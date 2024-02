Como Apostar no Super Bowl no Brasil – Apostas Esportivas no Brasil

Faça sua aposta no Super Bowl ao se inscrever em um dos sites de apostas esportivas no Brasil listados abaixo, os quais oferecerão um bônus de apostas esportivas para ser utilizado durante as partidas.

Utilizar essas casas de apostas é a maneira mais eficiente de realizar apostas em todos os mercados imagináveis do Super Bowl, e você pode fazê-lo diretamente do Brasil. Isso inclui apostas específicas de proposição que não encontraria em marcas convencionais, além de odds mais vantajosas nos mesmos mercados disponíveis em sites de apostas tradicionais.

Lista Dos Melhores Sites de Apostas Esportivas do Brasil Para o Super Bowl LVIII

BetOnline – Maior cobertura de mercado para apostas da NFL

Bovada – Capacidades de transmissão ao vivo da NFL sem interrupções

BetWhale – Até $1.250 em bônus para novos inscritos

Everygame – Melhores recompensas de fidelidade ao cliente

BetUS – Especialistas em construção de parlay do mesmo jogo

MyBookie – Oferta de boas-vindas de $1.000 para começar

Melhor Site de Apostas do Brasil Para o Super Bowl da NFL: Reivindique $1.000 de Aposta Grátis (Bônus de Depósito de 50%)

A escolha principal para apostas na NFL nesta temporada é o BetOnline, e você seria sortudo em encontrar um site com previsões melhores para o Super Bowl do que as deles. Descubra como funciona abaixo, com $1.000 em apostas grátis disponíveis para novos usuários.

Como Apostar no Super Bowl no Brasil

A promoção da casa de apostas BetOnline está disponível para todos os novos clientes, independentemente de sua localização global, incluindo o Brasil.

Faça uma Conta no BetOnline

Contanto que possua um endereço de e-mail válido, uma senha fácil de lembrar e tenha pelo menos 18 anos, o processo de inscrição no BetOnline é simples.

Ao clicar no link fornecido, você será direcionado diretamente para a página de registro de conta deles. Como mencionado, eles têm sede no exterior, o que viabiliza as apostas esportivas no Brasil.

Deposit

O bônus de inscrição do BetOnline funciona como um jogo de 50% sobre o valor que você escolher depositar inicialmente. Por exemplo, o máximo que um novo cliente pode depositar para a oferta é de $2.000, o que resultaria em $1.000 em bônus. Portanto, mesmo um depósito de $200 renderia $100.

NOTA: O requisito mínimo é de $55

Aposte no Super Bowl no Brasil

Ao receber a oferta de boas-vindas e estar pronto para realizar suas apostas, basta seguir estes três passos:

Encontre o botão da NFL e clique em ‘Super Bowl’. Escolha uma aposta que você acredita ter uma alta chance de ganhar e clique nela. Insira quanto deseja apostar e clique em ‘confirmar aposta’. A seguir, apresentamos algumas das opções de apostas mais populares do Super Bowl disponíveis no BetOnline agora.

Apostas Esportivas no Brasil Explicadas – Posso Apostar Legalmente no Super Bowl?

Recentemente, as apostas esportivas foram legalizadas no Brasil, o que significa que você pode apostar no Super Bowl com a BetOnline este ano.

Eles fornecem uma plataforma segura para realizar suas apostas, estando estabelecidos há mais de 25 anos e contando com milhões de jogadores registrados.

As apostas esportivas no Brasil estão disponíveis para todos os residentes com 18 anos de idade ou mais, que possuam um endereço de e-mail e a capacidade de depositar e sacar com moeda fiduciária ou criptomoedas, além de uma variedade de outros métodos.

Posso Apostar no Super Bowl em Aplicativos de Apostas Esportivas do Brasil?

Não existem aplicativos de apostas esportivas no Brasil que disponibilizem mercados do Super Bowl. A legalização das apostas esportivas está em seus estágios iniciais, então, se você deseja apostar em futebol neste fim de semana, o BetOnline é a melhor opção.

Os sites de apostas mencionados nesta página oferecem apostas móveis, permitindo que você faça suas apostas em qualquer lugar do Brasil sem precisar baixar um aplicativo.

Eles disponibilizam centenas de mercados para o Super Bowl, incluindo apostas em proposições durante o jogo, como a moeda no ar e o hino nacional, algo que muitos outros sites de apostas não permitem.

Apostas Esportivas no Brasil – Propostas de Jogadores

Na era moderna, a NFL está incorporando estatísticas, números e percentagens.

Isso pode beneficiar os jogadores com apostas específicas, permitindo que apostem se um jogador atingirá uma marca específica em uma partida.

A maioria dos sites de apostas esportivas listará um total over/under para um mercado específico, no qual você aposta com base na sua previsão de vitória.

Um exemplo no BetOnline tem um mercado sobre se Patrick Mahomes lançará ‘mais’ ou ‘menos’ de 7,5 jardas em seu primeiro passe para touchdown, com odds de -150 para mais e +110 para menos, a escolha é sua.

Existem muitas outras propostas de jogadores nas quais você também pode apostar, mas essas são tradicionalmente as mais populares.

Touchdowns do jogador

Jardas passadas pelo quarterback

Jardas de corrida e recepção

Recepções

Sacks

Desempenho do Jogador: Desarmes e Assistências

Duelos de Desempenho do Jogador (propostas jogador vs jogador)

Apostas Esportivas no Brasil – Parlays do Mesmo Jogo

Através do uso de ofertas de jogadores mencionadas anteriormente ou ofertas de jogos relacionadas a diferentes eventos na partida, como quem estará liderando no intervalo, é possível criar uma aposta com odds mais altas.

As apostas combinadas no mesmo jogo permitem que você encadeie uma série de apostas em uma única seleção, o que significa que você poderia ganhar mais se for bem-sucedido. Vale ressaltar que todas as seleções precisam ser bem-sucedidas para que a aposta combinada seja declarada vencedora – quanto maior o risco, maior a recompensa.

Nossos escritores especializados já prepararam uma análise para o mesmo jogo do Super Bowl LVIII, caso você precise de ajuda, mas também mostramos um exemplo abaixo.

Menos de 47,5 Pontos

Brock Purdy com Mais de 245,5 Jardas Passadas

Chiefs Liderando Após o Primeiro Quarto

Apostas Esportivas no Brasil – Cor do Gatorade

Se você é um fã assíduo do Super Bowl ao longo dos anos, provavelmente já viu o treinador vencedor sendo banhado com Gatorade após o jogo.

Você pode fazer uma aposta sobre qual sabor/cor de Gatorade será usado no Super Bowl deste ano com a BetOnline, que é apenas uma das muitas propostas específicas disponíveis.

Para contextualizar, o Gatorade azul foi a cor escolhida em três dos últimos cinco Super Bowls.

Odds da Cor do Gatorade do Super Bowl

Roxo +200

Azul +275

Amarelo/Lima +400

Laranja +450

Vermelho +450

Claro/Água +1000

Apostas esportivas no Brasil – O Lançamento da Moeda

Na Super Bowl, a moeda lançada determina qual equipe começará, e é possível apostar se ela vai cair com a face para cima (‘cara’) ou para baixo (‘coroa’)..

Odds do Lançamento da Moeda do Super Bowl

Cara -101

Coroa -101

A equipe que ganha na escolha de cara ganhará o jogo? Sim -105 | Não -105

Apostas Esportivas no Brasil – O Hino Nacional

Apostar no hino nacional do Super Bowl é um dos mercados exclusivos que já exploramos.

Não apenas é possível apostar na duração do hino e quanto tempo a intérprete deste ano, Reba McEntire, levará para completá-lo, mas outras opções incluem quem será mostrado primeiro na TV entre os quarterbacks – e muito mais.

Odds do Hino Nacional do Super Bowl

Mais de 86,5 Segundos: -135

Menos de 86,5 Segundos: -105