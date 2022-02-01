Medal Predictions for all 109 events at 2022 Olympic Winter Games

In a four-month project, I am thrilled to share with you the Olympic predictions of 109 events for the 2022 Olympic Winter Games in Beijing. Starting on Wednesday, there will be a daily Olympic preview and recap.
OLYMPIC PREDICTIONS
*ODDS ARE CHANCES OF WINNING GOLD, COURTESY OF BODOG
ALPINE SKIING DOWNHILL (MEN’S)
GOLD—BEAT FEUZ—SWITZERLAND (+300)
SILVER—MATTHIAS MAYER—AUSTRIA (+600)
BRONZE—DOMINIK PARIS—ITALY (+900)
ALPINE SKIING SUPER GIANT SLALOM (MEN’S)
GOLD—VINCENT KRIECHMAYR—AUSTRIA (+700)
SILVER—ALEKSANDER AAMODT KILDE—NORWAY (+200)
BRONZE—MATTHIAS MAYER—AUSTRIA (+700)
ALPINE SKIING SLALOM (MEN’S)
GOLD—LUCAS BRAATHEN—NORWAY (+1000)
SILVER—SEBASTIAN FOSS-SOLEVAAG—NORWAY (+650)
BRONZE—MANUEL FELLER—AUSTRIA (+550)
ALPINE SKIING GIANT SLALOM (MEN’S)
GOLD—MARCO ODERMATT–SWITZERLAND (+110)
SILVER—ALEXIS PINTURAULT—FRANCE (+800)
BRONZE—MATHIEU FAIVRE—FRANCE (+1400)
ALPINE SKIING COMBINED (MEN’S)
GOLD—ALEXIS PINTURAULT—FRANCE
SILVER—ALEKSANDER AAMODT KILDE—NORWAY
BRONZE—MATTHIAS MAYER—AUSTRIA
ALPINE SKIING DOWNHILL (WOMEN’S)
GOLD–CORRINE SUTER—SWITZERLAND
SILVER—SOFIA GOGGIA–ITALY
BRONZE—KIRA WEIDLE—GERMANY
ALPINE SKIING SUPER GIANT SLALOM (WOMEN’S)
GOLD—CORRINE SUTER–SWITZERLAND
SILVER—FEDERICA BRIGNONE–ITALY
BRONZE—TAMARA TIPPLER–AUSTRIA
ALPINE SKIING SLALOM (WOMEN’S)
GOLD—PETRA VLHOVA—SLOVAKIA (-110)
SILVER—MIKAELA SHIFFRIN—UNITED STATES (+138)
BRONZE—WENDY HOLDENER—SWITZERLAND (+1600)
ALPINE SKIING GIANT SLALOM (WOMEN’S)
GOLD—MIKAELA SHIFFRIN—UNITED STATES (+325)
SILVER—TESSA WORLEY—FRANCE (+500)
BRONZE—SARA HECTOR—SWEDEN (+250)
ALPINE SKING COMBINED (WOMEN’S)
GOLD—MIKAELA SHIFFRIN—UNITED STATES
SILVER—FEDERICA BRIGNONE—ITALY
BRONZE—WENDY HOLDENER—SWITZERLAND
ALPINE SKIING TEAM
GOLD–NORWAY
SILVER—GERMANY
BRONZE—SWEDEN
BIATHLON 10 KM SPRINT (MEN’S)
GOLD– QUENTIN FILLON MAILLET—FRANCE (+500)
SILVER—JOHANNES THINGNES BOE—NORWAY (+250)
BRONZE—EMILIEN JACQUELIN—FRANCE (+700)
BIATHLON 12.5KM PURSUIT (MEN’S)
GOLD– QUENTIN FILLON MAILLET—FRANCE (+300)
SILVER— SEBASTIAN SAMUELSSON—SWEDEN (+750)
BRONZE—EMILIEN JACQUELIN—FRANCE (+750)
BIATHLON 15KM MASS START (MEN’S)
GOLD—TARJEI BOE—NORWAY (+1000)
SILVER— QUENTIN FILLON MAILLET–FRANCE (+330)
BRONZE—JOHANNES THINGNES BOE—NORWAY (+330)
BIATHLON 20KM INDIVIDUAL (MEN’S)
GOLD—STURLA HOLM LAEGREID—NORWAY (+330)
SILVER—JOHANNES THINGNES BOE—NORWAY (+330)
BRONZE—QUENTIN FILLON MAILLET—FRANCE (+400)
BIATHLON TEAM RELAY (MEN’S)
GOLD—NORWAY (-150)
SILVER—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+350)
BRONZE—FRANCE (+250)
BIATHLON 7.5 KM SPRINT (WOMEN’S)
GOLD—MARTE OLSBU ROEISELAND–NORWAY
SILVER—HANNA SOLA–BELARUS
BRONZE—ANAIS CHEVALIER-BOUCHET–FRANCE
BIATHLON 10 KM PURSUIT (WOMEN’S)
GOLD– MARTE OLSBU ROEISELAND–NORWAY
SILVER—LISA THERESA HAUSER–AUSTRIA
BRONZE— HANNA OEBERG–SWEDEN
BIATHLON 12.5 KM MASS START (WOMEN’S)
GOLD—KRISTINA REZTSOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+1800)
SILVER—DOROTHEA WIERER—ITALY (+800)
BRONZE—INGRID LANDMARK TANDREVOLD—NORWAY (+2500)
BIATHLON 15 KM INDIVIDUAL (WOMEN’S)
GOLD—LISA THERESA HAUSER–AUSTRIA
SILVER—MARKETA DAVIDOVA—CZECH REPUBLIC
BRONZE—DENISE HERRMANN—GERMANY
BIATHLON TEAM RELAY (WOMEN’S)
GOLD—NORWAY (+225)
SILVER—FRANCE (+335)
BRONZE—SWEDEN (+165)
BIATHLON RELAY (MIXED)
GOLD—NORWAY (+150)
SILVER—FRANCE (+240)
BRONZE—SWEDEN (+250)
BOBSLED—(TWO MAN)
GOLD—FRANCESCO FRIEDRICH/THORSTEN MARGIS–GERMANY
SILVER—JOHANNES LOCHNER/CHRISTOPHER WEBER–GERMANY
BRONZE—OSKARS KIBERMANIS/MATISS MIKNIS–LATVIA
BOBSLED—(FOUR MAN, DRIVER MENTIONED)
GOLD—FRANCESCO FRIEDRICH–GERMANY
SILVER—JUSTIN KRIPPS–CANADA
BRONZE—JOHANNES LOCHNER—GERMANY
BOBSLED (TWO WOMEN)
GOLD—KIM KALICKI/ANABEL GALANDER–GERMANY
SILVER—LAURA NOLTE/DEBORAH LEVI–GERMANY
BRONZE—MARIAMA JAMANKA/VANESSA MARK–GERMANY
BOBSLED (WOMEN’S MONOBOB)
GOLD—BREEANA WALKER—AUSTRALIA
SILVER—KAILLIE HUMPHRIES—UNITED STATES
BRONZE—CYNTHIA APPIAH–CANADA
CROSS COUNTRY SKIING 1.8 KM SPRINT (MEN’S)
GOLD—JOHANNES HOSFLOT KLAEBO—NORWAY
SILVER—FEDERICO PELLEGRINO–ITALY
BRONZE—ERIK VALNES–NORWAY
CROSS COUNTRY SKIING 15KM CLASSICAL (MEN’S)
GOLD—ALEXANDER BOLSHUNOV-RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
SILVER—JOHANNES HOSFLOT KLAEBO–NORWAY
BRONZE—ALEXEY CHERVOTKIN—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
CROSS COUNTRY SKIING 30KM SKIATHLON (MEN’S)
GOLD—ALEXANDER BOLSHUNOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
SILVER—SJUR ROETHE–NORWAY
BRONZE—EMIL IVERSEN–NORWAY
CROSS COUNTRY SKIING 50KM (MEN’S)
GOLD—EMIL IVERSEN—NORWAY
SILVER—SIMEN HEGSTAD KRUE000GER—NORWAY
BRONZE—ALEXANDER BOLSHUNOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
CROSS COUNTRY SKIING TEAM SPRINT (MEN’S)
GOLD—ITALY
SILVER—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
BRONZE—FRANCE
CROSS COUNTRY SKIING TEAM RELAY (MEN’S)
GOLD–NORWAY
SILVER–RUSSIA
BRONZE—SWITZERLAND
CROSS COUNTRY SKIING 1.1 KM SPRINT (WOMEN’S)
GOLD—ANAMARIJA LAMPIC–SLOVENIA
SILVER—MATHILDE MYHRVOLD–NORWAY
BRONZE—MAJA DAHLQVIST–SWEDEN
CROSS COUNTRY SKIING 10KM CLASSICAL (WOMEN’S)
GOLD—EBBA ANDERSSON–SWEDEN
SILVER—FRIDA KARLSSON–SWEDEN
BRONZE—THERESE JOHAUG–NORWAY
CROSS COUNTRY SKIING 15KM SKIATHLON (WOMEN’S)
GOLD—THERESE JOHAUG–NORWAY
SILVER—FRIDA KARLSSON–SWEDEN
BRONZE—EBBA ANDERSSON–SWEDEN
CROSS COUNTRY SKIING 30KM (WOMEN’S)
GOLD—THERESE JOHAUG–NORWAY
SILVER—HEIDI WENG–NORWAY
BRONZE—JESSE DIGGINS—UNITED STATES
CROSS COUNTRY SKIING TEAM SPRINT (WOMEN’S)
GOLD–SWEDEN
SILVER–SLOVENIA
BRONZE—UNITED STATES
CROSS COUNTRY SKIING TEAM RELAY (WOMEN’S)
GOLD–NORWAY
SILVER–RUSSIA
BRONZE—SWEDEN
MEN’S CURLING
GOLD—CANADA (+200)
SILVER—GREAT BRITAIN (+200)
BRONZE—SWEDEN (+300)
WOMEN’S CURLING
GOLD—SWEDEN (+250)
SILVER—SWITZERLAND (+500)
BRONZE—GREAT BRITAIN (+375)
MIXED DOUBLES CURLING
GOLD—GREAT BRITAIN (+225)
SILVER—CANADA (+275)
BRONZE—SWITZERLAND (+450)
MEN’S FIGURE SKATING
GOLD—NATHAN CHEN—UNITED STATES (-350)
SILVER—VINCENT ZHOU—UNITED STATES (+1600)
BRONZE—SHOMA UNO–JAPAN (+1400)
WOMEN’S FIGURE SKATING
GOLD—KAMILA VALIEVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (-900)
SILVER—ANNA SHCHERBAKOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+550)
BRONZE—ALEXANDRA TRUSOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+900)
PAIRS FIGURE SKATING
GOLD—ANASTASIA MISHINA/ALEKSANDR GALLIAMOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+135)
SILVER—SUI WENJING/HAN CONG—CHINA (+175)
BRONZE—EVGENIA TARASOVA/VLADIMIR MOROZOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+400)
ICE DANCE FIGURE SKATING
GOLD—GABRIELLA PAPADAKIS/GUILLAUME CIZERON—FRANCE (-175)
SILVER—VICTORIA SINITSINA/NIKITA KATSALAPOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+150)
BRONZE—MADISON HUBBELL/ZACHARY DONOHUE—UNITED STATES (+1000)
TEAM FIGURE SKATING
GOLD—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (-400)
SILVER—UNITED STATES (+500)
BRONZE—JAPAN (+700)
FREESTYLE SKIING AERIALS (MEN’S)
GOLD—MAXIM BUROV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (-190)
SILVER—QI GUANGPU—CHINA (+1200)
BRONZE—PIRMIN WERNER—SWITZERLAND (+1600)
FREESTYLE SKIING BIG AIR (MEN’S)
GOLD—BIRK RUUD—NORWAY (+750)
SILVER—OLIWER MAGNUSSON—SWEDEN (+1200)
BRONZE—ALEX HALL—UNITED STATES (+275)
FREESTYLE SKIING HALFPIPE (MEN’S)
GOLD—NICO PORTEOUS—NEW ZEALAND (+165)
SILVER— BRENDAN MACKAY—CANADA (+700)
BRONZE—NOAH BOWMAN–CANADA (+1400)
FREESTYLE SKIING MOGULS (MEN’S)
GOLD—MIKAEL KINGSBURY–CANADA (-150)
SILVER—IKUMA HORISHIMA—JAPAN (+250)
BRONZE—WALTER WALLBERG—SWEDEN (+1600)
FREESTYLE SKIING SKI CROSS (MEN’S)
GOLD—DAVID MOBAERG—SWEDEN (+800)
SILVER—JOHANNES ROHRWECK—AUSTRIA (+1600)
BRONZE—FLORIAN WILMSMANN—GERMANY (+1400)
FREESTYLE SKIING SLOPESTYLE (MEN’S)
GOLD—ALEX HALL—UNITED STATES (+550)
SILVER—ANDRI RAGETTLI—SWITZERLAND (+200)
BRONZE—BIRK RUUD—NORWAY (+800)
FREESTYLE SKIING AERIALS (WOMEN’S)
GOLD—MENGTAO XU—CHINA (+350)
SILVER—FANYU KONG—CHINA (+650)
BRONZE—LAURA PEEL—AUSTRALIA (+300)
FREESTYLE SKIING BIG AIR (WOMEN’S)
GOLD—TESS LEDEUX—FRANCE (+250)
SILVER—GIULIA TANNO—SWITZERLAND (+4000)
BRONZE—ELENA GASKELL-CANADA (+3300)
FREESTYLE SKIING HALFPIPE (WOMEN’S)
GOLD—AILING EILEEN GU–CHINA (-225)
SILVER—RACHAEL KARKER—CANADA (+1000)
BRONZE—HANNA FAULHABER—UNITED STATES (+3300)
FREESTYLE SKIING MOGULS (WOMEN’S)
GOLD—PERRINE LAFFONT—FRANCE (+175)
SILVER—JAKARA ANTHONY—AUSTRALIA (+350)
BRONZE—ANRI KAWAMURA—JAPAN (+175)
FREESTYLE SKIING SKI CROSS (WOMEN’S)
GOLD—FANNY SMITH—SWITZERLAND (+300)
SILVER—SANDRA NAESLUND—SWEDEN (-175)
BRONZE—KATRIN OFNER—AUSTRIA (+3300)
FREESTYLE SKIING SLOPESTYLE (WOMEN’S)
GOLD—TESS LEDEUX—FRANCE (+300)
SILVER—MARIN HAMILL—UNITED STATES (+4000)
BRONZE—KIRSTY MUIR—GREAT BRITAIN (+3300)
FREESTYLE SKIING AERIALS (MIXED)
GOLD—RUSSIA (+240)
SILVER—CHINA EVEN
BRONZE—UNITED STATES (+800)
HOCKEY (MEN’S)
GOLD—RUSSIA (+150)
SILVER—SWEDEN (+450)
BRONZE—CANADA (+600)
HOCKEY (WOMEN’S)
GOLD—UNITED STATES (EVEN)
SILVER—CANADA (-120)
BRONZE—FINLAND (+1600)
LUGE SINGLES (MEN’S)
GOLD—JOHANNES LUDWIG—GERMANY (+163)
SILVER—FELIX LOCH—GERMANY (+400)
BRONZE—ROMAN REPILOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+650)
LUGE SINGLES (WOMEN’S)
GOLD—JULIA TAUBITZ—GERMANY (+175)
SILVER—MADELEINE EGLE—AUSTRIA (+200)
BRONZE—TATYANA IVANOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+750)
LUGE DOUBLES (MEN’S)
GOLD—TONI EGGERT/SASCHA BENECKEN—GERMANY (-150)
SILVER—ANDRIS SICS/JURIS SICS—LATVIA (+650)
BRONZE—TOBIAS WENDL/TOBIAS ARLT—GERMANY (+450)
LUGE TEAM RELAY (MIXED)
GOLD—GERMANY (-150)
SILVER—LATVIA (+450)
BRONZE—AUSTRIA (+250)
NORDIC COMBINED LARGE HILL (MEN’S)
GOLD—JOHANNES LAMPARTER—AUSTRIA
SILVER—JARI MAGNUS RIIBER—NORWAY
BRONZE—ERIC FRENZEL–GERMANY
NORDIC COMBINED NORMAL HILL (MEN’S)
GOLD—JARI MAGNUS RIIBER–NORWAY
SILVER—JOHANNES LAMPARTER–AUSTRIA
BRONZE—ERIC FRENZEL—GERMANY
NORDIC COMBINED TEAM (MEN’S)
GOLD—GERMANY
SILVER—NORWAY
BRONZE–AUSTRIA
SHORT TRACK SPEED SKATING 500M (MEN’S)
GOLD—SHAOLIN SANDOR LIU—HUNGARY
SILVER—SEMEN ELISTRATOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
BRONZE—DAJING WU—CHINA
SHORT TRACK SPEED SKATING 1000M (MEN’S)
GOLD—DAEHEONG HWANG—SOUTH KOREA
SILVER—SEMEN ELISTRATOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
BRONZE—SHAOANG LIU—HUNGARY
SHORT TRACK SPEED SKATING 1500M (MEN’S)
GOLD—JANG HYUN PARK—SOUTH KOREA
SILVER—SEMEN ELISTRATOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
BRONZE—ZIWEI REN—CHINA
SHORT TRACK SPEED SKATING 5000M RELAY (MEN’S)
GOLD—CANADA
SILVER—SOUTH KOREA
BRONZE—HUNGARY
SHORT TRACK SPEED SKATING 500M (WOMEN’S)
GOLD—ARIANNA FONTANA—ITALY (+300)
SILVER—SUZANNE SCHULTING—NETHERLANDS (+300)
BRONZE—KEXIN FAN—CHINA (+1400)
SHORT TRACK SPEED SKATING 1000M (WOMEN’S)
GOLD—SUZANNE SCHULTING—NETHERLANDS (+138)
SILVER—KRISTEN SANTOS—UNITED STATES (+1000)
BRONZE—ARIANNA FONTANA—ITALY (+1100)
SHORT TRACK SPEED SKATING 1500M (WOMEN’S)
GOLD—YU-BIN LEE –SOUTH KOREA (+275)
SILVER—COURTNEY LEE SARAULT—CANADA (+700)
BRONZE—SUZANNE SCHULTING—NETHERLANDS (+188)
SHORT TRACK SPEED SKATING 3000M RELAY (WOMEN’S)
GOLD—NETHERLANDS (+150)
SILVER—SOUTH KOREA (+275)
BRONZE—CANADA (+600)
SHORT TRACK SPEED SKATING 2000M RELAY (MIXED)
GOLD—CHINA (+163)
SILVER—NETHERLANDS (+333)
BRONZE—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+800)
SKELETON (MEN’S)
GOLD—ALEXANDER GASSNER—GERMANY
SILVER—CHRISTOPHER GROTHEER–GERMANY
BRONZE—MARTINS DUKURS–LATVIA
SKELETON (WOMEN’S)
GOLD—TINA HERMANN–GERMANY
SILVER—ELENA NIKITINA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
BRONZE—KIMBERLEY BOS–NETHERLANDS
SKI JUMPING LARGE HILL (MEN’S)
GOLD—HALVOR EGNER GRANERUD–NORWAY (+750)
SILVER—KARL GEIGER—GERMANY (+300)
BRONZE—MARIUS LINDVIK—NORWAY (+350)
SKI JUMPING NORMAL HILL (MEN’S)
GOLD—KARL GEIGER—GERMANY (+275)
SILVER—ANZE LANISEK—SLOVENIA (+1600)
BRONZE—DAWID KUBACKI—POLAND (+3300)
SKI JUMPING TEAM (MEN’S)
GOLD—AUSTRIA (+330)
SILVER—SLOVENIA (+300)
BRONZE—GERMANY (+330)
SKI JUMPING NORMAL HILL (WOMEN’S)
GOLD—MARITA KRAMER–AUSTRIA
SILVER—NIKA KRIZNAR–SLOVENIA
BRONZE—EMA KLINEC–SLOVENIA
SKI JUMPING TEAM (MIXED)
GOLD—GERMANY
SILVER—NORWAY
BRONZE–AUSTRIA
SNOWBOARDING BIG AIR (MEN’S)
GOLD—MAXENCE PARROT—CANADA
SILVER—RENE RINNEKANGAS—FINLAND
BRONZE—YIMING SU—CHINA
SNOWBOARDING HALFPIPE (MEN’S)
GOLD—AYUMU HIRANO—JAPAN
SILVER—YUTO TOTSUKA–JAPAN
BRONZE—JAN SCHERRER—SWITZERLAND
SNOWBOARDING PARALLEL GIANT SLALOM (MEN’S)
GOLD—ROLAND FISCHNALLER–ITALY
SILVER—DMITRY LOGINOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
BRONZE—TIM MASTNAK–SLOVENIA
SNOWBOARDING SLOPESTYLE (MEN’S)
GOLD—YIMING SU–CHINA
SILVER—REDMOND GERARD—UNITED STATES
BRONZE—LEON VOCKENSPERGER–GERMANY
SNOWBOARDING SNOWBOARDCROSS (MEN’S)
GOLD—ALESSANDRO HAEMMERLE–AUSTRIA
SILVER—ELIOT GRONDIN–CANADA
BRONZE—MARTIN NOERL—GERMANY
SNOWBOARDING BIG AIR (WOMEN’S)
GOLD—ANNA GASSER—AUSTRIA
SILVER—MIYABI ONITSUKA–JAPAN
BRONZE—KOKOMO MURASE—JAPAN
SNOWBOARDING HALFPIPE (WOMEN’S)
GOLD—CHLOE KIM—UNITED STATES
SILVER—XUETONG CAI—CHINA
BRONZE—QUERALT CASTELLET–SPAIN
SNOWBOARDING PARALLEL GIANT SLALOM (WOMEN’S)
GOLD—SOFIA NADYRSHINA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE
SILVER—LADINA JENNY–SWITZERLAND
BRONZE—RAMONA THERESIA HOFMEISTER—GERMANY
SNOWBOARDING SLOPESTYLE (WOMEN’S)
GOLD—ZOI SADOWSKI SYNNOTT—NEW ZEALAND (-120)
SILVER—KOKO MURASE—JAPAN (+1400)
BRONZE—JAMIE ANDERSON—UNITED STATES (+250)
SNOWBOARDING SNOWBOARDCROSS (WOMEN’S)
GOLD—CHARLOTTE BANKES—GREAT BRITAIN
SILVER—MICHELA MOIOLI–ITALY
BRONZE—EVA SAMKOVA—CZECH REPUBLIC
SNOWBOARDING SNOWBOARDCROSS TEAM (MIXED)
GOLD–ITALY
SILVER–AUSTRALIA
BRONZE–FRANCE
SPEED SKATING 500M (MEN’S)
GOLD—LAURENT DUBREUIL—CANADA
SILVER—WATARU MORISHIGE—JAPAN
BRONZE—YUMA MURAKAMI—JAPAN
SPEED SKATING 1000M (MEN’S)
GOLD—THOMAS KROL—NETHERLANDS
SILVER—KJELD NUIS—NETHERLANDS
BRONZE—KAI VERBIJ—NETHERLANDS
SPEED SKATING 1500M (MEN’S)
GOLD—ZHONGYAN NING—CHINA
SILVER—THOMAS KROL—NETHERLANDS
BRONZE—JOEY MANTIA—UNITED STATES
SPEED SKATING 5000M (MEN’S)
GOLD—NILS VAN DER POEL—SWEDEN
SILVER—DAVIDE GHIOTTO—ITALY
BRONZE—PATRICK ROEST—NETHERLANDS
SPEED SKATING 10000M (MEN’S)
GOLD—NILS VAN DER POEL—SWEDEN
SILVER—JORRIT BERGSMA—NETHERLANDS
BRONZE—GRAEME FISH—CANADA
SPEED SKATING MASS START (MEN’S)
GOLD—BART SWINGS—BELGIUM
SILVER—JAE-WON CHUNG—SOUTH KOREA
BRONZE—ANDREA GIOVANNINI—ITALY
SPEED SKATING TEAM PURSUIT (MEN’S)
GOLD—UNITED STATES
SILVER—NORWAY
BRONZE—CANADA
SPEED SKATING 500M (WOMEN’S)
GOLD—ANGELINA GOLIKOVA—RUSSIA
SILVER—ERIN JACKSON—UNITED STATES
BRONZE—NAO KODAIRA—JAPAN
SPEED SKATING 1000M (WOMEN’S)
GOLD—BRITTANY BOWE—UNITED STATES
SILVER—NAO KODAIRA—JAPAN
BRONZE—MIHO TAKAGI—JAPAN
SPEED SKATING 1500M (WOMEN’S)
GOLD—AYANO SATO—JAPAN
SILVER—MIHO TAKAGI—JAPAN
BRONZE—BRITTANY BOWE—UNITED STATES
SPEED SKATING 3000M (WOMEN’S)
GOLD—ISABELLE WEIDEMANN—CANADA
SILVER—IRENE SCHOUTEN—NETHERLANDS
BRONZE—MARTINA SABLIKOVA—CZECH REPUBLIC
SPEED SKATING 5000M (WOMEN’S)
GOLD—IRENE SCHOUTEN—NETHERLANDS
SILVER—ISABELLE WEIDEMANN—CANADA
BRONZE—MARTINA SABLIKOVA—CZECH REPUBLIC
SPEED SKATING MASS START (WOMEN’S)
GOLD—IVANIE BLONDIN—CANADA
SILVER—IRENE SCHOUTEN—NETHERLANDS
BRONZE—GUO DAN—CHINA
SPEED SKATING TEAM PURSUIT (WOMEN’S)
GOLD—CANADA
SILVER—JAPAN
BRONZE—NETHERLANDS
Jimmy Garoppolo Leads Odds to Be Next Bucs QB
While it took 48 hours to get confirmation on the errant reporting of Adam Schefter and Jeff Darlington, the reports were confirmed nonetheless. Tom Brady...