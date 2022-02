Medal Predictions for all 109 events at 2022 Olympic Winter Games

In a four-month project, I am thrilled to share with you the Olympic predictions of 109 events for the 2022 Olympic Winter Games in Beijing. Starting on Wednesday, there will be a daily Olympic preview and recap.

OLYMPIC PREDICTIONS

*ODDS ARE CHANCES OF WINNING GOLD, COURTESY OF BODOG

ALPINE SKIING DOWNHILL (MEN’S)

GOLD—BEAT FEUZ—SWITZERLAND (+300)

SILVER—MATTHIAS MAYER—AUSTRIA (+600)

BRONZE—DOMINIK PARIS—ITALY (+900)

ALPINE SKIING SUPER GIANT SLALOM (MEN’S)

GOLD—VINCENT KRIECHMAYR—AUSTRIA (+700)

SILVER—ALEKSANDER AAMODT KILDE—NORWAY (+200)

BRONZE—MATTHIAS MAYER—AUSTRIA (+700)

ALPINE SKIING SLALOM (MEN’S)

GOLD—LUCAS BRAATHEN—NORWAY (+1000)

SILVER—SEBASTIAN FOSS-SOLEVAAG—NORWAY (+650)

BRONZE—MANUEL FELLER—AUSTRIA (+550)

ALPINE SKIING GIANT SLALOM (MEN’S)

GOLD—MARCO ODERMATT–SWITZERLAND (+110)

SILVER—ALEXIS PINTURAULT—FRANCE (+800)

BRONZE—MATHIEU FAIVRE—FRANCE (+1400)

ALPINE SKIING COMBINED (MEN’S)

GOLD—ALEXIS PINTURAULT—FRANCE

SILVER—ALEKSANDER AAMODT KILDE—NORWAY

BRONZE—MATTHIAS MAYER—AUSTRIA

ALPINE SKIING DOWNHILL (WOMEN’S)

GOLD–CORRINE SUTER—SWITZERLAND

SILVER—SOFIA GOGGIA–ITALY

BRONZE—KIRA WEIDLE—GERMANY

ALPINE SKIING SUPER GIANT SLALOM (WOMEN’S)

GOLD—CORRINE SUTER–SWITZERLAND

SILVER—FEDERICA BRIGNONE–ITALY

BRONZE—TAMARA TIPPLER–AUSTRIA

ALPINE SKIING SLALOM (WOMEN’S)

GOLD—PETRA VLHOVA—SLOVAKIA (-110)

SILVER—MIKAELA SHIFFRIN—UNITED STATES (+138)

BRONZE—WENDY HOLDENER—SWITZERLAND (+1600)

ALPINE SKIING GIANT SLALOM (WOMEN’S)

GOLD—MIKAELA SHIFFRIN—UNITED STATES (+325)

SILVER—TESSA WORLEY—FRANCE (+500)

BRONZE—SARA HECTOR—SWEDEN (+250)

ALPINE SKING COMBINED (WOMEN’S)

GOLD—MIKAELA SHIFFRIN—UNITED STATES

SILVER—FEDERICA BRIGNONE—ITALY

BRONZE—WENDY HOLDENER—SWITZERLAND

ALPINE SKIING TEAM

GOLD–NORWAY

SILVER—GERMANY

BRONZE—SWEDEN

BIATHLON 10 KM SPRINT (MEN’S)

GOLD– QUENTIN FILLON MAILLET—FRANCE (+500)

SILVER—JOHANNES THINGNES BOE—NORWAY (+250)

BRONZE—EMILIEN JACQUELIN—FRANCE (+700)

BIATHLON 12.5KM PURSUIT (MEN’S)

GOLD– QUENTIN FILLON MAILLET—FRANCE (+300)

SILVER— SEBASTIAN SAMUELSSON—SWEDEN (+750)

BRONZE—EMILIEN JACQUELIN—FRANCE (+750)

BIATHLON 15KM MASS START (MEN’S)

GOLD—TARJEI BOE—NORWAY (+1000)

SILVER— QUENTIN FILLON MAILLET–FRANCE (+330)

BRONZE—JOHANNES THINGNES BOE—NORWAY (+330)

BIATHLON 20KM INDIVIDUAL (MEN’S)

GOLD—STURLA HOLM LAEGREID—NORWAY (+330)

SILVER—JOHANNES THINGNES BOE—NORWAY (+330)

BRONZE—QUENTIN FILLON MAILLET—FRANCE (+400)

BIATHLON TEAM RELAY (MEN’S)

GOLD—NORWAY (-150)

SILVER—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+350)

BRONZE—FRANCE (+250)

BIATHLON 7.5 KM SPRINT (WOMEN’S)

GOLD—MARTE OLSBU ROEISELAND–NORWAY

SILVER—HANNA SOLA–BELARUS

BRONZE—ANAIS CHEVALIER-BOUCHET–FRANCE

BIATHLON 10 KM PURSUIT (WOMEN’S)

GOLD– MARTE OLSBU ROEISELAND–NORWAY

SILVER—LISA THERESA HAUSER–AUSTRIA

BRONZE— HANNA OEBERG–SWEDEN

BIATHLON 12.5 KM MASS START (WOMEN’S)

GOLD—KRISTINA REZTSOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+1800)

SILVER—DOROTHEA WIERER—ITALY (+800)

BRONZE—INGRID LANDMARK TANDREVOLD—NORWAY (+2500)

BIATHLON 15 KM INDIVIDUAL (WOMEN’S)

GOLD—LISA THERESA HAUSER–AUSTRIA

SILVER—MARKETA DAVIDOVA—CZECH REPUBLIC

BRONZE—DENISE HERRMANN—GERMANY

BIATHLON TEAM RELAY (WOMEN’S)

GOLD—NORWAY (+225)

SILVER—FRANCE (+335)

BRONZE—SWEDEN (+165)

BIATHLON RELAY (MIXED)

GOLD—NORWAY (+150)

SILVER—FRANCE (+240)

BRONZE—SWEDEN (+250)

BOBSLED—(TWO MAN)

GOLD—FRANCESCO FRIEDRICH/THORSTEN MARGIS–GERMANY

SILVER—JOHANNES LOCHNER/CHRISTOPHER WEBER–GERMANY

BRONZE—OSKARS KIBERMANIS/MATISS MIKNIS–LATVIA

BOBSLED—(FOUR MAN, DRIVER MENTIONED)

GOLD—FRANCESCO FRIEDRICH–GERMANY

SILVER—JUSTIN KRIPPS–CANADA

BRONZE—JOHANNES LOCHNER—GERMANY

BOBSLED (TWO WOMEN)

GOLD—KIM KALICKI/ANABEL GALANDER–GERMANY

SILVER—LAURA NOLTE/DEBORAH LEVI–GERMANY

BRONZE—MARIAMA JAMANKA/VANESSA MARK–GERMANY

BOBSLED (WOMEN’S MONOBOB)

GOLD—BREEANA WALKER—AUSTRALIA

SILVER—KAILLIE HUMPHRIES—UNITED STATES

BRONZE—CYNTHIA APPIAH–CANADA

CROSS COUNTRY SKIING 1.8 KM SPRINT (MEN’S)

GOLD—JOHANNES HOSFLOT KLAEBO—NORWAY

SILVER—FEDERICO PELLEGRINO–ITALY

BRONZE—ERIK VALNES–NORWAY

CROSS COUNTRY SKIING 15KM CLASSICAL (MEN’S)

GOLD—ALEXANDER BOLSHUNOV-RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

SILVER—JOHANNES HOSFLOT KLAEBO–NORWAY

BRONZE—ALEXEY CHERVOTKIN—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

CROSS COUNTRY SKIING 30KM SKIATHLON (MEN’S)

GOLD—ALEXANDER BOLSHUNOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

SILVER—SJUR ROETHE–NORWAY

BRONZE—EMIL IVERSEN–NORWAY

CROSS COUNTRY SKIING 50KM (MEN’S)

GOLD—EMIL IVERSEN—NORWAY

SILVER—SIMEN HEGSTAD KRUE000GER—NORWAY

BRONZE—ALEXANDER BOLSHUNOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

CROSS COUNTRY SKIING TEAM SPRINT (MEN’S)

GOLD—ITALY

SILVER—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

BRONZE—FRANCE

CROSS COUNTRY SKIING TEAM RELAY (MEN’S)

GOLD–NORWAY

SILVER–RUSSIA

BRONZE—SWITZERLAND

CROSS COUNTRY SKIING 1.1 KM SPRINT (WOMEN’S)

GOLD—ANAMARIJA LAMPIC–SLOVENIA

SILVER—MATHILDE MYHRVOLD–NORWAY

BRONZE—MAJA DAHLQVIST–SWEDEN

CROSS COUNTRY SKIING 10KM CLASSICAL (WOMEN’S)

GOLD—EBBA ANDERSSON–SWEDEN

SILVER—FRIDA KARLSSON–SWEDEN

BRONZE—THERESE JOHAUG–NORWAY

CROSS COUNTRY SKIING 15KM SKIATHLON (WOMEN’S)

GOLD—THERESE JOHAUG–NORWAY

SILVER—FRIDA KARLSSON–SWEDEN

BRONZE—EBBA ANDERSSON–SWEDEN

CROSS COUNTRY SKIING 30KM (WOMEN’S)

GOLD—THERESE JOHAUG–NORWAY

SILVER—HEIDI WENG–NORWAY

BRONZE—JESSE DIGGINS—UNITED STATES

CROSS COUNTRY SKIING TEAM SPRINT (WOMEN’S)

GOLD–SWEDEN

SILVER–SLOVENIA

BRONZE—UNITED STATES

CROSS COUNTRY SKIING TEAM RELAY (WOMEN’S)

GOLD–NORWAY

SILVER–RUSSIA

BRONZE—SWEDEN

MEN’S CURLING

GOLD—CANADA (+200)

SILVER—GREAT BRITAIN (+200)

BRONZE—SWEDEN (+300)

WOMEN’S CURLING

GOLD—SWEDEN (+250)

SILVER—SWITZERLAND (+500)

BRONZE—GREAT BRITAIN (+375)

MIXED DOUBLES CURLING

GOLD—GREAT BRITAIN (+225)

SILVER—CANADA (+275)

BRONZE—SWITZERLAND (+450)

MEN’S FIGURE SKATING

GOLD—NATHAN CHEN—UNITED STATES (-350)

SILVER—VINCENT ZHOU—UNITED STATES (+1600)

BRONZE—SHOMA UNO–JAPAN (+1400)

WOMEN’S FIGURE SKATING

GOLD—KAMILA VALIEVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (-900)

SILVER—ANNA SHCHERBAKOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+550)

BRONZE—ALEXANDRA TRUSOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+900)

PAIRS FIGURE SKATING

GOLD—ANASTASIA MISHINA/ALEKSANDR GALLIAMOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+135)

SILVER—SUI WENJING/HAN CONG—CHINA (+175)

BRONZE—EVGENIA TARASOVA/VLADIMIR MOROZOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+400)

ICE DANCE FIGURE SKATING

GOLD—GABRIELLA PAPADAKIS/GUILLAUME CIZERON—FRANCE (-175)

SILVER—VICTORIA SINITSINA/NIKITA KATSALAPOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+150)

BRONZE—MADISON HUBBELL/ZACHARY DONOHUE—UNITED STATES (+1000)

TEAM FIGURE SKATING

GOLD—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (-400)

SILVER—UNITED STATES (+500)

BRONZE—JAPAN (+700)

FREESTYLE SKIING AERIALS (MEN’S)

GOLD—MAXIM BUROV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (-190)

SILVER—QI GUANGPU—CHINA (+1200)

BRONZE—PIRMIN WERNER—SWITZERLAND (+1600)

FREESTYLE SKIING BIG AIR (MEN’S)

GOLD—BIRK RUUD—NORWAY (+750)

SILVER—OLIWER MAGNUSSON—SWEDEN (+1200)

BRONZE—ALEX HALL—UNITED STATES (+275)

FREESTYLE SKIING HALFPIPE (MEN’S)

GOLD—NICO PORTEOUS—NEW ZEALAND (+165)

SILVER— BRENDAN MACKAY—CANADA (+700)

BRONZE—NOAH BOWMAN–CANADA (+1400)

FREESTYLE SKIING MOGULS (MEN’S)

GOLD—MIKAEL KINGSBURY–CANADA (-150)

SILVER—IKUMA HORISHIMA—JAPAN (+250)

BRONZE—WALTER WALLBERG—SWEDEN (+1600)

FREESTYLE SKIING SKI CROSS (MEN’S)

GOLD—DAVID MOBAERG—SWEDEN (+800)

SILVER—JOHANNES ROHRWECK—AUSTRIA (+1600)

BRONZE—FLORIAN WILMSMANN—GERMANY (+1400)

FREESTYLE SKIING SLOPESTYLE (MEN’S)

GOLD—ALEX HALL—UNITED STATES (+550)

SILVER—ANDRI RAGETTLI—SWITZERLAND (+200)

BRONZE—BIRK RUUD—NORWAY (+800)

FREESTYLE SKIING AERIALS (WOMEN’S)

GOLD—MENGTAO XU—CHINA (+350)

SILVER—FANYU KONG—CHINA (+650)

BRONZE—LAURA PEEL—AUSTRALIA (+300)

FREESTYLE SKIING BIG AIR (WOMEN’S)

GOLD—TESS LEDEUX—FRANCE (+250)

SILVER—GIULIA TANNO—SWITZERLAND (+4000)

BRONZE—ELENA GASKELL-CANADA (+3300)

FREESTYLE SKIING HALFPIPE (WOMEN’S)

GOLD—AILING EILEEN GU–CHINA (-225)

SILVER—RACHAEL KARKER—CANADA (+1000)

BRONZE—HANNA FAULHABER—UNITED STATES (+3300)

FREESTYLE SKIING MOGULS (WOMEN’S)

GOLD—PERRINE LAFFONT—FRANCE (+175)

SILVER—JAKARA ANTHONY—AUSTRALIA (+350)

BRONZE—ANRI KAWAMURA—JAPAN (+175)

FREESTYLE SKIING SKI CROSS (WOMEN’S)

GOLD—FANNY SMITH—SWITZERLAND (+300)

SILVER—SANDRA NAESLUND—SWEDEN (-175)

BRONZE—KATRIN OFNER—AUSTRIA (+3300)

FREESTYLE SKIING SLOPESTYLE (WOMEN’S)

GOLD—TESS LEDEUX—FRANCE (+300)

SILVER—MARIN HAMILL—UNITED STATES (+4000)

BRONZE—KIRSTY MUIR—GREAT BRITAIN (+3300)

FREESTYLE SKIING AERIALS (MIXED)

GOLD—RUSSIA (+240)

SILVER—CHINA EVEN

BRONZE—UNITED STATES (+800)

HOCKEY (MEN’S)

GOLD—RUSSIA (+150)

SILVER—SWEDEN (+450)

BRONZE—CANADA (+600)

HOCKEY (WOMEN’S)

GOLD—UNITED STATES (EVEN)

SILVER—CANADA (-120)

BRONZE—FINLAND (+1600)

LUGE SINGLES (MEN’S)

GOLD—JOHANNES LUDWIG—GERMANY (+163)

SILVER—FELIX LOCH—GERMANY (+400)

BRONZE—ROMAN REPILOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+650)

LUGE SINGLES (WOMEN’S)

GOLD—JULIA TAUBITZ—GERMANY (+175)

SILVER—MADELEINE EGLE—AUSTRIA (+200)

BRONZE—TATYANA IVANOVA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+750)

LUGE DOUBLES (MEN’S)

GOLD—TONI EGGERT/SASCHA BENECKEN—GERMANY (-150)

SILVER—ANDRIS SICS/JURIS SICS—LATVIA (+650)

BRONZE—TOBIAS WENDL/TOBIAS ARLT—GERMANY (+450)

LUGE TEAM RELAY (MIXED)

GOLD—GERMANY (-150)

SILVER—LATVIA (+450)

BRONZE—AUSTRIA (+250)

NORDIC COMBINED LARGE HILL (MEN’S)

GOLD—JOHANNES LAMPARTER—AUSTRIA

SILVER—JARI MAGNUS RIIBER—NORWAY

BRONZE—ERIC FRENZEL–GERMANY

NORDIC COMBINED NORMAL HILL (MEN’S)

GOLD—JARI MAGNUS RIIBER–NORWAY

SILVER—JOHANNES LAMPARTER–AUSTRIA

BRONZE—ERIC FRENZEL—GERMANY

NORDIC COMBINED TEAM (MEN’S)

GOLD—GERMANY

SILVER—NORWAY

BRONZE–AUSTRIA

SHORT TRACK SPEED SKATING 500M (MEN’S)

GOLD—SHAOLIN SANDOR LIU—HUNGARY

SILVER—SEMEN ELISTRATOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

BRONZE—DAJING WU—CHINA

SHORT TRACK SPEED SKATING 1000M (MEN’S)

GOLD—DAEHEONG HWANG—SOUTH KOREA

SILVER—SEMEN ELISTRATOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

BRONZE—SHAOANG LIU—HUNGARY

SHORT TRACK SPEED SKATING 1500M (MEN’S)

GOLD—JANG HYUN PARK—SOUTH KOREA

SILVER—SEMEN ELISTRATOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

BRONZE—ZIWEI REN—CHINA

SHORT TRACK SPEED SKATING 5000M RELAY (MEN’S)

GOLD—CANADA

SILVER—SOUTH KOREA

BRONZE—HUNGARY

SHORT TRACK SPEED SKATING 500M (WOMEN’S)

GOLD—ARIANNA FONTANA—ITALY (+300)

SILVER—SUZANNE SCHULTING—NETHERLANDS (+300)

BRONZE—KEXIN FAN—CHINA (+1400)

SHORT TRACK SPEED SKATING 1000M (WOMEN’S)

GOLD—SUZANNE SCHULTING—NETHERLANDS (+138)

SILVER—KRISTEN SANTOS—UNITED STATES (+1000)

BRONZE—ARIANNA FONTANA—ITALY (+1100)

SHORT TRACK SPEED SKATING 1500M (WOMEN’S)

GOLD—YU-BIN LEE –SOUTH KOREA (+275)

SILVER—COURTNEY LEE SARAULT—CANADA (+700)

BRONZE—SUZANNE SCHULTING—NETHERLANDS (+188)

SHORT TRACK SPEED SKATING 3000M RELAY (WOMEN’S)

GOLD—NETHERLANDS (+150)

SILVER—SOUTH KOREA (+275)

BRONZE—CANADA (+600)

SHORT TRACK SPEED SKATING 2000M RELAY (MIXED)

GOLD—CHINA (+163)

SILVER—NETHERLANDS (+333)

BRONZE—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE (+800)

SKELETON (MEN’S)

GOLD—ALEXANDER GASSNER—GERMANY

SILVER—CHRISTOPHER GROTHEER–GERMANY

BRONZE—MARTINS DUKURS–LATVIA

SKELETON (WOMEN’S)

GOLD—TINA HERMANN–GERMANY

SILVER—ELENA NIKITINA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

BRONZE—KIMBERLEY BOS–NETHERLANDS

SKI JUMPING LARGE HILL (MEN’S)

GOLD—HALVOR EGNER GRANERUD–NORWAY (+750)

SILVER—KARL GEIGER—GERMANY (+300)

BRONZE—MARIUS LINDVIK—NORWAY (+350)

SKI JUMPING NORMAL HILL (MEN’S)

GOLD—KARL GEIGER—GERMANY (+275)

SILVER—ANZE LANISEK—SLOVENIA (+1600)

BRONZE—DAWID KUBACKI—POLAND (+3300)

SKI JUMPING TEAM (MEN’S)

GOLD—AUSTRIA (+330)

SILVER—SLOVENIA (+300)

BRONZE—GERMANY (+330)

SKI JUMPING NORMAL HILL (WOMEN’S)

GOLD—MARITA KRAMER–AUSTRIA

SILVER—NIKA KRIZNAR–SLOVENIA

BRONZE—EMA KLINEC–SLOVENIA

SKI JUMPING TEAM (MIXED)

GOLD—GERMANY

SILVER—NORWAY

BRONZE–AUSTRIA

SNOWBOARDING BIG AIR (MEN’S)

GOLD—MAXENCE PARROT—CANADA

SILVER—RENE RINNEKANGAS—FINLAND

BRONZE—YIMING SU—CHINA

SNOWBOARDING HALFPIPE (MEN’S)

GOLD—AYUMU HIRANO—JAPAN

SILVER—YUTO TOTSUKA–JAPAN

BRONZE—JAN SCHERRER—SWITZERLAND

SNOWBOARDING PARALLEL GIANT SLALOM (MEN’S)

GOLD—ROLAND FISCHNALLER–ITALY

SILVER—DMITRY LOGINOV—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

BRONZE—TIM MASTNAK–SLOVENIA

SNOWBOARDING SLOPESTYLE (MEN’S)

GOLD—YIMING SU–CHINA

SILVER—REDMOND GERARD—UNITED STATES

BRONZE—LEON VOCKENSPERGER–GERMANY

SNOWBOARDING SNOWBOARDCROSS (MEN’S)

GOLD—ALESSANDRO HAEMMERLE–AUSTRIA

SILVER—ELIOT GRONDIN–CANADA

BRONZE—MARTIN NOERL—GERMANY

SNOWBOARDING BIG AIR (WOMEN’S)

GOLD—ANNA GASSER—AUSTRIA

SILVER—MIYABI ONITSUKA–JAPAN

BRONZE—KOKOMO MURASE—JAPAN

SNOWBOARDING HALFPIPE (WOMEN’S)

GOLD—CHLOE KIM—UNITED STATES

SILVER—XUETONG CAI—CHINA

BRONZE—QUERALT CASTELLET–SPAIN

SNOWBOARDING PARALLEL GIANT SLALOM (WOMEN’S)

GOLD—SOFIA NADYRSHINA—RUSSIAN OLYMPIC COMMITTEE

SILVER—LADINA JENNY–SWITZERLAND

BRONZE—RAMONA THERESIA HOFMEISTER—GERMANY

SNOWBOARDING SLOPESTYLE (WOMEN’S)

GOLD—ZOI SADOWSKI SYNNOTT—NEW ZEALAND (-120)

SILVER—KOKO MURASE—JAPAN (+1400)

BRONZE—JAMIE ANDERSON—UNITED STATES (+250)

SNOWBOARDING SNOWBOARDCROSS (WOMEN’S)

GOLD—CHARLOTTE BANKES—GREAT BRITAIN

SILVER—MICHELA MOIOLI–ITALY

BRONZE—EVA SAMKOVA—CZECH REPUBLIC

SNOWBOARDING SNOWBOARDCROSS TEAM (MIXED)

GOLD–ITALY

SILVER–AUSTRALIA

BRONZE–FRANCE

SPEED SKATING 500M (MEN’S)

GOLD—LAURENT DUBREUIL—CANADA

SILVER—WATARU MORISHIGE—JAPAN

BRONZE—YUMA MURAKAMI—JAPAN

SPEED SKATING 1000M (MEN’S)

GOLD—THOMAS KROL—NETHERLANDS

SILVER—KJELD NUIS—NETHERLANDS

BRONZE—KAI VERBIJ—NETHERLANDS

SPEED SKATING 1500M (MEN’S)

GOLD—ZHONGYAN NING—CHINA

SILVER—THOMAS KROL—NETHERLANDS

BRONZE—JOEY MANTIA—UNITED STATES

SPEED SKATING 5000M (MEN’S)

GOLD—NILS VAN DER POEL—SWEDEN

SILVER—DAVIDE GHIOTTO—ITALY

BRONZE—PATRICK ROEST—NETHERLANDS

SPEED SKATING 10000M (MEN’S)

GOLD—NILS VAN DER POEL—SWEDEN

SILVER—JORRIT BERGSMA—NETHERLANDS

BRONZE—GRAEME FISH—CANADA

SPEED SKATING MASS START (MEN’S)

GOLD—BART SWINGS—BELGIUM

SILVER—JAE-WON CHUNG—SOUTH KOREA

BRONZE—ANDREA GIOVANNINI—ITALY

SPEED SKATING TEAM PURSUIT (MEN’S)

GOLD—UNITED STATES

SILVER—NORWAY

BRONZE—CANADA

SPEED SKATING 500M (WOMEN’S)

GOLD—ANGELINA GOLIKOVA—RUSSIA

SILVER—ERIN JACKSON—UNITED STATES

BRONZE—NAO KODAIRA—JAPAN

SPEED SKATING 1000M (WOMEN’S)

GOLD—BRITTANY BOWE—UNITED STATES

SILVER—NAO KODAIRA—JAPAN

BRONZE—MIHO TAKAGI—JAPAN

SPEED SKATING 1500M (WOMEN’S)

GOLD—AYANO SATO—JAPAN

SILVER—MIHO TAKAGI—JAPAN

BRONZE—BRITTANY BOWE—UNITED STATES

SPEED SKATING 3000M (WOMEN’S)

GOLD—ISABELLE WEIDEMANN—CANADA

SILVER—IRENE SCHOUTEN—NETHERLANDS

BRONZE—MARTINA SABLIKOVA—CZECH REPUBLIC

SPEED SKATING 5000M (WOMEN’S)

GOLD—IRENE SCHOUTEN—NETHERLANDS

SILVER—ISABELLE WEIDEMANN—CANADA

BRONZE—MARTINA SABLIKOVA—CZECH REPUBLIC

SPEED SKATING MASS START (WOMEN’S)

GOLD—IVANIE BLONDIN—CANADA

SILVER—IRENE SCHOUTEN—NETHERLANDS

BRONZE—GUO DAN—CHINA

SPEED SKATING TEAM PURSUIT (WOMEN’S)

GOLD—CANADA

SILVER—JAPAN

BRONZE—NETHERLANDS

About Jeremy Freeborn I have over a decade of sports writing experience, primarily with the Canadian Encyclopedia, Canada's Sports Hall of Fame and numerous websites and magazines. In addition to www.thesportsdaily.com, the outlets I write for currently include Hockey Magazine Calgary, www.canadiansportscene.com, and www.thesportingbase.com. I also have experience at TSN in Toronto, the FAN 960 in Calgary, Alberta, and two years as the editor of GO! Magazines. View all posts by Jeremy Freeborn

Read next