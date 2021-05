Congratulations to Brandon Kaplan for winning our UFC Vegas 26 Pick ‘Em Contest, via tiebreaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC 262 on May 15th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Marina Rodriguez – 62%

Neil Magny – 53%

Marcos Rogerio de Lima – 55%

Gregor Gillespie – 70%

Consensus Overall Record in 2021: 38-30 (56%)



UFC Vegas 26 Pick ‘Em Results

1 Brandon Kaplan 8 2 Michael J. 8 3 John Rong 7 3 Steve Risk 7 5 Bjorn Haycock 6 5 Damn 6 5 daniel 6 5 DJ 6 5 James Weise 6 5 Jared Estes 6 5 Jeremy 6 5 Justin “SLicKJ” vazquez 6 5 Kane 6 5 Luke Galloway 6 5 Luke Smith 6 5 nick rennie 6 5 Nina 6 5 Ryan A. MacDonald 6 5 Umar Zaheer 6 20 Andrew Nixon 5 20 Ben M 5 20 danny 5 20 Dave K. 5 20 Herman Martinez 5 20 Isaac 5 20 Jake Hancock 5 20 MiracleMaia 5 20 Neil H. 5 20 SternFan74 5 20 Thomas Bélanger 5 31 Adrian Sunnex 4 31 Aj>fury 4 31 Bruce gosse 4 31 Daniel Caughtry 4 31 Ibrahim 4 31 miguel alonso 4 31 Noe Gomez 4 31 Stefan Pietropaolo 4 39 Agus Susanto 3 39 Ash.K ♡ 3 39 Cameron Walsh 3 39 Christian Love 3 39 dan 3 39 Daniel Verdon 3 39 Joshua Adepitan 3 39 Justin Wathanaphone 3 39 Nathan H. 3 39 Roman kerr 3 39 ryanC 3 39 stewartthames 3 39 Thomas Kelly 3 52 Andre Tran 2 52 arthur cobb 2 52 Brian Buitendijk 2 52 Cody Pohlenz 2 52 Dan Meehan 2 52 David Leach 2 52 Emma Vreeland 2 52 larry chaput 2 52 Randall Brooks II 2 52 Robert Oakes 2 52 Rodney 2 52 Ryan von der Heyden 2 52 Sam Keary 2 52 The MMA Manifesto 2 52 tp 2 52 Vic Rattanasithy 2 68 chris lloyd 1 68 Marco Pham 1 68 Shawn Christensen 1 68 Tara Miller 1



2021 Overall Top Ten

1 Herman Martinez 80 1 Omar Abdulla 80 3 Ibrahim 77 3 Ryan A. MacDonald 77 5 Brandon Kaplan 76 5 Isaac K 76 5 Nathan H. 76 8 Michael J. 74 9 Adrian Sunnex 73 9 SternFan74 73

