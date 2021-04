Congratulations to Rhyce Contreras for winning our UFC 261 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC on ESPN: Reyes vs Prochazka on May 1st. Thanks for playing!

Consensus Picks

Kamaru Usman – 80%

Zhang Weili – 70%

Valentina Shevchenko – 93%

Uriah Hall – 65%

Jimmy Crute – 65%

Consensus Overall Record in 2021: 32-28 (53%)



UFC 261 Pick ‘Em Results

1 Rhyce Contreras 11 2 Brodie Bennett 10 2 Jost Schütze 10 2 Lukas 10 2 Rocco 10 2 thomas powell 10 7 Brodie 9 7 Gregory Williams 9 7 James Weise 9 7 Joshua Adepitan 9 7 Nehemiah J 9 7 tristan long 9 7 Tyler Duhamel 9 14 Ash.K♡ 8 14 Brian Buitendijk 8 14 Kirsten 8 14 Nathan Lawrence 8 14 Nick 8 14 Reece Marshall 8 14 Rejhan Slatina 8 14 Rivah 8 14 Roman kerr 8 14 Samuli Luttinen 8 14 Stefan Heyden 8 14 stirling Cartwright 8 26 Andrew long 7 26 Benj L 7 26 Berend Rijken Roosdorp 7 26 Cam Coe 7 26 Cody Pearson 7 26 Isaac Devery 7 26 Jaedyn Sturley 7 26 Jamie hall 7 26 Jarrod Blundell 7 26 Jesus alva 7 26 John Rong 7 26 John Soliven 7 26 Lachlan Ellis 7 26 Malachy Sundstrom 7 26 Mattia Franchina 7 26 Mohd Zulfiqar 7 26 Noe 7 26 Robert Oakes 7 26 Ryan Prince 7 26 Umar Zaheer 7 46 Andre Tran 6 46 Andrew Nixon 6 46 Armand Metichecchia 6 46 Ben O 6 46 Chalis kelsey 6 46 Chris Yee 6 46 Christian Mejia 6 46 Dan Meehan 6 46 Daniel Verdon 6 46 Dylan Simonsen 6 46 Elizabeth Faumuina 6 46 I Don’t Care 6 46 Jack Lawton 6 46 Jake Hancock 6 46 Jamiroque Haarloo 6 46 Joel R 6 46 Joshua Luei 6 46 Josue Chew 6 46 Kirk Albert 6 46 Kyle MacKechnie 6 46 Lachie Martin 6 46 Lauren 6 46 Leta 6 46 Louie Cooke 6 46 Michael Carter 6 46 Muhummud sheik 6 46 Nathan niha 6 46 Prophecy Seeker 6 46 Rebecca White 6 46 Sam Fowler 6 46 Stefan Pietropaolo 6 46 SternFan74 6 46 Walter Davis III 6 46 Will Lister 6 46 Xavier Chapman 6 81 Abba Mohammed 5 81 Aj 5 81 Alex Dam 5 81 angelo panaligan 5 81 Bailey Webster 5 81 Ben Hilder 5 81 Brandon Kaplan 5 81 Brighton arnot 5 81 Bryant The Beast 5 81 Callum Spencer 5 81 cameron larter 5 81 Cameron Walsh 5 81 Chris K 5 81 Christian Buic 5 81 Daniel Mulligan 5 81 Dave K. 5 81 David Leach 5 81 Elias 5 81 Gibran lizcano 5 81 Giuliano 5 81 Grégory célestin 5 81 Iann Lee 5 81 Ibrahim 5 81 Jake Smith 5 81 Jerome Hendrickson 5 81 Josh Ashton 5 81 Jun-Ki Hong 5 81 Justice Carrenard 5 81 Justin Rosario 5 81 Justin Wathanaphone 5 81 Latesh Pujari 5 81 Lucas Neufeld 5 81 Marc Nguyen 5 81 Mark FAKHOURY 5 81 Michael J. 5 81 Miguel Suazo 5 81 Oliver Lubberink 5 81 Randall Brooks 5 81 Reon 5 81 Riley Carter 5 81 Sam Gaffney 5 81 Sam Keary 5 81 Tara Miller 5 81 Tony Do 5 81 Tze-Iann Lee 5 126 Adrian Sunnex 4 126 Barry Oh 4 126 Bevis Lobo 4 126 Cameron Cornell 4 126 Christopher Jones 4 126 Christopher Reive 4 126 Cody Finnigan 4 126 Darian Hall 4 126 Darryl Fitzgerald 4 126 David Jaquays 4 126 Dylan Thompson 4 126 Eduardo Ramos 4 126 Emma Vreeland 4 126 Evin Leson 4 126 Herman Martinez 4 126 Isaac 4 126 Jack McClean 4 126 Jaedyn 4 126 Jake A 4 126 Josh Heath 4 126 Joshua Hutslar 4 126 Khalifa muhammad 4 126 Kyle McGee 4 126 Leanne R 4 126 Luke Smith 4 126 Mark Selormey 4 126 Mcleod Mcinerney 4 126 Michael V. 4 126 miguel alonso del valle 4 126 MiracleMaia 4 126 Nicholas Johnston 4 126 Pascal 4 126 Pat West 4 126 peter szalay 4 126 Rory 4 126 Seth osborne 4 126 stewarttthames 4 126 Stone La Velle 4 126 Thomas Bélanger 4 126 Tristan Raye 4 126 Tyler Thomas 4 126 Waseef Rahman 4 126 Will Rosen 4 169 Abner William de Oliveira Ribeiro 3 169 Agus Susanto 3 169 Alex Di Santo 3 169 Amit Karale 3 169 Ben 3 169 Braden Senack 3 169 Brenda Buckley 3 169 Burhanuddin 3 169 Cherie Tawhiri 3 169 chris lloyd 3 169 dan 3 169 DJ 3 169 Dylan sillato 3 169 Fraser Robertson 3 169 Gary MacDonald 3 169 Hedley Toogood 3 169 Ibby Ali 3 169 Ibrahim Ali 3 169 Jarrod McGregor 3 169 Jayden ellis 3 169 Jerry Moran 3 169 Josh dodd 3 169 kevin wong 3 169 Kimbortley 3 169 larry chaput 3 169 Latham Ryder 3 169 Liam Norman 3 169 Matt Ryan 3 169 Micah Geraets 3 169 Mitch Taylor 3 169 Muna 3 169 Nathan H. 3 169 Neil H. 3 169 Nick Davidson 3 169 Nick Galindo 3 169 Orion Kenny 3 169 Owen Castle 3 169 Paul McMah 3 169 Ryan von der Heyden 3 169 ryanC 3 169 Shane 3 169 The MMA Manifesto 3 169 Thomas Mulligan 3 169 Timothy Bolton Sr 3 169 tp 3 169 Trevor James Blasius 3 169 Will Mills 3 216 Aidan Taylor 2 216 Alarece Mowat 2 216 Colin 2 216 daniel 2 216 Daniel Caughtry 2 216 danny 2 216 Derek Blondin 2 216 Dwayne Murrell 2 216 Ethan taylor 2 216 Flores maxime 2 216 Glen stanley 2 216 Jan noordhuis 2 216 Josh 2 216 Justin slickj vazquez 2 216 Justin Soto 2 216 Kane 2 216 Kavita Jaduram 2 216 Luke Galloway 2 216 Michael Spencer 2 216 Omar Abdulla 2 216 Riley 2 216 Rob Akers 2 216 Rodney 2 216 Ryan A. MacDonald 2 216 Shukor Jan 2 216 Steve Risk 2 216 Vic Rattanasithy 2 243 David Doyle 1 243 Gilbert 1 243 Nikola Ilic 1 243 SAM MARSTERS 1

2021 Overall Top Ten

1 Herman Martinez 72 2 Ibrahim 69 2 Omar Abdulla 69 4 Adrian Sunnex 66 4 Michael J. 66 4 Nathan H. 66 7 Ryan A. MacDonald 65 8 Neil H. 64 8 Stefan Pietropaolo 64 10 Isaac K 63

