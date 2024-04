Today’s MLB Games: How to Watch, Pitching Matchups, Betting Favorites and More for April 5 MLB Games

It looks to be a beautiful baseball Friday across the country! A handful of teams including the Colorado Rockies, Detroit Tigers, New York Yankees, and Pittsburgh Pirates will be celebrating their respective 2024 home openers.

Here’s a look at today’s MLB games including how to watch, pitching matchups, betting favorites and more!

April 5 MLB Games

Toronto Blue Jays at New York Yankees | 1:05 PM | Yankee Stadium

📺Blue Jays: Sportsnet, TVA | Yankees: YES Network | National MLB Network

📻Blue Jays: sportsnet.ca | Yankees: WFAN 660AM/101.9FM

⚾️Blue Jays: Yusei Kikuchi (0-1, 6.23 ERA| | Yankees: Marcus Stroman (1-0, 0.00 ERA)

Money Line +130 -150

Oakland Athletics at Detroit Tigers | 1:10 PM | Comerica Park

📺Athletics: NBC Sports California | Tigers: Bally Sports Detroit

📻Athletics: A’s Cast | Tigers: 97.1 The Ticket

⚾️Athletics: JP Sears (0-1, 12.27 ERA) | Tigers: Tarik Skubal (1-0, 0.00 ERA)

Money Line +200 -240

Los Angeles Dodgers at Chicago Cubs | 2:20 PM | Wrigley Field

📺Dodgers: Sportsnet LA | Cubs: Marquee Sports

📻Dodgers: Dodgers Radio AM570 | Cubs: 670 The Score

⚾️Dodgers: Bobby Miller (1-0, 0.00 ERA) | Cubs: Kyle Hedricks (0-1, 12.27 ERA)

Money Line -185 +155

Tampa Bay Rays at Colorado Rockies | 4:10 PM | Coors Field

📺Rays: Bally Sports Sun | Rockies: MLB.tv/rockies.com

📻Rays: WDAE 620AM/95.3 FM | Rockies: KOA 850 AM/94.1 FM

⚾️Rays: Zack Littell (1-0, 0.00 ERA) | Rockies: Austin Gomber (0-0, 7.71 ERA)

Money Line -170 +145

Baltimore Orioles at Pittsburgh Pirates | 4:12 PM | PNC Park

📺Orioles: MASN2 | Pirates: Sportsnet Pittsburgh

📻Orioles: 98 ROCK FM | Pirates: KDKA 93.7

⚾️Orioles: Grayson Rodriguez (1-0, 1.50 ERA) | Pirates: Jared Jones (1-0, 4.76 ERA)

Money Line -135 +115

San Diego Padres at San Francisco Giants | 4:35 PM | AT&T Park

📺Padres: MLB.tv/padres.com | Giants: NBC Sports Bay Area

📻Padres: KWFN 97.3 | Giants: KNBR 680AM

⚾️Padres: Dylan Cease (0-1, 3.86 ERA) | Giants: Jordan Hicks (1-0, 0.00 ERA)

Money Line EVEN -120

New York Mets at Cincinnati Reds | 6:40 PM | Great American Ballpark

📺National: Apple TV+ Exclusive

📻Mets: WCBS 880AM | Reds:

⚾️Mets: Jose Quintana (0-1, 3.86 ERA) | Reds: Hunter Greene (0-0, 3.86 ERA)

Money Line +105 -125

Philadelphia Phillies at Washington Nationals | 6:45 PM | Nationals Park

*** MLB.tv Free Game of the Day ***

📺Philles: NBC Sports Philadelphia + | Nationals: MASN

📻Phillies: 94.1 WIP | Nationals: 106.7 The Fan

⚾️Phillies: Aaron Nola (0-1, 12.46 ERA) | Nationals: Patrick Corbin (0-0, 8.31 ERA)

Money Line -185 +155

Arizona Diamondbacks at Atlanta Braves | 7:20 PM | Truist Park

📺Diamondbacks: MLB.tv/dbacks.com | Braves: Bally Sports South

📻Diamondbacks: ESPN Phoenix 620 | Braves: 680AM/93.7 FM The Fan

⚾️Diamondbacks: Tommy Henry (0-1, 11.25 ERA) | Braves: Spencer Strider (0-0, 3.60 ERA)

Money Line +240 -290

Chicago White Sox at Kansas City Royals | 7:40 PM | Kauffman Stadium

📺White Sox: NBC Sports Chicago | Royals: Bally Sports Kansas City

📻White Sox: WMVP 1100 | Royals: KCSP 610

⚾️White Sox: Erick Fedde (0-0, 3.86) | Royals: Brady Singer (1-0, 0.00 ERA)

Money Line +160 -190

Houston Astros at Texas Rangers | 8:05 PM | Globe Life Field

📺National: Apple TV + Exclusive

📻Astros: | Rangers:

⚾️Astros: Hunter Brown (0-0. 0.00 ERA) | Rangers: Cody Bradford (1-0, 3.60 ERA)

Money Line -140 +120

Seattle Mariners at Milwaukee Brewers | 8:10 PM | American Family Field

📺Mariners: ROOT Sports Northwest | Brewers: Bally Sports Wisconsin

📻Mariners: KIRO 710| Brewers: WTMJ 620

⚾️Mariners: Logan Gilbert (0-0, 1.29 ERA) | Brewers: Freddy Peralata (1-0, 1.50 ERA)

Money Line +105 -125

Boston Red Sox at Los Angeles Angels| 9:38 PM | Angel Stadium

📺Red Sox: NESN | Angels: Bally Sports West | National: MLB Network

📻Red Sox: WEEI 93.7 | Angels: KLAA 830

⚾️Red Sox: Kutter Crawford (0-0, 0.00 ERA) | Angels: Griffin Canning (0-1, 9.00 ERA)

Money Line -105 -115

All Game Times are Eastern Daylight Time | Betting Odds from ESPN Bet