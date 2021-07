Congratulations to Fraser for winning our UFC 264 Pick ‘Em Contest via tiebreaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC Fight Night: Sandhagen vs Dillashaw on July 24th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Dustin Poirier – 50.2%

Stephen Thompson – 73%

Tai Tuivasa – 74%

Irene Aldana – 58%

Sean O’Malley – 96%

Consensus Overall Record in 2021: 55-42 (57%)



UFC 264 Pick ‘Em Results

1 Fraser 10 2 Jacob Suarez 10 3 Alexander 9 3 Oscar Lopez 9 3 Paul McMah 9 3 Paul Willman 9 3 Tony do 9 3 Wyatt 9 9 Christopher Reive 8 9 Conor Ferguson 8 9 Grant Leslie 8 9 Jake Hancock 8 9 Jeremy Yap 8 9 Justin “SLicKJ” Vazquez 8 9 khalif muhammad 8 9 Kurt 8 9 Lucas Neufeld 8 9 Marcos De La Cruz 8 9 Miguel Ceja 8 9 Omar Abdulla 8 9 Ryan A. MacDonald 8 9 Steph 8 9 Tom Evans 8 24 Bimo alby adriano 7 24 Birney Lindsay 7 24 Bobby Cuthill 7 24 Channon 7 24 Conrad Pierceall 7 24 Dan Meehan 7 24 Devin Howard 7 24 dre 7 24 Jimi ten dam 7 24 Joachim Hackshaw 7 24 John F 7 24 John Rong 7 24 Joshua Larocqu 7 24 Max Andrews 7 24 Naahs 7 24 Nathan H. 7 24 Raymond Dalfsen 7 24 Richard Bull 7 24 Rory 7 24 ryanC 7 24 Tal McNabb 7 24 Tekii Korewha 7 24 Walter Davis III 7 47 Adrian Sunnex 6 47 Andre Tran 6 47 Angelo 6 47 Barry Oh 6 47 Ben Needham 6 47 Cameron Manderson 6 47 Cameron Sinclair 6 47 danny 6 47 Davd Doyle 6 47 David 6 47 Declan 6 47 Demitri 6 47 erit jonuzi 6 47 Ethan Smith 6 47 Foung Ren Ee 6 47 Ibrahim 6 47 Jarrod 6 47 Jose Ortiz 6 47 Justice Carrenard 6 47 Kavy 6 47 Keirnan Harvey 6 47 kyle c 6 47 larry chaput 6 47 Leanne Rickard 6 47 Liam Thomson 6 47 Louis 6 47 Luke Walker 6 47 Marielle 6 47 Megan Doyle 6 47 nick rennie 6 47 Noe Gomez 6 47 PJ Jefferies 6 47 Rodney 6 47 Seb Murphy 6 47 Seth osborne 6 47 stewartthames 6 47 Taeleipu 6 47 Tim 6 47 tim brown 6 47 Tom mulligan 6 47 Vyvan Nguyen 6 47 Xavier Williams 6 47 Zac Howell 6 90 Aaron Curry 5 90 Agus Susanto 5 90 Aj 5 90 Alec S 5 90 Alexander Flanagan 5 90 Ben Hilder 5 90 Brad snook 5 90 Bruce Gosse 5 90 Bryce Gerrey 5 90 Callum Spencer 5 90 Chris k 5 90 Cole Rippey 5 90 Daniel Meehan 5 90 DJ 5 90 EUGENE AW 5 90 George Jr Lipata 5 90 Grégory 5 90 Hikawera Kaio 5 90 Hohei 5 90 Ivan chacon 5 90 Jack Hobbs 5 90 Jacob Roca 5 90 Josue Chew 5 90 Kenny Nanau 5 90 Khalifa alkali 5 90 Latesh Pujari 5 90 Mattia Franchina 5 90 Michael J. 5 90 Michael V. 5 90 Muna 5 90 Nick Davidson 5 90 Peter hinds 5 90 Philip Williams 5 90 PitanJosh 5 90 Pono 5 90 Reon Fisher 5 90 Robert Akers 5 90 Sam Fowler 5 90 Samantha Perugini 5 90 Sonya Kramer 5 90 Stone La Velle 5 90 Tom 5 90 Tor Svendsen 5 90 tp 5 90 Tudor 5 90 Zane 5 136 Alberto Pino 4 136 Bevis Lobo 4 136 Blaise Batten 4 136 Brandon Kaplan 4 136 Bruce Xavier 4 136 Byron Pointon 4 136 Caleb Davey 4 136 Calvin Harris 4 136 Chris bennett 4 136 Chris lloyd 4 136 Connor O’Neil 4 136 Cristian Laurent 4 136 dan 4 136 Dan Jordan 4 136 daniel 4 136 Darryl Fitzgerald 4 136 Dave K. 4 136 Dylan Graves 4 136 Emil Burov 4 136 Gagan Aujla 4 136 Hayden Ferguson 4 136 Herman Martinez 4 136 Isaac 4 136 James Weise 4 136 Jarren Dang 4 136 Jerome Hendrickson 4 136 Joel R 4 136 Joseph Costa 4 136 Joseph Lors 4 136 Josh dodd 4 136 Kevin Phung 4 136 Krishneel Chauhan 4 136 Lauren Jackson 4 136 Lucas Seibert 4 136 Luke Galloway 4 136 Luke Smith 4 136 Matthew Dockrill 4 136 Mohammad Hussain 4 136 Nate Kunz 4 136 Owen Castle 4 136 Raphael Manuel 4 136 Robert May Jr 4 136 Ryan McAndrew 4 136 Ryan von der Heyden 4 136 Sean Brown 4 136 Sergio Salazar 4 136 Shawn 4 136 Stirling Cartwright 4 136 Tara Miller 4 136 Thomas Belanger 4 136 Thomas Campion 4 136 Trey Dawson 4 136 Will Helme 4 136 Wyatt Walls 4 190 Alan Carrillo 3 190 angelo panaligan 3 190 AshK.♡ 3 190 Barry Irausquin 3 190 Braeden Nesbitt 3 190 bruno bingley 3 190 cameron larter 3 190 Cooper Evans 3 190 Emile Aoun 3 190 Emma Vreeland 3 190 Eric D 3 190 Garrett Sharp 3 190 Jacob Westcott 3 190 Jaedyn 3 190 Jordan Escobar 3 190 Josh Brymer-Halls 3 190 Josh Kemp 3 190 Kirk Albert 3 190 Lincoln pore 3 190 Lior Tal 3 190 Louie 3 190 Mark Brennan 3 190 Matthew Scully 3 190 max rood 3 190 MiracleMaia 3 190 Neil H. 3 190 Potey doahi 3 190 Roman kerr 3 190 Rosie Duxfield 3 190 Ross 3 190 Ryan K. 3 190 Sam Pearce 3 190 Shane Cooney 3 190 SternFan74 3 190 The MMA Manifesto 3 190 Tristan Raye 3 190 Umar Zaheer 3 227 Alex Otero 2 227 Ara Aroutiounian 2 227 Cameron Walsh 2 227 Chris garcia 2 227 Craig Aitu 2 227 Dalton Rios 2 227 Daniel Caughtry 2 227 David John Bednar 2 227 Frankie Creagh 2 227 glen STANLEY 2 227 Jakim Gaiters 2 227 Jonathan chan 2 227 khalifa khan 2 227 Kyle MacKechnie 2 227 Lachlan Tong 2 227 Luke 2 227 Marco Adame 2 227 Oliver Kim 2 227 Samuli Luttinen 2 227 Tom 2 227 Willie Hawkins 2 248 Dale Thompson 1 248 Davide Garofalo 1 248 Fahad Abdulaal 1 248 Jacob Robbs 1 248 Josh Corbett 1 248 Kieran Welsh 1 248 Marco Pham 1 248 Nicholas Johnston 1 248 Roger Navarro 1

2021 Overall Top Ten

1 Ibrahim 126 2 Nathan H. 115 3 Herman Martinez 114 4 Omar Abdulla 113 4 Ryan A. MacDonald 113 6 John Rong 108 7 Michael J. 106 8 Adrian Sunnex 103 8 SternFan74 103 10 Isaac K 100

