If you are here, you have likely found the newest fad among NFL aficionados: NFL Immaculate Grid. For those of you unfamiliar, the new NFL grid game requires you to name nine players who have played for two teams or achieved an award that is listed on the grid (more on this later). Below are all the possible answers to NFL Immaculate Grid #64.

How to Play NFL Immaculate Grid – The New NFL Grid Game

The picture above is today’s NFL Immaculate Grid, game 64. The idea is to name a player that has played for both the Jacksonville Jaguars and Chicago Bears in the top left, and played in the Pro Bowl as a Viking in the bottom right. And everything in between obviously.

The aim of the game is to score as low as possible. For example, putting Peyton Manning as the Indianapolis Colts Pro Bowler will score highly, but fear not as we have a list of the complete set of answers to game 64 of NFL Immaculate Grid.

Players That Played for Bears and Jaguars

Prince Amukamara , DB, CHI: 2017-2019, JAX: 2016

, DB, CHI: 2017-2019, JAX: 2016 Alan Ball , DB, CHI: 2015, JAX: 2013-2014

, DB, CHI: 2015, JAX: 2013-2014 Ricky Bell , DB, CHI: 1997-1998, JAX: 1996

, DB, CHI: 1997-1998, JAX: 1996 Angelo Blackson , DT, CHI: 2021-2022, JAX: 2023

, DT, CHI: 2021-2022, JAX: 2023 Breon Borders , DB, CHI: 2022, JAX: 2018-2019

, DB, CHI: 2022, JAX: 2018-2019 Eben Britton , OT, CHI: 2013-2014, JAX: 2009-2012

, OT, CHI: 2013-2014, JAX: 2009-2012 Jeremy Cain , LS, CHI: 2004-2014, JAX: 2009-2012

, LS, CHI: 2004-2014, JAX: 2009-2012 Landon Cohen , DT, CHI: 2013, JAX: 2010

, DT, CHI: 2013, JAX: 2010 Nate Collins , DT, CHI: 2012-2013, JAX: 2010-2011

, DT, CHI: 2012-2013, JAX: 2010-2011 Terry Cousin , DB, CHI: 1997-1999, JAX: 2005-2007

, DB, CHI: 1997-1999, JAX: 2005-2007 Marc Edwards , RB, CHI: 2005, JAX: 2003-2004

, RB, CHI: 2005, JAX: 2003-2004 Nick Foles , QB, CHI: 2020-2021, JAX: 2019

, QB, CHI: 2020-2021, JAX: 2019 Tashaun Gipson , DB, CHI: 2020-2021, JAX: 2016-2018

, DB, CHI: 2020-2021, JAX: 2016-2018 Mike Glennon , QB, CHI: 2017, JAX: 2020

, QB, CHI: 2017, JAX: 2020 Ty Hallock , RB, CHI: 1998-2000, JAX: 1996-1997

, RB, CHI: 1998-2000, JAX: 1996-1997 Chris Harris , DB, CHI: 2005-2011, JAX: 2012

, DB, CHI: 2005-2011, JAX: 2012 Geno Hayes , LB, CHI: 2012, JAX: 2013-2014

, LB, CHI: 2012, JAX: 2013-2014 Jaret Holmes , K, CHI: 1999, JAX: 2001

, K, CHI: 1999, JAX: 2001 Evander Hood , DE, CHI: 2015, JAX: 2014

, DE, CHI: 2015, JAX: 2014 Chris Hudson , DB, CHI: 1999, JAX: 1995-1998

, DB, CHI: 1999, JAX: 1995-1998 Greg Huntington , C, CHI: 1997-1998, JAX: 1995-1996

, C, CHI: 1997-1998, JAX: 1995-1996 Brian Iwuh , LB, CHI: 2010-2011, JAX: 2006-2009

, LB, CHI: 2010-2011, JAX: 2006-2009 Anthony Johnson , RB, CHI: 1995, JAX: 2000

, RB, CHI: 1995, JAX: 2000 Caleb Johnson , LB, CHI: 2021, JAX: 2022-2023

, LB, CHI: 2021, JAX: 2022-2023 Jimmy Kennedy , DT, CHI: 2007, JAX: 2008

, DT, CHI: 2007, JAX: 2008 Austen Lane , DE, CHI: 2014, JAX: 2010-2012

, DE, CHI: 2014, JAX: 2010-2012 Marcedes Lewis , TE, CHI: 2023, JAX: 2006-2017

, TE, CHI: 2023, JAX: 2006-2017 Aaron Lynch , LB, CHI: 2018-2019, JAX: 2020

, LB, CHI: 2018-2019, JAX: 2020 Cassius Marsh , LB, CHI: 2021, JAX: 2020

, LB, CHI: 2021, JAX: 2020 Sherrod Martin , DB, CHI: 2015, JAX: 2014

, DB, CHI: 2015, JAX: 2014 Trumaine McBride , DB, CHI: 2007-2009, JAX: 2011

, DB, CHI: 2007-2009, JAX: 2011 Zach Miller , TE, CHI: 2015-2017, JAX: 2009-2011

, TE, CHI: 2015-2017, JAX: 2009-2011 Tom Myslinski , OG, CHI: 1993-1994, JAX: 1995

, OG, CHI: 1993-1994, JAX: 1995 Yannick Ngakoue , DE, CHI: 2023, JAX: 2016-2019

, DE, CHI: 2023, JAX: 2016-2019 Patrick Omameh , OG, CHI: 2015, JAX: 2016-2018

, OG, CHI: 2015, JAX: 2016-2018 Montell Owens , RB, CHI: 2014, JAX: 2006-2012

, RB, CHI: 2014, JAX: 2006-2012 Jordan Palmer , QB, CHI: 2013, JAX: 2012

, QB, CHI: 2013, JAX: 2012 Adam Podlesh , P, CHI: 2011-2013, JAX: 2007-2010

, P, CHI: 2011-2013, JAX: 2007-2010 Chris Prosinski , DB, CHI: 2015-2017, JAX: 2011-2014

, DB, CHI: 2015-2017, JAX: 2011-2014 Jonathan Quinn , QB, CHI: 2004, JAX: 1998-2001

, QB, CHI: 2004, JAX: 1998-2001 LaRoy Reynolds , LB, CHI: 2015, JAX: 2013-2015

, LB, CHI: 2015, JAX: 2013-2015 Roy Robertson-Harris , DE, CHI: 2017-2020, JAX: 2021-2023

, DE, CHI: 2017-2020, JAX: 2021-2023 Allen Robinson , WR, CHI: 2018-2021, JAX: 2014-2017

, WR, CHI: 2018-2021, JAX: 2014-2017 Eric Saubert , TE, CHI: 2019, JAX: 2020

, TE, CHI: 2019, JAX: 2020 Tim Shaw , LB, CHI: 2009, JAX: 2008

, LB, CHI: 2009, JAX: 2008 Daimon Shelton , RB, CHI: 2001-2002, JAX: 1997-2000

, RB, CHI: 2001-2002, JAX: 1997-2000 Clyde Simmons , DE, CHI: 1999-2000, JAX: 1996-1997

, DE, CHI: 1999-2000, JAX: 1996-1997 D’Anthony Smith , DT, CHI: 2015, JAX: 2010-2012

, DT, CHI: 2015, JAX: 2010-2012 Micheal Spurlock , WR, CHI: 2014, JAX: 2012

, WR, CHI: 2014, JAX: 2012 J.T. Thomas , LB, CHI: 2011-2012, JAX: 2013-2014

, LB, CHI: 2011-2012, JAX: 2013-2014 Teddy Williams, DB, CHI: 2014, JAX: 2014

Players That Played for Dolphins and Jaguars

Gerald Alexander , DB, MIA: 2011, JAX: 2009-2010

, DB, MIA: 2011, JAX: 2009-2010 Akin Ayodele , LB, MIA: 2008-2009, JAX: 2002-2005

, LB, MIA: 2008-2009, JAX: 2002-2005 Brant Boyer , LB, MIA: 1994, JAX: 1995-2000

, LB, MIA: 1994, JAX: 1995-2000 Andre Branch , DE, MIA: 2016-2018, JAX: 2012-2015

, DE, MIA: 2016-2018, JAX: 2012-2015 Michael Coe , DB, MIA: 2012, JAX: 2009-2010

, DB, MIA: 2012, JAX: 2009-2010 Marco Coleman , DE, MIA: 1992-1995, JAX: 2002

, DE, MIA: 1992-1995, JAX: 2002 Terry Cousin , DB, MIA: 2001, JAX: 2005-2007

, DB, MIA: 2001, JAX: 2005-2007 Donovin Darius , DB, MIA: 2007, JAX: 1998-2006

, DB, MIA: 2007, JAX: 1998-2006 A.J. Edds , LB, MIA: 2010, JAX: 2014

, LB, MIA: 2010, JAX: 2014 Jay Fiedler , QB, MIA: 2000-2004, JAX: 1999

, QB, MIA: 2000-2004, JAX: 1999 Ereck Flowers , OT, MIA: 2020, JAX: 2018

, OT, MIA: 2020, JAX: 2018 Jonas Gray , RB, MIA: 2015, JAX: 2015

, RB, MIA: 2015, JAX: 2015 Chris Hanson , P, MIA: 2000, JAX: 2001-2006

, P, MIA: 2000, JAX: 2001-2006 Tae Hayes , DB, MIA: 2019-2020, JAX: 2019

, DB, MIA: 2019-2020, JAX: 2019 T.J. Heath , DB, MIA: 2014, JAX: 2011

, DB, MIA: 2014, JAX: 2011 Tommy Hendricks , LB, MIA: 2000-2003, JAX: 2004

, LB, MIA: 2000-2003, JAX: 2004 Chad Henne , QB, MIA: 2008-2011, JAX: 2012-2017

, QB, MIA: 2008-2011, JAX: 2012-2017 Evander Hood , DE, MIA: 2018, JAX: 2014

, DE, MIA: 2018, JAX: 2014 Allen Hurns , WR, MIA: 2019, JAX: 2014-2017

, WR, MIA: 2019, JAX: 2014-2017 James-Michael Johnson , LB, MIA: 2015, JAX: 2015

, LB, MIA: 2015, JAX: 2015 Sammy Knight , DB, MIA: 2003-2004, JAX: 2007

, DB, MIA: 2003-2004, JAX: 2007 Jeff Kopp , LB, MIA: 1995, JAX: 1996-1998

, LB, MIA: 1995, JAX: 1996-1998 Cleo Lemon , QB, MIA: 2005-2007, JAX: 2008

, QB, MIA: 2005-2007, JAX: 2008 Omare Lowe , DB, MIA: 2002, JAX: 2008

, DB, MIA: 2002, JAX: 2008 Jacques McClendon , OG, MIA: 2015, JAX: 2013-2014

, OG, MIA: 2015, JAX: 2013-2014 Tony McDaniel , DT, MIA: 2009-2012, JAX: 2006-2008

, DT, MIA: 2009-2012, JAX: 2006-2008 Stockar McDougle , OT, MIA: 2005, JAX: 2006

, OT, MIA: 2005, JAX: 2006 Doug Middleton , DB, MIA: 2019, JAX: 2019-2020

, DB, MIA: 2019, JAX: 2019-2020 C.J. Mosley , DT, MIA: 2015, JAX: 2010-2012

, DT, MIA: 2015, JAX: 2010-2012 Parry Nickerson , DB, MIA: 2023, JAX: 2019

, DB, MIA: 2023, JAX: 2019 Jeff Novak , OG, MIA: 1994, JAX: 1995-1998

, OG, MIA: 1994, JAX: 1995-1998 Nick O’Leary , TE, MIA: 2018-2019, JAX: 2019

, TE, MIA: 2018-2019, JAX: 2019 Jared Odrick , DE, MIA: 2010-2014, JAX: 2015-2016

, DE, MIA: 2010-2014, JAX: 2015-2016 Tyler Patmon , DB, MIA: 2015, JAX: 2017-2018

, DB, MIA: 2015, JAX: 2017-2018 Lafayette Pitts , DB, MIA: 2016, JAX: 2017

, DB, MIA: 2016, JAX: 2017 Christopher Reed , OG, MIA: 2019, JAX: 2016-2018

, OG, MIA: 2019, JAX: 2016-2018 Matt Roth , LB, MIA: 2005-2009, JAX: 2011

, LB, MIA: 2005-2009, JAX: 2011 Mark Royals , P, MIA: 2002-2003, JAX: 2003

, P, MIA: 2002-2003, JAX: 2003 Jabaal Sheard , DE, MIA: 2021, JAX: 2020

, DE, MIA: 2021, JAX: 2020 Mickey Shuler , TE, MIA: 2010, JAX: 2014

, TE, MIA: 2010, JAX: 2014 Justin Smiley , OG, MIA: 2008-2009, JAX: 2010

, OG, MIA: 2008-2009, JAX: 2010 Martrell Spaight , LB, MIA: 2018, JAX: 2018

, LB, MIA: 2018, JAX: 2018 Akeem Spence , DT, MIA: 2018, JAX: 2019

, DT, MIA: 2018, JAX: 2019 Rayna Stewart , DB, MIA: 1998, JAX: 1999-2000

, DB, MIA: 1998, JAX: 1999-2000 Julius Thomas , TE, MIA: 2017, JAX: 2015-2016

, TE, MIA: 2017, JAX: 2015-2016 Kiwaukee Thomas , DB, MIA: 2005, JAX: 2000-2004

, DB, MIA: 2005, JAX: 2000-2004 Lamont Thompson , DB, MIA: 2007, JAX: 2007

, DB, MIA: 2007, JAX: 2007 Jordan Tripp , LB, MIA: 2014, JAX: 2015

, LB, MIA: 2014, JAX: 2015 Matt Turk , P, MIA: 2000-2004, JAX: 2011

, P, MIA: 2000-2004, JAX: 2011 Todd Wade , OT, MIA: 2000-2003, JAX: 2008

, OT, MIA: 2000-2003, JAX: 2008 Ernest Wilford , WR, MIA: 2008, JAX: 2004-2010

, WR, MIA: 2008, JAX: 2004-2010 Sam Young, OT, MIA: 2016-2018, JAX: 2013-2015

Jaguars Players to Appear in the Pro Bowl

Tony Boselli , OT – Pro Bowls: 5 (1996–2000)

, OT – Pro Bowls: 5 (1996–2000) Mark Brunell , QB – Pro Bowls: 3 (1996–1997, 1999)

, QB – Pro Bowls: 3 (1996–1997, 1999) Keenan McCardell , WR – Pro Bowls: 1 (1996)

, WR – Pro Bowls: 1 (1996) Bryan Barker , P – Pro Bowls: 1 (1997)

, P – Pro Bowls: 1 (1997) Mike Hollis , K – Pro Bowls: 1 (1997)

, K – Pro Bowls: 1 (1997) Jimmy Smith , WR – Pro Bowls: 5 (1997–2001)

, WR – Pro Bowls: 5 (1997–2001) Tony Brackens , DE – Pro Bowls: 1 (1999)

, DE – Pro Bowls: 1 (1999) Kevin Hardy , MLB – Pro Bowls: 1 (1999)

, MLB – Pro Bowls: 1 (1999) Carnell Lake , FS – Pro Bowls: 1 (1999)

, FS – Pro Bowls: 1 (1999) Leon Searcy , OT – Pro Bowls: 1 (1999)

, OT – Pro Bowls: 1 (1999) Gary Walker , DT – Pro Bowls: 1 (2001)

, DT – Pro Bowls: 1 (2001) Chris Hanson , P – Pro Bowls: 1 (2002)

, P – Pro Bowls: 1 (2002) Marcus Stroud , DT – Pro Bowls: 3 (2003–2005)

, DT – Pro Bowls: 3 (2003–2005) John Henderson , DT – Pro Bowls: 2 (2004, 2006)

, DT – Pro Bowls: 2 (2004, 2006) Rashean Mathis , CB – Pro Bowls: 1 (2006)

, CB – Pro Bowls: 1 (2006) Fred Taylor , RB – Pro Bowls: 1 (2007)

, RB – Pro Bowls: 1 (2007) David Garrard , QB – Pro Bowls: 1 (2009)

, QB – Pro Bowls: 1 (2009) Maurice Jones-Drew , RB – Pro Bowls: 3 (2009–2011)

, RB – Pro Bowls: 3 (2009–2011) Marcedes Lewis , TE – Pro Bowls: 1 (2010)

, TE – Pro Bowls: 1 (2010) Montell Owens , RB/ST – Pro Bowls: 2 (2010–2011)

, RB/ST – Pro Bowls: 2 (2010–2011) Paul Posluszny , MLB – Pro Bowls: 1 (2013)

, MLB – Pro Bowls: 1 (2013) Allen Robinson , WR – Pro Bowls: 1 (2015)

, WR – Pro Bowls: 1 (2015) A.J. Bouye , CB – Pro Bowls: 1 (2017)

, CB – Pro Bowls: 1 (2017) Calais Campbell , DE – Pro Bowls: 3 (2017–2019)

, DE – Pro Bowls: 3 (2017–2019) Malik Jackson , DT – Pro Bowls: 1 (2017)

, DT – Pro Bowls: 1 (2017) Yannick Ngakoue , DE – Pro Bowls: 1 (2017)

, DE – Pro Bowls: 1 (2017) Jalen Ramsey , CB – Pro Bowls: 3 (2017–2019)

, CB – Pro Bowls: 3 (2017–2019) Telvin Smith , OLB – Pro Bowls: 1 (2017)

, OLB – Pro Bowls: 1 (2017) Josh Allen , OLB – Pro Bowls: 1 (2019)

, OLB – Pro Bowls: 1 (2019) D.J. Chark , WR – Pro Bowls: 1 (2019)

, WR – Pro Bowls: 1 (2019) Jamal Agnew , WR/RS – Pro Bowls: 1 (2022)

, WR/RS – Pro Bowls: 1 (2022) Trevor Lawrence, QB – Pro Bowls: 1 (2022)

Players That Played for Bears and Colts

Matthew Adams LB, CHI: 2022, IND: 2018-2021

LB, CHI: 2022, IND: 2018-2021 Mario Addison DE, CHI: 2011, IND: 2011-2012

DE, CHI: 2011, IND: 2011-2012 Al Afalava DB, CHI: 2009, IND: 2010

DB, CHI: 2009, IND: 2010 Devin Aromashodu WR, CHI: 2008-2010, IND: 2007

WR, CHI: 2008-2010, IND: 2007 Troy Auzenne OT, CHI: 1992-1995, IND: 1996

OT, CHI: 1992-1995, IND: 1996 Michael Badgley K, CHI: 2022, IND: 2021

K, CHI: 2022, IND: 2021 Ervin Baldwin DE, CHI: 2008, IND: 2009

DE, CHI: 2008, IND: 2009 Dick Barwegan OG, CHI: 1950-1952, IND: 1953-1954

OG, CHI: 1950-1952, IND: 1953-1954 Joique Bell RB, CHI: 2016, IND: 2010

RB, CHI: 2016, IND: 2010 George Blanda QB, CHI: 1949-1958, IND: 1950

QB, CHI: 1949-1958, IND: 1950 Jonathan Bostic LB, CHI: 2013-2014, IND: 2017

LB, CHI: 2013-2014, IND: 2017 Doug Brien K, CHI: 2005, IND: 2001

K, CHI: 2005, IND: 2001 Ed Brown QB, CHI: 1954-1961, IND: 1965

QB, CHI: 1954-1961, IND: 1965 Trey Burton TE, CHI: 2018-2019, IND: 2020

TE, CHI: 2018-2019, IND: 2020 Leon Campbell RB, CHI: 1952-1954, IND: 1950

RB, CHI: 1952-1954, IND: 1950 Kerry Cash TE, CHI: 1996, IND: 1991-1994

TE, CHI: 1996, IND: 1991-1994 Chris Chandler QB, CHI: 2002-2003, IND: 1988-1989

QB, CHI: 2002-2003, IND: 1988-1989 James Coley TE, CHI: 1990, IND: 1991

TE, CHI: 1990, IND: 1991 Ed Cooke DE, CHI: 1958, IND: 1959

DE, CHI: 1958, IND: 1959 Autry Denson RB, CHI: 2001, IND: 2002

RB, CHI: 2001, IND: 2002 Richard Dent DE, CHI: 1983-1995, IND: 1996

DE, CHI: 1983-1995, IND: 1996 Lavar Edwards DE, CHI: 2015, IND: 2016

DE, CHI: 2015, IND: 2016 Nick Foles QB, CHI: 2020-2021, IND: 2022

QB, CHI: 2020-2021, IND: 2022 Albert Fontenot DE, CHI: 1993-1996, IND: 1997-1998

DE, CHI: 1993-1996, IND: 1997-1998 Jerrell Freeman LB, CHI: 2016-2017, IND: 2012-2015

LB, CHI: 2016-2017, IND: 2012-2015 Gilbert Gardner LB, CHI: 2008, IND: 2004-2006

LB, CHI: 2008, IND: 2004-2006 Chris Gardocki P, CHI: 1991-1994, IND: 1995-1998

P, CHI: 1991-1994, IND: 1995-1998 Arlington Hambright OG, CHI: 2020, IND: 2023

OG, CHI: 2020, IND: 2023 Jim Harbaugh QB, CHI: 1987-1993, IND: 1994-1997

QB, CHI: 1987-1993, IND: 1994-1997 Sean Harris LB, CHI: 1995-2000, IND: 2001

LB, CHI: 1995-2000, IND: 2001 Walt Harris DB, CHI: 1996-2001, IND: 2002-2003

DB, CHI: 1996-2001, IND: 2002-2003 Kelvin Hayden DB, CHI: 2012-2013, IND: 2005-2010

DB, CHI: 2012-2013, IND: 2005-2010 Craig Heyward RB, CHI: 1993, IND: 1998

RB, CHI: 1993, IND: 1998 Brian Hoyer QB, CHI: 2016, IND: 2019

QB, CHI: 2016, IND: 2019 Harry Hugasian RB, CHI: 1955, IND: 1955

RB, CHI: 1955, IND: 1955 Margus Hunt DE, CHI: 2021, IND: 2017-2019

DE, CHI: 2021, IND: 2017-2019 Dontrelle Inman WR, CHI: 2017, IND: 2018-2019

WR, CHI: 2017, IND: 2018-2019 Tim Jennings DB, CHI: 2010-2014, IND: 2006-2009

DB, CHI: 2010-2014, IND: 2006-2009 Anthony Johnson RB, CHI: 1995, IND: 1990-1993

RB, CHI: 1995, IND: 1990-1993 Cato June LB, CHI: 2009, IND: 2003-2006

LB, CHI: 2009, IND: 2003-2006 Khalid Kareem DE, CHI: 2023, IND: 2022

DE, CHI: 2023, IND: 2022 Thakarius Keyes DB, CHI: 2021, IND: 2021

DB, CHI: 2021, IND: 2021 Greg Landry QB, CHI: 1984, IND: 1979-1981

QB, CHI: 1984, IND: 1979-1981 Jay Leeuwenburg OG, CHI: 1992-1995, IND: 1996-1998

OG, CHI: 1992-1995, IND: 1996-1998 Jimmy Lesane DB, CHI: 1952-1954, IND: 1954

DB, CHI: 1952-1954, IND: 1954 Lance Louis OG, CHI: 2009-2012, IND: 2014-2015

OG, CHI: 2009-2012, IND: 2014-2015 Cassius Marsh LB, CHI: 2021, IND: 2020

LB, CHI: 2021, IND: 2020 Ron Mattes OT, CHI: 1991, IND: 1992

OT, CHI: 1991, IND: 1992 Ray McElroy DB, CHI: 2000, IND: 1995-1998

DB, CHI: 2000, IND: 1995-1998 Barkevious Mingo LB, CHI: 2020, IND: 2017

LB, CHI: 2020, IND: 2017 Al-Quadin Muhammad DE, CHI: 2022, IND: 2018-2021

DE, CHI: 2022, IND: 2018-2021 Tom Myslinski OG, CHI: 1993-1994, IND: 1998

OG, CHI: 1993-1994, IND: 1998 Dan Neal C, CHI: 1975-1983, IND: 1973-1974

C, CHI: 1975-1983, IND: 1973-1974 Billy Newsome DE, CHI: 1977, IND: 1970-1972

DE, CHI: 1977, IND: 1970-1972 Yannick Ngakoue DE, CHI: 2023, IND: 2022

DE, CHI: 2023, IND: 2022 Bob Nowaskey OE, CHI: 1940-1942, IND: 1950

OE, CHI: 1940-1942, IND: 1950 Bob Perina RB, CHI: 1949, IND: 1950

RB, CHI: 1949, IND: 1950 Christian Peter DT, CHI: 2002, IND: 2001

DT, CHI: 2002, IND: 2001 Carl Powell DT, CHI: 2001, IND: 1997

DT, CHI: 2001, IND: 1997 Ricky Proehl WR, CHI: 1997, IND: 2006

WR, CHI: 1997, IND: 2006 Glenell Sanders LB, CHI: 1990, IND: 1995

LB, CHI: 1990, IND: 1995 Cory Sauter QB, CHI: 2002, IND: 2003

QB, CHI: 2002, IND: 2003 Bill Schultz OG, CHI: 1997, IND: 1990-1993

OG, CHI: 1997, IND: 1990-1993 Dave Simmons LB, CHI: 1983, IND: 1982

LB, CHI: 1983, IND: 1982 Matthew Slauson OG, CHI: 2013-2015, IND: 2018

OG, CHI: 2013-2015, IND: 2018 Thomas Smith DB, CHI: 2000, IND: 2001

DB, CHI: 2000, IND: 2001 Bradley Sowell OT, CHI: 2017-2019, IND: 2012

OT, CHI: 2017-2019, IND: 2012 Tony Stargell DB, CHI: 1997, IND: 1992-1993

DB, CHI: 1997, IND: 1992-1993 Billy Stone RB, CHI: 1951-1954, IND: 1950

RB, CHI: 1951-1954, IND: 1950 George Streeter DB, CHI: 1989, IND: 1990

DB, CHI: 1989, IND: 1990 David Tate DB, CHI: 1988-1992, IND: 1994-1997

DB, CHI: 1988-1992, IND: 1994-1997 Mark Thomas DE, CHI: 1997-1998, IND: 1998-2001

DE, CHI: 1997-1998, IND: 1998-2001 Van Tuinei DE, CHI: 1999-2000, IND: 1998

DE, CHI: 1999-2000, IND: 1998 Henry Waechter DE, CHI: 1982-1986, IND: 1983-1984

DE, CHI: 1982-1986, IND: 1983-1984 Steve Walsh QB, CHI: 1994-1995, IND: 1999

QB, CHI: 1994-1995, IND: 1999 J’Marcus Webb OT, CHI: 2010-2012, IND: 2018-2020

OT, CHI: 2010-2012, IND: 2018-2020 Mike Wells DT, CHI: 1998-2000, IND: 2001

DT, CHI: 1998-2000, IND: 2001 Teddy Williams DB, CHI: 2014, IND: 2012

Players That Played for Dolphins and Colts

Dave Ahrens , LB, MIA: 1989, IND: 1985-1987

, LB, MIA: 1989, IND: 1985-1987 Abdul-Karim Al-Jabbar , RB, MIA: 1996-1999, IND: 2000

, RB, MIA: 1996-1999, IND: 2000 David Arkin , OG, MIA: 2013, IND: 2014

, OG, MIA: 2013, IND: 2014 Elmer Bailey , WR, MIA: 1980-1981, IND: 1982

, WR, MIA: 1980-1981, IND: 1982 Charles Benson , DE, MIA: 1983-1984, IND: 1985

, DE, MIA: 1983-1984, IND: 1985 Lyle Blackwood , DB, MIA: 1981-1986, IND: 1977-1980

, DB, MIA: 1981-1986, IND: 1977-1980 Evan Boehm , OG, MIA: 2019, IND: 2018

, OG, MIA: 2019, IND: 2018 Jacoby Brissett , QB, MIA: 2021, IND: 2017-2020

, QB, MIA: 2021, IND: 2017-2020 Jalil Brown , DB, MIA: 2013, IND: 2013-2015

, DB, MIA: 2013, IND: 2013-2015 Matt Bryant , K, MIA: 2004, IND: 2004

, K, MIA: 2004, IND: 2004 Norm Bulaich , RB, MIA: 1975-1979, IND: 1970-1972

, RB, MIA: 1975-1979, IND: 1970-1972 Larry Chester , DT, MIA: 2002-2004, IND: 1998-2000

, DT, MIA: 2002-2004, IND: 1998-2000 Michael Coe , DB, MIA: 2012, IND: 2007

, DB, MIA: 2012, IND: 2007 Terry Cole , RB, MIA: 1971, IND: 1968-1969

, RB, MIA: 1971, IND: 1968-1969 Brannon Condren , DB, MIA: 2008, IND: 2007

, DB, MIA: 2008, IND: 2007 Chris Conlin , OG, MIA: 1987, IND: 1990-1991

, OG, MIA: 1987, IND: 1990-1991 Ed Cooke , DE, MIA: 1966-1967, IND: 1959

, DE, MIA: 1966-1967, IND: 1959 Joe Cribbs , RB, MIA: 1988, IND: 1988

, RB, MIA: 1988, IND: 1988 Julie’n Davenport , OT, MIA: 2019-2020, IND: 2021

, OT, MIA: 2019-2020, IND: 2021 Ted Davis , LB, MIA: 1970, IND: 1964-1966

, LB, MIA: 1970, IND: 1964-1966 Vontae Davis , DB, MIA: 2009-2011, IND: 2012-2017

, DB, MIA: 2009-2011, IND: 2012-2017 Autry Denson , RB, MIA: 1999-2000, IND: 2002

, RB, MIA: 1999-2000, IND: 2002 Tom Drougas , OT, MIA: 1975-1976, IND: 1972-1973

, OT, MIA: 1975-1976, IND: 1972-1973 A.J. Edds , LB, MIA: 2010, IND: 2011-2012

, LB, MIA: 2010, IND: 2011-2012 Randy Edmunds , LB, MIA: 1968-1969, IND: 1972

, LB, MIA: 1968-1969, IND: 1972 Steve Emtman , DT, MIA: 1995-1996, IND: 1992-1994

, DT, MIA: 1995-1996, IND: 1992-1994 Craig Erickson , QB, MIA: 1996-1997, IND: 1995

, QB, MIA: 1996-1997, IND: 1995 Mike Fultz , DT, MIA: 1981, IND: 1981

, DT, MIA: 1981, IND: 1981 Clifton Geathers , DE, MIA: 2010, IND: 2012

, DE, MIA: 2010, IND: 2012 Hubert Ginn , RB, MIA: 1970-1975, IND: 1973

, RB, MIA: 1970-1975, IND: 1973 Tom Goode , LB, MIA: 1966-1969, IND: 1970

, LB, MIA: 1966-1969, IND: 1970 Frank Gore , RB, MIA: 2018, IND: 2015-2017

, RB, MIA: 2018, IND: 2015-2017 Matt Haack , P, MIA: 2017-2020, IND: 2022

, P, MIA: 2017-2020, IND: 2022 Matt Hazel , WR, MIA: 2014-2015, IND: 2017

, WR, MIA: 2014-2015, IND: 2017 Dwight Hollier , LB, MIA: 1992-1999, IND: 2000

, LB, MIA: 1992-1999, IND: 2000 Qadry Ismail , WR, MIA: 1997, IND: 2002

, WR, MIA: 1997, IND: 2002 Nate Jacquet , WR, MIA: 1998-1999, IND: 1997

, WR, MIA: 1998-1999, IND: 1997 Anthony Johnson , DT, MIA: 2014, IND: 2017

, DT, MIA: 2014, IND: 2017 Dominique Jones , TE, MIA: 2016, IND: 2012-2013

, TE, MIA: 2016, IND: 2012-2013 Barry Krauss , LB, MIA: 1989, IND: 1979-1988

, LB, MIA: 1989, IND: 1979-1988 Kendall Langford , DE, MIA: 2008-2011, IND: 2015-2016

, DE, MIA: 2008-2011, IND: 2015-2016 Ryan Lewis , DB, MIA: 2019, IND: 2019

, DB, MIA: 2019, IND: 2019 Phillip Lindsay , RB, MIA: 2021, IND: 2022

, RB, MIA: 2021, IND: 2022 Jeff Linkenbach , OT, MIA: 2015, IND: 2010-2013

, OT, MIA: 2015, IND: 2010-2013 Jordan Lucas , DB, MIA: 2016-2017, IND: 2021

, DB, MIA: 2016-2017, IND: 2021 Carl Mauck , C, MIA: 1970, IND: 1969

, C, MIA: 1970, IND: 1969 Jacques McClendon , OG, MIA: 2015, IND: 2010

, OG, MIA: 2015, IND: 2010 Kyle Miller , TE, MIA: 2012, IND: 2012

, TE, MIA: 2012, IND: 2012 Chris Milton , DB, MIA: 2021, IND: 2016-2018

, DB, MIA: 2021, IND: 2016-2018 Earl Morrall , QB, MIA: 1972-1976, IND: 1968-1971

, QB, MIA: 1972-1976, IND: 1968-1971 Lloyd Mumphord , DB, MIA: 1969-1974, IND: 1975-1978

, DB, MIA: 1969-1974, IND: 1975-1978 Don Nottingham , RB, MIA: 1973-1977, IND: 1971-1973

, RB, MIA: 1973-1977, IND: 1971-1973 Cliff Odom , LB, MIA: 1990-1993, IND: 1982-1989

, LB, MIA: 1990-1993, IND: 1982-1989 Bruce Plummer , DB, MIA: 1988, IND: 1989

, DB, MIA: 1988, IND: 1989 Roosevelt Potts , RB, MIA: 1997, IND: 1993-1997

, RB, MIA: 1997, IND: 1993-1997 James Pruitt , WR, MIA: 1986-1991, IND: 1988-1989

, WR, MIA: 1986-1991, IND: 1988-1989 Tate Randle , DB, MIA: 1987, IND: 1983-1986

, DB, MIA: 1987, IND: 1983-1986 Christopher Reed , OG, MIA: 2019, IND: 2021

, OG, MIA: 2019, IND: 2021 Willie Richardson , WR, MIA: 1970, IND: 1963-1971

, WR, MIA: 1970, IND: 1963-1971 Nick Rogers , LB, MIA: 2005, IND: 2004

, LB, MIA: 2005, IND: 2004 Bryant Salter , DB, MIA: 1976, IND: 1976

, DB, MIA: 1976, IND: 1976 Samson Satele , C, MIA: 2007-2014, IND: 2012-2013

, C, MIA: 2007-2014, IND: 2012-2013 Jabaal Sheard , DE, MIA: 2021, IND: 2017-2019

, DE, MIA: 2021, IND: 2017-2019 Kelvin Sheppard , LB, MIA: 2014-2015, IND: 2013

, LB, MIA: 2014-2015, IND: 2013 Sanders Shiver , LB, MIA: 1984-1985, IND: 1976-1983

, LB, MIA: 1984-1985, IND: 1976-1983 Cotton Speyrer , WR, MIA: 1975, IND: 1972-1974

, WR, MIA: 1975, IND: 1972-1974 Donald Thomas , OG, MIA: 2008-2009, IND: 2013

, OG, MIA: 2008-2009, IND: 2013 Rick Volk , DB, MIA: 1977-1978, IND: 1967-1975

, DB, MIA: 1977-1978, IND: 1967-1975 Erik Walden , LB, MIA: 2008-2010, IND: 2013-2016

, LB, MIA: 2008-2010, IND: 2013-2016 J’Marcus Webb , OT, MIA: 2019, IND: 2018-2020

, OT, MIA: 2019, IND: 2018-2020 Philip Wheeler , LB, MIA: 2013-2014, IND: 2008-2011

, LB, MIA: 2013-2014, IND: 2008-2011 Brandon Williams , TE, MIA: 2015, IND: 2017

, TE, MIA: 2015, IND: 2017 Jeff Zgonina, DT, MIA: 2003-2006, IND: 1998

Colts Players to Appear in the Pro Bowl

Gino Marchetti , DE-T-DT, Pro Bowls: 11 (1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964)

, DE-T-DT, Pro Bowls: 11 (1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964) Jim Parker , T-G, Pro Bowls: 8 (1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965)

, T-G, Pro Bowls: 8 (1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965) Peyton Manning , QB, Pro Bowls: 11 (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

, QB, Pro Bowls: 11 (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) Johnny Unitas , QB, Pro Bowls: 10 (1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967)

, QB, Pro Bowls: 10 (1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967) Lenny Moore , HB-FL, Pro Bowls: 7 (1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964)

, HB-FL, Pro Bowls: 7 (1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964) Marvin Harrison , WR, Pro Bowls: 8 (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)

, WR, Pro Bowls: 8 (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) Art Donovan , DT-T, Pro Bowls: 5 (1953, 1954, 1955, 1956, 1957)

, DT-T, Pro Bowls: 5 (1953, 1954, 1955, 1956, 1957) Dwight Freeney , DE, Pro Bowls: 7 (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011)

, DE, Pro Bowls: 7 (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011) Raymond Berry , E, Pro Bowls: 6 (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964)

, E, Pro Bowls: 6 (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964) Quenton Nelson , G, Pro Bowls: 5 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

, G, Pro Bowls: 5 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) John Mackey , TE, Pro Bowls: 5 (1963, 1965, 1966, 1967, 1968)

, TE, Pro Bowls: 5 (1963, 1965, 1966, 1967, 1968) Shaquille Leonard , LB, Pro Bowls: 3 (2019, 2020, 2021)

, LB, Pro Bowls: 3 (2019, 2020, 2021) Jeff Saturday , C, Pro Bowls: 5 (2005, 2006, 2007, 2009, 2010)

, C, Pro Bowls: 5 (2005, 2006, 2007, 2009, 2010) Bobby Boyd , DB, Pro Bowls: 2 (1964, 1968)

, DB, Pro Bowls: 2 (1964, 1968) Reggie Wayne , WR, Pro Bowls: 6 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012)

, WR, Pro Bowls: 6 (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012) Eric Dickerson , RB, Pro Bowls: 3 (1987, 1988, 1989)

, RB, Pro Bowls: 3 (1987, 1988, 1989) Robert Mathis , DE, Pro Bowls: 5 (2008, 2009, 2010, 2012, 2013)

, DE, Pro Bowls: 5 (2008, 2009, 2010, 2012, 2013) Bob Sanders , DB, Pro Bowls: 2 (2005, 2007)

, DB, Pro Bowls: 2 (2005, 2007) Gene Lipscomb , DT, Pro Bowls: 2 (1958, 1959)

, DT, Pro Bowls: 2 (1958, 1959) Rohn Stark , P, Pro Bowls: 4 (1985, 1986, 1990, 1992)

, P, Pro Bowls: 4 (1985, 1986, 1990, 1992) Edgerrin James , RB, Pro Bowls: 4 (1999, 2000, 2004, 2005)

, RB, Pro Bowls: 4 (1999, 2000, 2004, 2005) Alan Ameche , FB, Pro Bowls: 4 (1955, 1956, 1957, 1958)

, FB, Pro Bowls: 4 (1955, 1956, 1957, 1958) Mike Curtis , LB-FB, Pro Bowls: 4 (1968, 1970, 1971, 1974)

, LB-FB, Pro Bowls: 4 (1968, 1970, 1971, 1974) Chris Hinton , T-G, Pro Bowls: 6 (1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989)

, T-G, Pro Bowls: 6 (1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989) John Dutton , DT-DE, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977)

, DT-DE, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977) Rick Volk , DB, Pro Bowls: 3 (1967, 1969, 1971)

, DB, Pro Bowls: 3 (1967, 1969, 1971) George Kunz , T, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977)

, T, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977) Ted Hendricks , LB, Pro Bowls: 3 (1971, 1972, 1973)

, LB, Pro Bowls: 3 (1971, 1972, 1973) Bob Vogel , T, Pro Bowls: 5 (1964, 1965, 1967, 1968, 1971)

, T, Pro Bowls: 5 (1964, 1965, 1967, 1968, 1971) Pat McAfee , P, Pro Bowls: 2 (2014, 2016)

, P, Pro Bowls: 2 (2014, 2016) Willie Richardson , FL-WR, Pro Bowls: 2 (1967, 1968)

, FL-WR, Pro Bowls: 2 (1967, 1968) Bubba Smith , DE-DT, Pro Bowls: 2 (1970, 1971)

, DE-DT, Pro Bowls: 2 (1970, 1971) Ray Donaldson , C, Pro Bowls: 4 (1986, 1987, 1988, 1989)

, C, Pro Bowls: 4 (1986, 1987, 1988, 1989) Andrew Luck , QB, Pro Bowls: 4 (2012, 2013, 2014, 2018)

, QB, Pro Bowls: 4 (2012, 2013, 2014, 2018) T.Y. Hilton , WR, Pro Bowls: 4 (2014, 2015, 2016, 2017)

, WR, Pro Bowls: 4 (2014, 2015, 2016, 2017) Adam Vinatieri , K, Pro Bowls: 1 (2014)

, K, Pro Bowls: 1 (2014) Mike Vanderjagt , K, Pro Bowls: 1 (2003)

, K, Pro Bowls: 1 (2003) Jimmy Orr , FL-E-SE-WR, Pro Bowls: 1 (1965)

, FL-E-SE-WR, Pro Bowls: 1 (1965) Jonathan Taylor , RB, Pro Bowls: 1 (2021)

, RB, Pro Bowls: 1 (2021) Andy Nelson , DB, Pro Bowls: 1 (1960)

, DB, Pro Bowls: 1 (1960) Earl Morrall , QB, Pro Bowls: 1 (1968)

, QB, Pro Bowls: 1 (1968) Tom Keane , DB-E, Pro Bowls: 1 (1953)

, DB-E, Pro Bowls: 1 (1953) Bert Jones , QB, Pro Bowls: 1 (1976)

, QB, Pro Bowls: 1 (1976) Chris Gardocki , P, Pro Bowls: 1 (1996)

, P, Pro Bowls: 1 (1996) Cary Blanchard , K, Pro Bowls: 1 (1996)

, K, Pro Bowls: 1 (1996) DeForest Buckner , DT, Pro Bowls: 1 (2020)

, DT, Pro Bowls: 1 (2020) Dallas Clark , TE, Pro Bowls: 1 (2009)

, TE, Pro Bowls: 1 (2009) Luke Rhodes , LB, Pro Bowls: 1 (2021)

, LB, Pro Bowls: 1 (2021) Lydell Mitchell , RB, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977)

, RB, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977) Tarik Glenn , T-G, Pro Bowls: 3 (2004, 2005, 2006)

, T-G, Pro Bowls: 3 (2004, 2005, 2006) Marshall Faulk , RB, Pro Bowls: 3 (1994, 1995, 1998)

, RB, Pro Bowls: 3 (1994, 1995, 1998) Ryan Kelly , C, Pro Bowls: 3 (2019, 2020, 2021)

, C, Pro Bowls: 3 (2019, 2020, 2021) Jerry Logan , DB, Pro Bowls: 3 (1965, 1970, 1971)

, DB, Pro Bowls: 3 (1965, 1970, 1971) Fred Miller , DT, Pro Bowls: 3 (1967, 1968, 1969)

, DT, Pro Bowls: 3 (1967, 1968, 1969) Bert Rechichar , DB-LB-HB-E, Pro Bowls: 3 (1955, 1956, 1957)

, DB-LB-HB-E, Pro Bowls: 3 (1955, 1956, 1957) Dick Szymanski , C-LB, Pro Bowls: 3 (1955, 1962, 1964)

, C-LB, Pro Bowls: 3 (1955, 1962, 1964) Milt Davis , DB, Pro Bowls: 1 (1957)

, DB, Pro Bowls: 1 (1957) George Odum , S, Pro Bowls: 1 (2020)

, S, Pro Bowls: 1 (2020) Tom Matte , RB-QB, Pro Bowls: 2 (1968, 1969)

, RB-QB, Pro Bowls: 2 (1968, 1969) Toni Linhart , K, Pro Bowls: 2 (1976, 1977)

, K, Pro Bowls: 2 (1976, 1977) Art Spinney , G-DE, Pro Bowls: 2 (1959, 1960)

, G-DE, Pro Bowls: 2 (1959, 1960) Clarence Verdin , WR, Pro Bowls: 2 (1990, 1992)

, WR, Pro Bowls: 2 (1990, 1992) Mike Adams , DB, Pro Bowls: 2 (2014, 2015)

, DB, Pro Bowls: 2 (2014, 2015) Jack Doyle , TE, Pro Bowls: 2 (2017, 2019)

, TE, Pro Bowls: 2 (2017, 2019) Vontae Davis , DB, Pro Bowls: 2 (2014, 2015)

, DB, Pro Bowls: 2 (2014, 2015) Bill Curry , C-LB, Pro Bowls: 2 (1971, 1972)

, C-LB, Pro Bowls: 2 (1971, 1972) Antoine Bethea , DB, Pro Bowls: 2 (2007, 2009)

, DB, Pro Bowls: 2 (2007, 2009) Ordell Braase , DE, Pro Bowls: 2 (1966, 1967)

, DE, Pro Bowls: 2 (1966, 1967) Duane Bickett , LB, Pro Bowls: 1 (1987)

, LB, Pro Bowls: 1 (1987) Buddy Young , HB-FB-DB, Pro Bowls: 1 (1954)

, HB-FB-DB, Pro Bowls: 1 (1954) Will Wolford , T-G, Pro Bowls: 1 (1995)

, T-G, Pro Bowls: 1 (1995) Joe Washington , RB, Pro Bowls: 1 (1979)

, RB, Pro Bowls: 1 (1979) Joseph Addai , RB, Pro Bowls: 1 (2007)

, RB, Pro Bowls: 1 (2007) Mike Barnes , DT-DE, Pro Bowls: 1 (1977)

, DT-DE, Pro Bowls: 1 (1977) George Taliaferro , HB-TB-QB-DB, Pro Bowls: 1 (1953)

, HB-TB-QB-DB, Pro Bowls: 1 (1953) Dick Barwegen , G, Pro Bowls: 1 (1953)

, G, Pro Bowls: 1 (1953) Ron Solt , G, Pro Bowls: 1 (1987)

, G, Pro Bowls: 1 (1987) Dean Biasucci , K, Pro Bowls: 1 (1987)

, K, Pro Bowls: 1 (1987) Matt Overton , LS, Pro Bowls: 1 (2013)

, LS, Pro Bowls: 1 (2013) Jim Mutscheller , E-DE, Pro Bowls: 1 (1957)

, E-DE, Pro Bowls: 1 (1957) Kenny Moore , CB, Pro Bowls: 1 (2021)

, CB, Pro Bowls: 1 (2021) Jim Harbaugh , QB, Pro Bowls: 1 (1995)

, QB, Pro Bowls: 1 (1995) Norm Bulaich , RB, Pro Bowls: 1 (1971)

, RB, Pro Bowls: 1 (1971) Lenny Lyles , DB-HB, Pro Bowls: 1 (1966)

, DB-HB, Pro Bowls: 1 (1966) Roger Carr , WR, Pro Bowls: 1 (1976)

, WR, Pro Bowls: 1 (1976) Bruce Laird , DB, Pro Bowls: 1 (1972)

, DB, Pro Bowls: 1 (1972) Ken Dilger , TE, Pro Bowls: 1 (2001)

, TE, Pro Bowls: 1 (2001) Cato June , LB, Pro Bowls: 1 (2005)

, LB, Pro Bowls: 1 (2005) Don Joyce , DE-DT, Pro Bowls: 1 (1958)

, DE-DT, Pro Bowls: 1 (1958) D’Qwell Jackson , LB, Pro Bowls: 1 (2014)

, LB, Pro Bowls: 1 (2014) Eric Ebron, TE, Pro Bowls: 1 (2018)

Players That Played for Bears and Vikings

Scott Adams , OG – CHI: 1995 | MIN: 1992-1993

, OG – CHI: 1995 | MIN: 1992-1993 John Adickes , C – CHI: 1987-1988 | MIN: 1989

, C – CHI: 1987-1988 | MIN: 1989 Jared Allen , DE – CHI: 2014-2015 | MIN: 2008-2013

, DE – CHI: 2014-2015 | MIN: 2008-2013 Abdullah Anderson , DT – CHI: 2019 | MIN: 2020

, DT – CHI: 2019 | MIN: 2020 Devin Aromashodu , WR – CHI: 2008-2010 | MIN: 2011-2012

, WR – CHI: 2008-2010 | MIN: 2011-2012 D’Wayne Bates , WR – CHI: 1999-2001 | MIN: 2002-2003

, WR – CHI: 1999-2001 | MIN: 2002-2003 Bernard Berrian , WR – CHI: 2004-2007 | MIN: 2008-2011

, WR – CHI: 2004-2007 | MIN: 2008-2011 Bill Bishop , DT – CHI: 1952-1960 | MIN: 1961

, DT – CHI: 1952-1960 | MIN: 1961 Paul Blair , OT – CHI: 1986-1987 | MIN: 1990

, OT – CHI: 1986-1987 | MIN: 1990 Doug Brien , K – CHI: 2005 | MIN: 2002

, K – CHI: 2005 | MIN: 2002 Greg Briggs , DB – CHI: 1996 | MIN: 1997-1998

, DB – CHI: 1996 | MIN: 1997-1998 Bill Brown , RB – CHI: 1961 | MIN: 1962-1974

, RB – CHI: 1961 | MIN: 1962-1974 Jonathan Bullard , DE – CHI: 2016-2018 | MIN: 2022-2023

, DE – CHI: 2016-2018 | MIN: 2022-2023 Lee Calland , DB – CHI: 1969 | MIN: 1963-1965

, DB – CHI: 1969 | MIN: 1963-1965 Aviante Collins , OT – CHI: 2023 | MIN: 2017-2019

, OT – CHI: 2023 | MIN: 2017-2019 Tom Compton , OG – CHI: 2017 | MIN: 2018

, OG – CHI: 2017 | MIN: 2018 Brad Culpepper , DT – CHI: 2000 | MIN: 1992-1993

, DT – CHI: 2000 | MIN: 1992-1993 John Davis , TE – CHI: 2001-2002 | MIN: 2000

, TE – CHI: 2001-2002 | MIN: 2000 Andrew DePaola , LS – CHI: 2017 | MIN: 2020-2023

, LS – CHI: 2017 | MIN: 2020-2023 Ahmad Dixon , DB – CHI: 2014 | MIN: 2014

, DB – CHI: 2014 | MIN: 2014 Vlad Ducasse , OG – CHI: 2015 | MIN: 2014

, OG – CHI: 2015 | MIN: 2014 Paul Edinger , K – CHI: 2000-2004 | MIN: 2005

, K – CHI: 2000-2004 | MIN: 2005 Cornelius Edison , C – CHI: 2016 | MIN: 2017

, C – CHI: 2016 | MIN: 2017 Pat Eilers , DB – CHI: 1995 | MIN: 1990-1991

, DB – CHI: 1995 | MIN: 1990-1991 Carl Gersbach , LB – CHI: 1975 | MIN: 1971-1972

, LB – CHI: 1975 | MIN: 1971-1972 John Gilliam , WR – CHI: 1977 | MIN: 1972-1975

, WR – CHI: 1977 | MIN: 1972-1975 Robert Green , RB – CHI: 1993-1996 | MIN: 1997

, RB – CHI: 1993-1996 | MIN: 1997 Bob Grim , WR – CHI: 1975 | MIN: 1967-1977

, WR – CHI: 1975 | MIN: 1967-1977 Lemanski Hall , LB – CHI: 1998 | MIN: 2000-2002

, LB – CHI: 1998 | MIN: 2000-2002 Harrison Hand , DB – CHI: 2022 | MIN: 2020-2021

, DB – CHI: 2022 | MIN: 2020-2021 Mike Hartenstine , DE – CHI: 1975-1986 | MIN: 1987

, DE – CHI: 1975-1986 | MIN: 1987 Clint Haslerig , WR – CHI: 1974 | MIN: 1975

, WR – CHI: 1974 | MIN: 1975 Jalyn Holmes , DE – CHI: 2022 | MIN: 2018-2020

, DE – CHI: 2022 | MIN: 2018-2020 Don Hultz , DE – CHI: 1974 | MIN: 1963

, DE – CHI: 1974 | MIN: 1963 Jimmy Kennedy , DT – CHI: 2007 | MIN: 2008-2010

, DT – CHI: 2007 | MIN: 2008-2010 Corbin Lacina , OG – CHI: 2003 | MIN: 1999-2002

, OG – CHI: 2003 | MIN: 1999-2002 Billy Martin , TE – CHI: 1964-1965 | MIN: 1968

, TE – CHI: 1964-1965 | MIN: 1968 Jim McMahon , QB – CHI: 1982-1988 | MIN: 1993

, QB – CHI: 1982-1988 | MIN: 1993 Yannick Ngakoue , DE – CHI: 2023 | MIN: 2020

, DE – CHI: 2023 | MIN: 2020 Brent Novoselsky , TE – CHI: 1988 | MIN: 1989-1994

, TE – CHI: 1988 | MIN: 1989-1994 Terry Obee , WR – CHI: 1993 | MIN: 1991

, WR – CHI: 1993 | MIN: 1991 Alan Page , DT – CHI: 1978-1981 | MIN: 1967-1978

, DT – CHI: 1978-1981 | MIN: 1967-1978 Cordarrelle Patterson , RB – CHI: 2019-2020 | MIN: 2013-2016

, RB – CHI: 2019-2020 | MIN: 2013-2016 MyCole Pruitt , TE – CHI: 2016 | MIN: 2015-2016

, TE – CHI: 2016 | MIN: 2015-2016 Mike Rabold , OG – CHI: 1964-1967 | MIN: 1961-1962

, OG – CHI: 1964-1967 | MIN: 1961-1962 Riley Reiff , OT – CHI: 2022 | MIN: 2017-2020

, OT – CHI: 2022 | MIN: 2017-2020 Mike Reilly , LB – CHI: 1964-1968 | MIN: 1969

, LB – CHI: 1964-1968 | MIN: 1969 Marcus Robinson , WR – CHI: 1998-2002 | MIN: 2004-2006

, WR – CHI: 1998-2002 | MIN: 2004-2006 Mark Rodenhauser , C – CHI: 1987-1992 | MIN: 1989

, C – CHI: 1987-1992 | MIN: 1989 Justin Rowland , DB – CHI: 1960 | MIN: 1961

, DB – CHI: 1960 | MIN: 1961 Duke Shelley , DB – CHI: 2019-2021 | MIN: 2022

, DB – CHI: 2019-2021 | MIN: 2022 Trevor Siemian , QB – CHI: 2022 | MIN: 2018

, QB – CHI: 2022 | MIN: 2018 Ihmir Smith-Marsette , WR – CHI: 2022 | MIN: 2021

, WR – CHI: 2022 | MIN: 2021 Charlie Sumner , DB – CHI: 1955-1960 | MIN: 1961-1962

, DB – CHI: 1955-1960 | MIN: 1961-1962 Chester Taylor , RB – CHI: 2010 | MIN: 2006-2009

, RB – CHI: 2010 | MIN: 2006-2009 Khyiris Tonga , DT – CHI: 2021 | MIN: 2022-2023

, DT – CHI: 2021 | MIN: 2022-2023 Bobby Wade , WR – CHI: 2003-2005 | MIN: 2007-2008

, WR – CHI: 2003-2005 | MIN: 2007-2008 John Ward , OG – CHI: 1976 | MIN: 1970-1975

, OG – CHI: 1976 | MIN: 1970-1975 Harry Washington , WR – CHI: 1979 | MIN: 1978

, WR – CHI: 1979 | MIN: 1978 Armon Watts , DT – CHI: 2022 | MIN: 2019-2021

, DT – CHI: 2022 | MIN: 2019-2021 J’Marcus Webb , OT – CHI: 2010-2012 | MIN: 2013-2014

, OT – CHI: 2010-2012 | MIN: 2013-2014 Danta Whitaker , TE – CHI: 1993 | MIN: 1992

, TE – CHI: 1993 | MIN: 1992 Walt Williams , DB – CHI: 1982-1983 | MIN: 1981-1982

, DB – CHI: 1982-1983 | MIN: 1981-1982 Corey Wootton, DE – CHI: 2010-2013 | MIN: 2014

Players That Played for Dolphins and Vikings

John Avery , RB – MIA: 1998-1999 | MIN: 2003

, RB – MIA: 1998-1999 | MIN: 2003 Obafemi Ayanbadejo , RB – MIA: 2003 | MIN: 1998-1999

, RB – MIA: 2003 | MIN: 1998-1999 Joe Berger , C – MIA: 2005-2010 | MIN: 2011-2017

, C – MIA: 2005-2010 | MIN: 2011-2017 Lorenzo Booker , RB – MIA: 2007 | MIN: 2010-2011

, RB – MIA: 2007 | MIN: 2010-2011 Teddy Bridgewater , QB – MIA: 2022 | MIN: 2014-2017

, QB – MIA: 2022 | MIN: 2014-2017 Lorenzo Bromell , DE – MIA: 1998-2001 | MIN: 2002

, DE – MIA: 1998-2001 | MIN: 2002 Patrick Brown , OT – MIA: 2012 | MIN: 2010-2011

, OT – MIA: 2012 | MIN: 2010-2011 Greg Camarillo , WR – MIA: 2007-2009 | MIN: 2010-2011

, WR – MIA: 2007-2009 | MIN: 2010-2011 Preston Carpenter , OE – MIA: 1967 | MIN: 1966

, OE – MIA: 1967 | MIN: 1966 Cris Carter , WR – MIA: 2002 | MIN: 1990-2001

, WR – MIA: 2002 | MIN: 1990-2001 Ryan Cook , OT – MIA: 2011 | MIN: 2006-2010

, OT – MIA: 2011 | MIN: 2006-2010 Daunte Culpepper , QB – MIA: 2006 | MIN: 1999-2005

, QB – MIA: 2006 | MIN: 1999-2005 Fred Evans , DT – MIA: 2006 | MIN: 2007-2013

, DT – MIA: 2006 | MIN: 2007-2013 Jay Fiedler , QB – MIA: 2000-2004 | MIN: 1998

, QB – MIA: 2000-2004 | MIN: 1998 Toniu Fonoti , OG – MIA: 2006 | MIN: 2005

, OG – MIA: 2006 | MIN: 2005 Dennis Fowlkes , LB – MIA: 1987 | MIN: 1983-1985

, LB – MIA: 1987 | MIN: 1983-1985 Gus Frerotte , QB – MIA: 2005 | MIN: 2003-2008

, QB – MIA: 2005 | MIN: 2003-2008 Myles Gaskin , RB – MIA: 2019-2022 | MIN: 2023

, RB – MIA: 2019-2022 | MIN: 2023 Jason Glenn , LB – MIA: 2005 | MIN: 2006

, LB – MIA: 2005 | MIN: 2006 Hunter Goodwin , TE – MIA: 1999-2001 | MIN: 1996-2003

, TE – MIA: 1999-2001 | MIN: 1996-2003 MarQueis Gray , TE – MIA: 2016-2017 | MIN: 2014

, TE – MIA: 2016-2017 | MIN: 2014 Otis Grigsby , DE – MIA: 2003 | MIN: 2007-2008

, DE – MIA: 2003 | MIN: 2007-2008 Tae Hayes , DB – MIA: 2019-2020 | MIN: 2020

, DB – MIA: 2019-2020 | MIN: 2020 Tim Irwin , OT – MIA: 1994 | MIN: 1981-1993

, OT – MIA: 1994 | MIN: 1981-1993 Danny Isidora , OG – MIA: 2019 | MIN: 2017-2018

, OG – MIA: 2019 | MIN: 2017-2018 Qadry Ismail , WR – MIA: 1997 | MIN: 1993-1996

, WR – MIA: 1997 | MIN: 1993-1996 Nate Jacquet , WR – MIA: 1998-1999 | MIN: 2000-2001

, WR – MIA: 1998-1999 | MIN: 2000-2001 Greg Jennings , WR – MIA: 2015 | MIN: 2013-2014

, WR – MIA: 2015 | MIN: 2013-2014 Josh Kaddu , LB – MIA: 2012-2013 | MIN: 2014

, LB – MIA: 2012-2013 | MIN: 2014 Greg Koch , OT – MIA: 1986-1987 | MIN: 1987

, OT – MIA: 1986-1987 | MIN: 1987 Jim Langer , C – MIA: 1970-1979 | MIN: 1980-1981

, C – MIA: 1970-1979 | MIN: 1980-1981 Brody Liddiard , TE – MIA: 2000 | MIN: 2001-2003

, TE – MIA: 2000 | MIN: 2001-2003 Chris Liwienski , OG – MIA: 2007 | MIN: 1998-2005

, OG – MIA: 2007 | MIN: 1998-2005 Jake Long , OT – MIA: 2008-2012 | MIN: 2016

, OT – MIA: 2008-2012 | MIN: 2016 Greg Mancz , C – MIA: 2021 | MIN: 2022

, C – MIA: 2021 | MIN: 2022 Bryant McKinnie , OT – MIA: 2013 | MIN: 2002-2010

, OT – MIA: 2013 | MIN: 2002-2010 Marvin Mitchell , LB – MIA: 2011 | MIN: 2012-2013

, LB – MIA: 2011 | MIN: 2012-2013 Mel Mitchell , OG – MIA: 1976-1978 | MIN: 1980

, OG – MIA: 1976-1978 | MIN: 1980 Kenny Mixon , DE – MIA: 1998-2001 | MIN: 2002-2004

, DE – MIA: 1998-2001 | MIN: 2002-2004 C.J. Mosley , DT – MIA: 2015 | MIN: 2005

, DT – MIA: 2015 | MIN: 2005 Keith Newman , LB – MIA: 2006 | MIN: 2004-2005

, LB – MIA: 2006 | MIN: 2004-2005 Parry Nickerson , DB – MIA: 2023 | MIN: 2021

, DB – MIA: 2023 | MIN: 2021 Christopher Reed , OG – MIA: 2019 | MIN: 2022

, OG – MIA: 2019 | MIN: 2022 Fuad Reveiz , K – MIA: 1985-1988 | MIN: 1990-1995

, K – MIA: 1985-1988 | MIN: 1990-1995 Kyle Richardson , P – MIA: 1997 | MIN: 2002

, P – MIA: 1997 | MIN: 2002 Nick Rogers , LB – MIA: 2005 | MIN: 2002-2003

, LB – MIA: 2005 | MIN: 2002-2003 Sage Rosenfels , QB – MIA: 2002-2005 | MIN: 2009-2011

, QB – MIA: 2002-2005 | MIN: 2009-2011 Benny Sapp , DB – MIA: 2010-2011 | MIN: 2008-2011

, DB – MIA: 2010-2011 | MIN: 2008-2011 Robin Sendlein , LB – MIA: 1985 | MIN: 1981-1984

, LB – MIA: 1985 | MIN: 1981-1984 Terrance Shaw , DB – MIA: 2000 | MIN: 2004

, DB – MIA: 2000 | MIN: 2004 Marcus Sherels , DB – MIA: 2019 | MIN: 2010-2019

, DB – MIA: 2019 | MIN: 2010-2019 Mickey Shuler , TE – MIA: 2010 | MIN: 2011

, TE – MIA: 2010 | MIN: 2011 Jesse Solomon , LB – MIA: 1994 | MIN: 1986-1989

, LB – MIA: 1994 | MIN: 1986-1989 John Swain , DB – MIA: 1985-1987 | MIN: 1981-1984

, DB – MIA: 1985-1987 | MIN: 1981-1984 Cordrea Tankersley , DB – MIA: 2017-2018 | MIN: 2020

, DB – MIA: 2017-2018 | MIN: 2020 Jason Trusnik , LB – MIA: 2011-2014 | MIN: 2015

, LB – MIA: 2011-2014 | MIN: 2015 Mike Wallace , WR – MIA: 2013-2014 | MIN: 2015

, WR – MIA: 2013-2014 | MIN: 2015 J’Marcus Webb, OT – MIA: 2019 | MIN: 2013-2014

Vikings Players to Appear in the Pro Bowl

Randall McDaniel , G, Pro Bowls: 11 (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)

, G, Pro Bowls: 11 (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999) Ron Yary , T, Pro Bowls: 7 (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977)

, T, Pro Bowls: 7 (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977) Alan Page , DT, Pro Bowls: 9 (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976)

, DT, Pro Bowls: 9 (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976) John Randle , DT-DE, Pro Bowls: 6 (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

, DT-DE, Pro Bowls: 6 (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998) Carl Eller , DE, Pro Bowls: 6 (1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974)

, DE, Pro Bowls: 6 (1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974) Mick Tingelhoff , C, Pro Bowls: 6 (1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969)

, C, Pro Bowls: 6 (1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969) Kevin Williams , DT-DE, Pro Bowls: 6 (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

, DT-DE, Pro Bowls: 6 (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) Adrian Peterson , RB, Pro Bowls: 7 (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015)

, RB, Pro Bowls: 7 (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015) Joey Browner , DB, Pro Bowls: 6 (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990)

, DB, Pro Bowls: 6 (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990) Cris Carter , WR, Pro Bowls: 8 (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)

, WR, Pro Bowls: 8 (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000) Randy Moss , WR, Pro Bowls: 5 (1998, 1999, 2000, 2002, 2003)

, WR, Pro Bowls: 5 (1998, 1999, 2000, 2002, 2003) Jared Allen , DE, Pro Bowls: 4 (2008, 2009, 2011, 2012)

, DE, Pro Bowls: 4 (2008, 2009, 2011, 2012) Steve Hutchinson , G, Pro Bowls: 4 (2006, 2007, 2008, 2009)

, G, Pro Bowls: 4 (2006, 2007, 2008, 2009) Chris Doleman , DE-LB, Pro Bowls: 6 (1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993)

, DE-LB, Pro Bowls: 6 (1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993) Gary Zimmerman , T, Pro Bowls: 4 (1987, 1988, 1989, 1992)

, T, Pro Bowls: 4 (1987, 1988, 1989, 1992) Matt Blair , LB, Pro Bowls: 6 (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982)

, LB, Pro Bowls: 6 (1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982) Paul Krause , DB-WR, Pro Bowls: 6 (1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975)

, DB-WR, Pro Bowls: 6 (1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975) Harrison Smith , FS, Pro Bowls: 6 (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021)

, FS, Pro Bowls: 6 (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021) Chuck Foreman , RB, Pro Bowls: 5 (1973, 1974, 1975, 1976, 1977)

, RB, Pro Bowls: 5 (1973, 1974, 1975, 1976, 1977) Fran Tarkenton , QB, Pro Bowls: 5 (1964, 1965, 1974, 1975, 1976)

, QB, Pro Bowls: 5 (1964, 1965, 1974, 1975, 1976) Keith Millard , DT-NT-DE, Pro Bowls: 2 (1988, 1989)

, DT-NT-DE, Pro Bowls: 2 (1988, 1989) Cordarrelle Patterson , WR-RB, Pro Bowls: 2 (2013, 2016)

, WR-RB, Pro Bowls: 2 (2013, 2016) Justin Jefferson , WR, Pro Bowls: 3 (2020, 2021, 2022)

, WR, Pro Bowls: 3 (2020, 2021, 2022) Carl Lee , DB, Pro Bowls: 3 (1988, 1989, 1990)

, DB, Pro Bowls: 3 (1988, 1989, 1990) Tommy Mason , RB, Pro Bowls: 3 (1962, 1963, 1964)

, RB, Pro Bowls: 3 (1962, 1963, 1964) Xavier Rhodes , CB, Pro Bowls: 3 (2016, 2017, 2019)

, CB, Pro Bowls: 3 (2016, 2017, 2019) Anthony Barr , OLB, Pro Bowls: 4 (2015, 2016, 2017, 2018)

, OLB, Pro Bowls: 4 (2015, 2016, 2017, 2018) Bill Brown , RB, Pro Bowls: 4 (1964, 1965, 1967, 1968)

, RB, Pro Bowls: 4 (1964, 1965, 1967, 1968) Dalvin Cook , RB, Pro Bowls: 4 (2019, 2020, 2021, 2022)

, RB, Pro Bowls: 4 (2019, 2020, 2021, 2022) John Gilliam , WR-FL, Pro Bowls: 4 (1972, 1973, 1974, 1975)

, WR-FL, Pro Bowls: 4 (1972, 1973, 1974, 1975) Everson Griffen , DE, Pro Bowls: 4 (2015, 2016, 2017, 2019)

, DE, Pro Bowls: 4 (2015, 2016, 2017, 2019) Ahmad Rashad , WR, Pro Bowls: 4 (1978, 1979, 1980, 1981)

, WR, Pro Bowls: 4 (1978, 1979, 1980, 1981) Jeff Siemon , LB, Pro Bowls: 4 (1973, 1975, 1976, 1977)

, LB, Pro Bowls: 4 (1973, 1975, 1976, 1977) Gary Anderson , K, Pro Bowls: 1 (1998)

, K, Pro Bowls: 1 (1998) Randall Cunningham , QB, Pro Bowls: 1 (1998)

, QB, Pro Bowls: 1 (1998) Andrew DePaola , LS, Pro Bowls: 1 (2022)

, LS, Pro Bowls: 1 (2022) Eric Kendricks , ILB, Pro Bowls: 1 (2019)

, ILB, Pro Bowls: 1 (2019) Audray McMillian , DB, Pro Bowls: 1 (1992)

, DB, Pro Bowls: 1 (1992) Blair Walsh , K, Pro Bowls: 1 (2012)

, K, Pro Bowls: 1 (2012) Anthony Carter , WR, Pro Bowls: 3 (1987, 1988, 1989)

, WR, Pro Bowls: 3 (1987, 1988, 1989) Kirk Cousins , QB, Pro Bowls: 3 (2019, 2021, 2022)

, QB, Pro Bowls: 3 (2019, 2021, 2022) Daunte Culpepper , QB, Pro Bowls: 3 (2000, 2003, 2004)

, QB, Pro Bowls: 3 (2000, 2003, 2004) Danielle Hunter , DE, Pro Bowls: 3 (2018, 2019, 2022)

, DE, Pro Bowls: 3 (2018, 2019, 2022) Ed White , G-T, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977)

, G-T, Pro Bowls: 3 (1975, 1976, 1977) Pat Williams , DT, Pro Bowls: 3 (2006, 2007, 2008)

, DT, Pro Bowls: 3 (2006, 2007, 2008) Antoine Winfield , DB, Pro Bowls: 3 (2008, 2009, 2010)

, DB, Pro Bowls: 3 (2008, 2009, 2010) Bobby Bryant , DB, Pro Bowls: 2 (1975, 1976)

, DB, Pro Bowls: 2 (1975, 1976) Jeff Christy , C, Pro Bowls: 2 (1998, 1999)

, C, Pro Bowls: 2 (1998, 1999) Chad Greenway , LB, Pro Bowls: 2 (2011, 2012)

, LB, Pro Bowls: 2 (2011, 2012) Linval Joseph , DT, Pro Bowls: 2 (2016, 2017)

, DT, Pro Bowls: 2 (2016, 2017) Gary Larsen , DT, Pro Bowls: 2 (1969, 1970)

, DT, Pro Bowls: 2 (1969, 1970) Jim Marshall , DE, Pro Bowls: 2 (1968, 1969)

, DE, Pro Bowls: 2 (1968, 1969) Warren Moon , QB, Pro Bowls: 2 (1994, 1995)

, QB, Pro Bowls: 2 (1994, 1995) Kyle Rudolph , TE, Pro Bowls: 2 (2012, 2017)

, TE, Pro Bowls: 2 (2012, 2017) Darren Sharper , DB, Pro Bowls: 2 (2005, 2007)

, DB, Pro Bowls: 2 (2005, 2007) Robert Smith , RB, Pro Bowls: 2 (1998, 2000)

, RB, Pro Bowls: 2 (1998, 2000) Todd Steussie , T, Pro Bowls: 2 (1997, 1998)

, T, Pro Bowls: 2 (1997, 1998) Scott Studwell , LB, Pro Bowls: 2 (1987, 1988)

, LB, Pro Bowls: 2 (1987, 1988) Adam Thielen , WR, Pro Bowls: 2 (2017, 2018)

, WR, Pro Bowls: 2 (2017, 2018) Henry Thomas , DT-NT, Pro Bowls: 2 (1991, 1992)

, DT-NT, Pro Bowls: 2 (1991, 1992) Gene Washington , WR, Pro Bowls: 2 (1969, 1970)

, WR, Pro Bowls: 2 (1969, 1970) Sammy White , WR, Pro Bowls: 2 (1976, 1977)

, WR, Pro Bowls: 2 (1976, 1977) Michael Bennett , RB, Pro Bowls: 1 (2002)

, RB, Pro Bowls: 1 (2002) Mitch Berger , P, Pro Bowls: 1 (1999)

, P, Pro Bowls: 1 (1999) Teddy Bridgewater , QB, Pro Bowls: 1 (2015)

, QB, Pro Bowls: 1 (2015) Byron Chamberlain , TE, Pro Bowls: 1 (2001)

, TE, Pro Bowls: 1 (2001) Corey Chavous , DB, Pro Bowls: 1 (2003)

, DB, Pro Bowls: 1 (2003) Fred Cox , K, Pro Bowls: 1 (1970)

, K, Pro Bowls: 1 (1970) Jack Del Rio , LB, Pro Bowls: 1 (1994)

, LB, Pro Bowls: 1 (1994) Heath Farwell , LB, Pro Bowls: 1 (2009)

, LB, Pro Bowls: 1 (2009) Brett Favre , QB, Pro Bowls: 1 (2009)

, QB, Pro Bowls: 1 (2009) Jerome Felton , RB, Pro Bowls: 1 (2012)

, RB, Pro Bowls: 1 (2012) Paul Flatley , WR-FL, Pro Bowls: 1 (1966)

, WR-FL, Pro Bowls: 1 (1966) Robert Griffith , DB, Pro Bowls: 1 (2000)

, DB, Pro Bowls: 1 (2000) Bob Grim , WR, Pro Bowls: 1 (1971)

, WR, Pro Bowls: 1 (1971) C.J. Ham , RB, Pro Bowls: 1 (2019)

, RB, Pro Bowls: 1 (2019) Percy Harvin , WR, Pro Bowls: 1 (2009)

, WR, Pro Bowls: 1 (2009) Rip Hawkins , LB, Pro Bowls: 1 (1963)

, LB, Pro Bowls: 1 (1963) E.J. Henderson , LB, Pro Bowls: 1 (2010)

, LB, Pro Bowls: 1 (2010) T.J. Hockenson , TE, Pro Bowls: 1 (2022)

, TE, Pro Bowls: 1 (2022) Matt Kalil , T, Pro Bowls: 1 (2012)

, T, Pro Bowls: 1 (2012) Joe Kapp , QB, Pro Bowls: 1 (1969)

, QB, Pro Bowls: 1 (1969) Karl Kassulke , DB, Pro Bowls: 1 (1970)

, DB, Pro Bowls: 1 (1970) Tommy Kramer , QB, Pro Bowls: 1 (1986)

, QB, Pro Bowls: 1 (1986) Ed McDaniel , LB, Pro Bowls: 1 (1998)

, LB, Pro Bowls: 1 (1998) Hugh McElhenny , HB, Pro Bowls: 1 (1961)

, HB, Pro Bowls: 1 (1961) Bryant McKinnie , T, Pro Bowls: 1 (2009)

, T, Pro Bowls: 1 (2009) Brian O’Neill , T, Pro Bowls: 1 (2021)

, T, Pro Bowls: 1 (2021) Dave Osborn , RB, Pro Bowls: 1 (1970)

, RB, Pro Bowls: 1 (1970) Jerry Reichow , E-QB, Pro Bowls: 1 (1961)

, E-QB, Pro Bowls: 1 (1961) Fuad Reveiz , K, Pro Bowls: 1 (1994)

, K, Pro Bowls: 1 (1994) Sidney Rice , WR, Pro Bowls: 1 (2009)

, WR, Pro Bowls: 1 (2009) Tony Richardson , FB, Pro Bowls: 1 (2007)

, FB, Pro Bowls: 1 (2007) Koren Robinson , WR, Pro Bowls: 1 (2005)

, WR, Pro Bowls: 1 (2005) Todd Scott , DB, Pro Bowls: 1 (1992)

, DB, Pro Bowls: 1 (1992) Joe Senser , TE, Pro Bowls: 1 (1981)

, TE, Pro Bowls: 1 (1981) Za’Darius Smith , DE, Pro Bowls: 1 (2022)

, DE, Pro Bowls: 1 (2022) Jan Stenerud , K, Pro Bowls: 1 (1984)

, K, Pro Bowls: 1 (1984) Korey Stringer , T, Pro Bowls: 1 (2000)

, T, Pro Bowls: 1 (2000) Milt Sunde , G, Pro Bowls: 1 (1966)

, G, Pro Bowls: 1 (1966) Wade Wilson, QB, Pro Bowls: 1 (1988)

