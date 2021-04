Congratulations to Michael V. for winning our UFC Vegas 23 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC on ESPN: Whittaker vs Gastelum on Apr 17th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Marvin Vettori – 68%

Sodiq Yusuff – 60%

Mike Perry – 53%

Julian Marquez – 70%

Mackenzie Dern – 74%

Consensus Overall Record in 2021: 26-25 (51%)



UFC Vegas 23 Pick ‘Em Results

1 Michael V. 11 2 Isaac 10 2 John Rong 10 2 Kyle Whatnall 10 2 Ryan A. MacDonald 10 2 Will Rosen 10 7 Abner William de Oliveira Ribeiro 9 7 Luke Fortune 9 7 Marco Pham 9 10 Adrian Sunnex 8 10 Nathan Hi. 8 12 Ben Hilder 7 12 Cameron Walsh 7 12 Marko 7 12 Stefan Pietropaolo 7 12 SternFan74 7 12 stewartthames 7 18 Barry Oh 6 18 chris lloyd 6 18 Gary MacDonald 6 18 Jake Hancock 6 18 Justin slickj vazquez 6 18 Robert oakes 6 18 ryanC 6 25 Agus Susanto 5 25 Calvin Harris 5 25 Cooper Evans 5 25 dan 5 25 Dan Meehan 5 25 danny 5 25 Dave K. 5 25 Michael J. 5 25 Miguel alonso 5 25 Omar Abdulla 5 25 Sam Schroder 5 36 Adepitan Joshua 4 36 Andrew Potrebica 4 36 Brandon Kaplan 4 36 Bruce Gosse 4 36 Daniel 4 36 daniel 4 36 Daniel Verdon 4 36 DJ 4 36 Herman Martinez 4 36 Ibrahim 4 36 Luke Smith 4 36 Nathan n 4 36 Robert Akers 4 36 Ryan McAndrew 4 36 The MMA Manifesto 4 36 Umar Zaheer 4 52 Ash.K ♡ 3 52 Lincoln Pore 3 52 Mark FAKHOURY 3 52 MiracleMaia 3 52 tp 3 57 Dwayne Murrell 2 57 I Don’t Care 2 57 James Weise 2 57 Neil H. 2 57 Rodney 2 62 Dylan Simonsen 1 62 kimberley Cox 1 64 larry chaput 0 64 Tara Miller 0

2021 Overall Top Ten

1 Omar Abdulla 61 2 Herman Martinez 60 2 Ibrahim 60 4 Adrian Sunnex 59 4 Isaac K 59 4 Nathan H. 59 7 Ryan A. MacDonald 57 8 Neil H. 56 9 Barry Oh 52 10 Dave K. 51 10 DJ 51 10 Michael J. 51 10 Stefan Pietropaolo 51

(The MMA Manifesto is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com)