Congratulations to Nathan H for winning our UFC Vegas 43 Pick ‘Em Contest via tie-breaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC on ESPN: Font vs Aldo on Dec 4th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Miesha Tate – 64%

Michael Chiesa – 52%

Kyung Ho Kang – 52%

Santos/Wood – 49%

Adrian Yanez – 67%

Consensus Overall Record in 2021: 93-66 (58%)



UFC Vegas 43 Pick ‘Em Results

1 Nathan H. 9 2 Noe Gomez 9 3 Brandon Kaplan 8 3 dan 8 3 Ibrahim 8 3 Jake Hancock 8 3 JD 8 3 Marco Pham 8 3 Pump 8 3 Ryan A. MacDonald 8 3 Zaheer 8 12 Aydin 7 12 Cameron Walsh 7 12 Daniel Rendine 7 12 Gagan Aujla 7 12 James Weise 7 12 John Rong 7 12 ryanC 7 19 Fons 6 19 Herman Martinez 6 19 Luke Fortune 6 19 The MMA Manifesto 6 23 Andre Tran 5 23 Dave K. 5 23 Dwayne Murrell 5 23 glen STANLEY 5 23 Isaac 5 23 Luke Smith 5 23 Melech Macatangay 5 23 Michael V 5 23 Pax Dominic 5 23 PitanJosh 5 23 stewartthames 5 34 Barry Oh 4 34 Birney Lindsay 4 34 Jarren Dang 4 34 larry chaput 4 34 Michael J. 4 34 theJawas 4 40 Amit Karale 3 40 daniel 3 40 Jesse 3 40 John F 3 40 Matthew Knudson 3 40 Neil H. 3 40 Omar 3 47 A.J. Adoghe 2 47 Agus Susanto 2 47 Chris lloyd 2 47 Kyle Duffy 2 47 Max Andrews 2 47 Owen Castle 2 47 Paul Massignani 2 47 Tanner Owens 2 55 Adrian Sunnex 1 55 Ben Hilder 1 55 Brandon 1 55 Darryl Fitzgerald 1 55 Miguel alonso del valle 1 55 Nate Stephen 1 55 Xander Jo 1 62 Bsideryan 0 62 Jacob Robbs 0 62 Luke Rhoads 0

2021 Overall Top Ten