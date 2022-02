UFC Vegas 48 Pick ‘Em Results

Congratulations to Barry Oh for winning our UFC Vegas 48 Pick ‘Em Contest via a tiebreaker! Next Pick ‘Em action will be for UFC Fight Night: Makhachev vs Green on Feb 26th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Jamahal Hill – 71%

Kyle Daukaus – 89%

Parker Porter – 51%

Jim Miller – 62%

Abdul Razak Alhassan – 54%

Consensus Overall Record in 2022: 15-5 (75%)



1 Barry Oh 10 2 Herman Martinez 10 2 Jamahl Golland 10 4 Birney Lindsay 9 4 Cameron Walsh 9 4 Gagan Aujla 9 4 Nathan H. 9 8 Adrian Sunnex 8 8 Brandon Kaplan 8 8 Dwayne Murrell 8 11 Brian Monico 7 11 Chris 7 11 Christopher Reive 7 11 Elijah N Batz 7 11 Joris Speelman 7 11 Kirt Brown 7 11 Luke Fortune 7 11 Luke Smith 7 11 Melech Macatangay 7 11 Nate stephen 7 11 Shawn Christensen 7 11 stewartthames 7 11 Tanner Owens 7 11 Zaheer 7 25 agus susanto 6 25 Alberto Pino 6 25 Daniel Rendine 6 25 Dave K. 6 25 Justin “slickj” vazquez 6 25 larry chaput 6 25 Noe Gomez 6 25 SternFan74 6 25 The MMA Manifesto 6 25 Xander Jo 6 35 Aydin Car 5 35 Cagezilla Matchmaker 5 35 dan 5 35 Fons 5 35 Frankie Dicristofano 5 35 glen STANLEY 5 35 Isaac 5 35 John Rong 5 35 Joshua larocque 5 35 Michael J. 5 35 Neil H. 5 35 Sam fowler 5 35 The Ashen Daemon 5 48 Ben Hilder 4 48 Daniel Caughtry 4 48 danny 4 48 DJ 4 48 Gc 4 48 James Weise 4 48 Marco Pham 4 55 Andre Tran 3 55 Dylan Simonsen 3 55 John Stapleton 3 55 Joshua Adepitan 3 55 Max Andrews 3 55 Omar 3 55 ryanC 3 62 daniel 2 62 Darian Hall 2 62 John F. 2 62 Luke Rhoads 2 62 Nick B 2

2022 Overall Top Ten

1 Andre Tran 38 2 Daniel 37 2 Cameron Walsh 37 4 Barry Oh 35 4 Nathan H 35 6 Gagan Aujla 33 6 Zaheer 33 6 Luke Smith 33 9 Brandon Kaplan 32 9 Dave K 32 9 Melech Macatangay 32

