davide 5 14 Declan Stack 5 14 Derrick Cobb 5 14 Giuseppe gafa 5 14 Herman Martinez 5 14 Jared storey 5 14 Jason Santos 5 14 Jeff McMullen 5 14 Joachim Hackshaw 5 14 Joel 5 14 Joel R 5 14 Justin slickj vazquez 5 14 Kyle Jacobson 5 14 Kyle Strong 5 14 Landon Brown 5 14 Mario Quinonez 5 14 Michael Jurus 5 14 Muhammad Shahrafshan Bin Samueldin 5 14 Rico 5 14 Rocco 5 14 Roman Kerr 5 14 Sam Fowler 5 14 Sean Fuller 5 14 Shawn Christensen 5 14 stewartthames 5 14 Tash 5 14 Tyler senatore 5 14 Umar Zaheer 5 14 Will Abbey 5 52 Adrian Sunnex 4 52 Alec S 4 52 Ali ab 4 52 Andre Tran 4 52 Angus Judson 4 52 Bjorn Haycock 4 52 Brett Alison 4 52 Bryce Gerrey 4 52 cameron larter 4 52 Charles 4 52 danny 4 52 Dave K. 4 52 DAVID EUGENE LEACH 4 52 Demitrio morales 4 52 Dustin Donner 4 52 Emma Vreeland 4 52 Fraser Robertson 4 52 Hikawera Kaio 4 52 Jabri Ali 4 52 Jahmaine 4 52 Jaimee Hunt 4 52 Jake Whiteman 4 52 James Weise 4 52 Jon Hammond 4 52 Josh 4 52 Joshua A 4 52 Julian Tang 4 52 Justice Carrenard 4 52 Kane taylor 4 52 Kevin Mahon 4 52 Kylle Awingan 4 52 Lachlan Tong 4 52 Leta 4 52 Louis 4 52 Luke galloway 4 52 Marcus Johnstone 4 52 Mark Joseph Brennan 4 52 Micah 4 52 Michael Duffy 4 52 Michael Vizza 4 52 Mickey 4 52 Nathan 4 52 Nikola Ilic 4 52 Oliver Hilber 4 52 Patrick Campbell 4 52 Robin Buchanan 4 52 Ryan K 4 52 Ryan von der Heyden 4 52 Sam Keary 4 52 Sean Dunn 4 52 Spencer 4 52 Stefan Somerville 4 52 SternFan74 4 52 Steven Gour 4 52 Tam Roberts 4 52 The MMA Manifesto 4 52 Thomas Bélanger 4 52 tp 4 52 tristan long 4 52 Tristan Raye 4 52 Tyler Young 4 113 Aaron Logan Cairns 3 113 Abner William de Oliveira Ribeiro 3 113 Adam Lloyd-Jones 3 113 Agus Susanto 3 113 Alfredo Paolillo 3 113 Alvin Lau 3 113 Ben Hilder 3 113 Blade Griffiths 3 113 Brandon Kaplan 3 113 Calvin Spiece 3 113 Cameron Cornell 3 113 Cameron Joshua Unto 3 113 Cameron Walsh 3 113 Charles Estrada-Golden 3 113 Chris Yee 3 113 Cole Madril 3 113 Cole Rippey 3 113 Damien Abrams 3 113 Dan 3 113 dan 3 113 Daniel boeren 3 113 Daniel C 3 113 Daniel Che 3 113 Daniel cortes 3 113 Daniel Little 3 113 DJ 3 113 Donavon Lewis 3 113 Dwayne Murrell 3 113 Dylan Simonsen 3 113 Erik Alvarez 3 113 Ethan Graham 3 113 Frankie Dicristofano 3 113 Grant Novak 3 113 Hamuera Robinson 3 113 Hansel 3 113 Isaac 3 113 Jack McClean 3 113 James Kara 3 113 James Lu 3 113 Jeremy 3 113 Jeremy Jude Blanco 3 113 Jessica Miramontes 3 113 John Rong 3 113 Johnson Thanadabouth 3 113 Jordan Armijo 3 113 Josh Ashton 3 113 Joshua Adepitan 3 113 Kristian Sadorra 3 113 Kyle MacKechnie 3 113 Leanne R 3 113 Liam Thomson 3 113 Louis Tawhai 3 113 Lucas mano 3 113 Lucas Neufeld 3 113 Marc-Aurèle Sigouin 3 113 Marco Pham 3 113 Marcus Marsters 3 113 Mathew Cotton 3 113 Matthew Gibson 3 113 Michael V. 3 113 Mike Gray 3 113 MiracleMaia 3 113 Neil H. 3 113 nick rennie 3 113 Omar Abdulla 3 113 Paul Kelly 3 113 Rayaan 3 113 Riley barnes 3 113 Robert Oakes 3 113 Ryan Jones 3 113 ryanC 3 113 Stefan Pietropaolo 3 113 Stephen Walker 3 113 Theo Farynick 3 113 Thomas Baker 3 113 Thomas Gulliford 3 113 Thomas Mulligan 3 113 Tommie Barrett 3 113 Tony Do 3 113 Tylah Cini 3 113 Tyler Thomas 3 113 Vincent Moreno 3 113 Vunivesi Minoneti 3 196 Aaron 2 196 Aaron Porter 2 196 Andrew 2 196 Andrew Lapalapa 2 196 Andrew Potrebica 2 196 Ash K 2 196 Austin Liu 2 196 Barry Oh 2 196 Ben 2 196 Bevis Lobo 2 196 Braeden Nesbitt 2 196 Craig Robertson 2 196 Daniel Meehan 2 196 Glen Stanley 2 196 Hunter McGaughey 2 196 Ian 2 196 Ivan Sanchez 2 196 Jaylen Isaac 2 196 John F 2 196 Josemari Oste Joaquin 2 196 Josh dodd 2 196 Josh Fleet 2 196 Joshua L 2 196 Kirk Albert 2 196 Lauren M 2 196 Luke 2 196 Luke Smith 2 196 Marlo Dizon 2 196 Nathan H. 2 196 Nathan n 2 196 Robert P Coley 2 196 Rodney 2 196 Sam Schroder 2 196 Sue Gullery 2 196 Timothy Bolton Sr 2 196 Tom Bertoss 2 196 Vigen 2 233 Ashley Trejo 1 233 chris lloyd 1 233 Christian Maruzza 1 233 Christopher Reive 1 233 Connor Eade 1 233 I Don’t Care 1 233 larry chaput 1 233 Patrick Pasina 1 233 Vic Rattanasithy 1 242 Brandon Hansen 0 242 Luke Rhoads 0

2021 Overall Top Ten

1 Omar Abdulla 42 2 Ibrahim 41 3 Isaac K 40 4 Neil H. 39 5 Brandon Kaplan 38 5 Ryan A. MacDonald 38 7 Michael J. 35 7 ryanC 35 9 James Weise 34 9 Nathan H. 34 9 stewartthames 34

(The MMA Manifesto is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com)