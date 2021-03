Congratulations to Noe Gomez for winning our UFC 260 Pick ‘Em Contest via tie-breaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC on ABC: Till vs Vettori on Apr 10th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Stipe Miocic – 54%

Vicente Luque – 60%

Sean O’Malley – 87%

Khama Worthy – 54%

Miranda Maverick – 53%

Consensus Overall Record in 2021: 23-23 (50%)



UFC 260 Pick ‘Em Results

1 Noe Gomez 12 2 Dylan Simonsen 12 2 Jai Elliott 12 4 Alexandre 11 4 Cooper Evans 11 4 Dean 11 4 Kory Kiviharju 11 4 Matteo Riccardo 11 4 The MMA Manifesto 11 4 Thomas powell 11 11 Dan Meehan 10 11 Darian Hall 10 11 Jack Lawton 10 11 Jake oxenham 10 11 kimberley Cox 10 11 Luke Smith 10 11 Micah 10 11 Nate Dixon 10 11 Nathan H. 10 11 Randall Brooks 10 21 Calvin Harris 9 21 Cameron Manderson 9 21 Cody pearson 9 21 Daniel 9 21 Daniel Verdon 9 21 Dave K. 9 21 Dylan Brickman 9 21 Ed Yu 9 21 Gorgi Kotevski 9 21 Jackson Wild 9 21 Jacob Roca 9 21 Jake Almond 9 21 Josh Brymer-Halls 9 21 Mark Fakhoury 9 21 Nathan ferguson 9 21 Reijiro Rose 9 21 Ryan von der Heyden 9 21 Samuli Luttinen 9 21 Shawn Christensen 9 21 tp 9 41 Adrian Fong 8 41 Andrew Marsters 8 41 Bryce Gerrey 8 41 Charlie Little 8 41 Chris Y 8 41 dan 8 41 DJ 8 41 Gary MacDonald 8 41 Justice Carrenard 8 41 Kenny Nanau 8 41 Kharla Segovia 8 41 Lincoln Pore 8 41 Luke Rhoads 8 41 Maks 8 41 Nainoa Fujimura Joseph 8 41 Reggie 8 41 Richard Brown 8 41 Ryan McAndrew 8 41 Zidane 8 60 Ash K ♡ 7 60 Barry Oh 7 60 Bradley Bastian 7 60 Chris Cornes 7 60 Chris Shanahan 7 60 Colin 7 60 Emma Vreeland 7 60 Giuliano Rossi 7 60 Harrison. D 7 60 JORGNELSON 7 60 Joseph pang 7 60 Kadyn Woodhouse 7 60 Keaton Arbury 7 60 Leanne R 7 60 Lucas mano 7 60 Luke F 7 60 MiracleMaia 7 60 Quinn Donaldson 7 60 Rodney 7 60 Shukor Jan 7 60 Tony do 7 60 Vic Rattanasithy 7 60 Walter Davis III 7 83 Austin Liu 6 83 Bevis Lobo 6 83 Bruno Huacon 6 83 Callum Burns 6 83 cameron 6 83 Chris Burgess 6 83 Chris Yee 6 83 Dominik Sümmerer 6 83 Dwayne Murrell 6 83 Emmanuel 6 83 Finnan Ruadhri Cahill 6 83 Herman Martinez 6 83 I Don’t Care 6 83 Jackson Rider 6 83 Jackson Smith 6 83 Jesus alva 6 83 Jody 6 83 Joel A 6 83 Jordan Hold 6 83 Josh Ashton 6 83 kevin wong 6 83 Khalifa muhammad 6 83 Kristian Sadorra 6 83 Lachlan Tong 6 83 LECORE_ART 6 83 Marc Foy 6 83 Neil Fonseca 6 83 Omar Abdulla 6 83 Peter Leika 6 83 Racell Davidson 6 83 RAFAEL 6 83 Rafael Santiago 6 83 Samir Gurung 6 83 Shane Alexander 6 83 Stefan Pietropaolo 6 83 SternFan74 6 83 Steve Risk 6 83 Tom Barrett 6 83 Ty davies 6 83 Umar Zaheer 6 123 Agus Susanto 5 123 Ala Gnaba 5 123 Alick McCalman 5 123 Andrew Nixon 5 123 Angelo Panaligan 5 123 Archie O’Neill 5 123 Babucarr 5 123 chris lloyd 5 123 Christian Love 5 123 Eino Markkanen 5 123 Emma 5 123 Eugene Ocarroll 5 123 Ian Courcelle 5 123 Inti Aburto 5 123 Jake Hancock 5 123 James 5 123 james wilkinson 5 123 Jamie Turnbull 5 123 Jesus Pabellon 5 123 Joje 5 123 Josh 5 123 Julian Tang 5 123 Justin Wathanaphone 5 123 Kirk Albert 5 123 Luke Rossi 5 123 Marc Nguyen 5 123 Marc Steen 5 123 Marek Marczakiewicz 5 123 Michael Chen 5 123 Michael J. 5 123 Mitchell Wade 5 123 Nathan n 5 123 Neil H. 5 123 Nicolas Cruz 5 123 Sam Fowler 5 123 Tristan long 5 123 Trivette Kelekolio 5 123 Vaughan G 5 123 Vince santos 5 123 Yannik 5 163 Adrian Sunnex 4 163 Alex Lake-Smith 4 163 Brandon Ashton Bong 4 163 Brandon Kaplan 4 163 Brenda Buckley 4 163 Bria Morgan 4 163 Brian Buitendijk 4 163 Brian Rios 4 163 Cameron Cornell 4 163 Dannii Renee 4 163 Dylan peachey 4 163 Gonzalo Rojas Vasquez 4 163 John Rong 4 163 Joshua Adepitan 4 163 Kurt 4 163 Lochie 4 163 Mark Selormey 4 163 Marko 4 163 Nicholas Cochran 4 163 Peter Prince 4 163 Sam Keary 4 163 Tanera Nathan 4 163 Thomas Mulligan 4 163 Toby Mansergh 4 163 Tod Taskov 4 163 William Rosen 4 189 Anthony 3 189 Ben Dennis-Jones 3 189 Benj 3 189 Braden Senack 3 189 Cris de Leon 3 189 daniel 3 189 Ilias K 3 189 Isaac 3 189 Jack McClean 3 189 Juan Moran 3 189 Justin “SLicKJ” vazquez 3 189 kayla 3 189 Kim Parr 3 189 Marco Pham 3 189 Milos Milosavljevic 3 189 Mohd Zulfiqar 3 189 Oscar 3 189 Pascal 3 189 Rory 3 189 Sam Chadwick 3 189 Stone= 3 189 Thomas Bélanger 3 189 Zac 3 212 Anthony Hogeback 2 212 Ben M 2 212 Christopher Reive 2 212 danny 2 212 Eduardo Ramos 2 212 elvin espinoza 2 212 Gilbert 2 212 Ibrahim 2 212 James Weise 2 212 Jonathan D’Castro 2 212 Joshua Hutslar 2 212 Justin Grier 2 212 larry chaput 2 212 Mauricio rivera 2 212 Maxwell 2 212 miguel alonso 2 212 Ryan A. MacDonald 2 212 stewartthames 2 230 Andre Tran 1 230 dale turner 1 230 ryanC 1 230 Thomas Hemi 1 234 Owen Castle 0 234 Xavier Chapman 0

2021 Overall Top Ten

1 Herman Martinez 56 1 Ibrahim 56 1 Omar Abdulla 56 4 Neil H. 54 5 Adrian Sunnex 51 5 Nathan H. 51 7 Isaac K 49 8 DJ 47 8 Ryan A. MacDonald 47 10 Barry Oh 46 10 Dave K. 46 10 Michael J. 46

