Top 5 Fußball-Wettseiten für das Europa League Finale – Deutschlands Sportwetten-Guide

Eintracht Frankfurt bestreitet am kommenden Mittwoch, den 18. Mai in Sevilla das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Schon aus diesem Grund werden an diesem Tag Sportwetten in Deutschland sicherlich von einer großen Anzahl Fußballfans gesetzt. Deutsche Wettanbieter gibt es viele und insbesondere Fußball Wettanbieter. Dieser Artikel bietet eine Übersicht mit dem Fokus auf das Endspiel.

Top 5 Wettseiten in Deutschland für Eintracht Frankfurt

Rabona – 100 % Wettbonus bis 200 € FezBet – Fetziger Wettbonus von 200 € Shangrila – Ohne Code 100 % bis 100 € Wazamba – Sportwettenbonus bis 100 € Powbet – 100 % bis 200 € als Bonus

Wie man auf das Finale der Europa League wettet

Auf die folgende Art und Weise kann von Deutschland aus auf das Finale der Europa League gewettet werden

Ein Wettkonto muss eröffnet werden, vielleicht beim Wettanbieter Rabona Das ist ab 18 Jahren und mit korrekten Daten möglich. Damit auf das Finale der Europa League gewettet werden kann, muss eine Einzahlung auf das Kundenkonto erfolgen. Verschiedene Zahlungsmethoden sind verfügbar. Die erste Einzahlung wird mit einem Bonus von 100 % bis zu 200 Euro belohnt.

Top 5 Wettseiten in Deutschland für das Finale der Europa League

Nachfolgend werden verschiedene deutsche Wettanbieter vorgestellt, die vielleicht nicht ganz so im Fokus stehen, aber dennoch empfohlen werden können.

1. Rabona – 100 % Wettbonus bis 200 €

Rabona erfreut sich in Deutschland einer großen Beliebtheit. Wer sich hier erstmalig registriert, erhält einen Neukundenbonus von 100 % bis zu 200 €. Die Quoten sind allgemein gut, die deutsche Wettsteuer muss nicht gezahlt werden. Wer auf das Finale der Europa League setzt und nicht richtig liegt, kann sich auf einen Cashback von 20 % freuen.

Rabonas quoten für Eintracht Frankfurt – Rangers

2. FezBet – Fetziger Wettbonus von 200 €

FezBet fetzt, denn es gibt es nicht nur gute Quoten für das Finale der Europa League, sondern über 4000 Optionen für den Einsatz auf einer deutschsprachigen Plattform. Interessant ist natürlich der Bonus für Neukunden, 200 € werden ausgelobt. Man muss mindestens 20 € einzahlen, das eingezahlte Geld einmal zu der Mindestquote von 1,50 einsetzen und danach den Support kontaktieren. Ist der Bonus gebucht, erfolgt die Umsetzung 5 Mal zu der genannten Mindestquote sofern kombiniert wird oder für 2,0 bei einer einzelnen Wette. Es sind 30 Tage Zeit.

Fezbets quoten für Eintracht Frankfurt – Rangers

3. Shangrila – Ohne Code 100 % bis 100 €

Shangrila muss als Geheimtipp genannt werden. Auch hier gibt es viele Wettoptionen und gute Quoten. Vor allem wird die in Deutschland gesetzlich vorgeschriebene Steuer auf Sportwetten übernommen. Übrigens auch bei einer Zahlung mit Kryptowährungen. 100 % Bonus bis zu 100 € können in Anspruch genommen werden. Man hat 15 Tage Zeit um alles zu der Mindestquote von 1,80 mindestens 10 Mal umzusetzen.

Shangrilas quoten für Eintracht Frankfurt – Rangers

4. Wazamba – Sportwettenbonus bis 100 €

Wazamba war über lange Jahre in erster Linie als Online Casino bekannt, doch hier besteht darüber hinaus die Chance auf Sportwetten zu guten Quoten. Die Europa League ist das beste Beispiel. Die Webseite ist etwas bunter gestaltet als gewohnt, ansonsten gibt es kaum Unterschiede. Als Bonus für Neukunden sind 100 % bis zu 100 € zu bekommen. Außerdem werden 10 % aller Verluste erstattet.

Wazambas quoten für Eintracht Frankfurt – Rangers

5. Powbet – 100 % bis 200 € als Bonus

Powbet ist für Sportwetten in Deutschland ebenfalls als Geheimtipp zu empfehlen. Die Website ist deutschsprachig, es gibt attraktive Quoten und keine Abzüge der Wettsteuer. 100 % bis zu 200€ gibt es als Belohnung für die Registrierung, berechnet an der Höhe der ersten Einzahlung. Das Geld muss zuerst einmal zu der Mindestquote von 1,50 eingesetzt und im nächsten Schritt 5 Mal umgesetzt werden. Die Mindestquote ist mit 1,50 bei Kombinationen oder 2,0 bei Einzelwetten vorgegeben. Die Quoten für die Europa League sind lohnend.

Powbets quoten für Eintracht Frankfurt – Rangers

Quoten für das Finale der Europa League

Eintracht Frankfurt tritt als Favorit im Finale der Europa League an, das zeigen auch die Quoten von unserem Beispiel Wettanbieter Rabona. 2.37 sind für den Sieg zu bekommen, auf die Glasgow Rangers sogar 3.0. Würde es nach 90 Minuten Unentschieden stehen, wäre die Quote 3.40. Eine Verlängerung und im Anschluss ein Elfmeterschießen sind natürlich möglich.

Wetttipps für das Finale der Europa League

Nicht nur aus deutscher Sicht ist Eintracht Frankfurt der Favorit im Finale der Europa League und auch unser Tipp. Die Mannschaft spielt enorm stark in diesem Wettbewerb. Keine einzige Niederlage war zu verzeichnen, in der Vorrunde gegen Fenerbahçe Istanbul, Royal Antwerpen und Olympiakos Piräus. Danach spielte man gegen Betis Sevilla (und tritt nun in deren Stadion an), gegen den FC Barcelona (was wirklich bemerkenswert war) und im Halbfinale konnten sie gleich zwei Siege gegen West Ham United erringen. Da können die Glasgow Rangers eigentlich kaum mithalten. Allerdings gibt es zwei Argumente für das gegnerische Team. Und das sind die Partien gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Der eine in der Bundesliga im Vergleich zu Eintracht Frankfurt stärkere Konkurrent wurde in der Zwischenrunde ausgeschaltet, der andere im Halbfinale. Weitere Gegner waren Olympique Lyon, Sparta Prag, Bröndby IF Kopenhagen (in der Vorrunde), Roter Stern Belgrad und SC Braga. Kurz gesagt: von den deutschen Top Teams abgesehen, trafen die Schotten auf eher schwächere Gegner wie die Frankfurter.

Wie kann man das Finale der Europa League streamen?

RTL überträgt in Deutschland das Finale der Europa League. Wer streamen möchte, nutzt den Dienst von RTL+.

Wann ist das Finale der Europa League?

Anpfiff für das Finale der Europa League ist am kommenden Mittwoch, den 18. Mai um 21 Uhr.

Wie eröffne ich ein Wettkonto?

Besteht Interesse an Sportwetten in Deutschland auf das Finale der Europa League? So funktioniert es:

zuerst erfolgt eine Registrierung beim Wettanbieter der Wahl ist das Kundenkonto erstellt, wird die erste Einzahlung veranlasst die ist in den meisten Fällen verbunden mit einem Neukundenbonus, der erst zu einer Auszahlung gelangt, wenn alle Bedingungen erfüllt worden sind die Verifizierung des Wettkontos wird erfahrungsgemäß vor der ersten Auszahlung einmalig verlangt, man legt dafür den eingescannten Personalausweis und ein aktuelles Dokument vor und beweist, dass die Registrierung mit korrekten Daten erfolgt ist

Der beste Buchmacher für das Finale der Europa League in Deutschland ist…

Eine fixe Aussage, welcher Buchmacher in Deutschland der Beste für das Finale der Europa League ist, kann nicht gegeben werden. Es kommt auf die Wettoptionen an, die Wettart und mehr. Wir empfehlen, für den gewünschten Tipp unter den auserwählten Buchmachern die Quoten zu vergleichen. Einige interessante Wettanbieter haben wir hier vorgestellt.