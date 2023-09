HS Football Rankings: Top-100 Public High School Football Teams in 2023

High School Football is in full swing and here are our Top 100 Public School Rankings

Buford High School in Georgia kicks off the High School Football America 100 Preseason Public High School football rankings at number one. The Wolves have been a powerhouse in Georgia for two decades, boasting an impressive 14 state titles, with 13 of them earned since 2001. Buford’s dominance has spanned multiple classifications as the school grew in size.

On a national level, Buford enters the season ranked seventh in the preseason national rankings. Last year, they reached a high of second place nationally but were eliminated in the second round of the 7A state playoffs.

Georgia is well-represented in the preseason public rankings, with sixteen teams making the list. Meanwhile, Texas leads the way with 18 public schools in the Top 100, headlined by reigning Class 6A Division I champions, Duncanville.

Last year’s top public school, Miami Central in Florida, starts this season at number three in the public schools Top 100. Florida features 13 teams in the HSFA 100 public school rankings.

Touchdowns ⁦⁦@RaiolaDylan⁩ to ⁦@JordanAllen_12⁩, ⁦@buford_football⁩ ties it up 14 all with 10:09 left to play in the 2nd pic.twitter.com/khIJJ3tznU — Deuce Recruiting✌️ (@deucerecruiting) September 2, 2023

Top 100 Public High School Football Teams in 2023

Ranking/School/State 2022 Record Preseason National Ranking No. 1 Buford (Georgia) (11-1) 7 No. 2 Duncanville (Texas) (15-0) 8 No. 3 Miami Central (Florida) (14-0) 9 No. 4 Dutch Fork (South Carolina) (14-1) 11 No. 5 Thompson (Alabama) (11-3) 15 No. 6 North Shore (Texas) (15-1) 17 No. 7 Colquitt County (Georgia) (13-1) 18 No. 8 DeSoto (Texas) (14-2) 21 No. 9 Corona Centennial (California) (9-2) 22 No. 10 Langston Hughes (Georgia) (15-0) 25 No. 11 Westlake (Austin, Texas) (14-1) 26 No. 12 Mission Viejo (California (10-2) 27 No. 13 Basha (Arizona) (12-1) 28 No. 14 Mill Creek (Georgia) (14-1) 29 No. 15 Oakland (Tennessee) (14-1) 31 No. 16 Massillon Washington (Ohio) (12-2) 32 No. 17 Center Grove (Indiana) (12-2) 33 No. 18 Katy (Texas) (14-1) 34 No. 19 Walton (Georgia) (10-3) 35 No. 20 Denton Guyer (Texas) (14-1) 36 No. 21 Carrollton (Georgia) (14-1) 37 No. 22 Saguaro (Arizona) (9-4) 38 No. 23 Venice (Florida) (9-4) 39 No. 24 Lakeland (Florida) (14-0) 41 No. 25 Lincoln (San Diego, California) (13-1) 42 No. 26 Cocoa (Florida) (11-3) 45 No. 27 Southlake Carroll (Texas) (12-1) 46 No. 28 East St. Louis (Illinois) (12-2) 47 No. 29 Edgewater (Florida) (12-1) 48 No. 30 Jones (Orlando, Florida) (11-3) 50 No. 31 Kahuku (Hawaii) (12-2) 51 No. 32 Northwestern (Miami, Florida) (6-5) 53 No. 33 Springfield (Ohio) (13-2) 56 No. 34 Bartram Trail (Florida) (12-1) 58 No. 35 Milton (Georgia) (10-4) 59 No. 36 Aledo (Texas) (14-2) 60 No. 37 Edna Karr (Louisiana) (7-4) 61 No. 38 Central (Phenix City, Alabama) (10-3) 62 No. 39 Belleville (Michigan) (14-0) 64 No. 40 Vandegrift (Texas) (14-2) 65 No. 41 Auburn (Alabama) (12-2) 66 No. 42 Lakota West (Ohio) (13-1) 67 No. 43 Cedar Grove (Georgia) (11-3) 68 No. 44 Highland Springs (Virginia) (15-0) 73 No. 45 Corner Canyon (Utah) (11-3) 74 No. 46 Liberty (Arizona) (11-1) 75 No. 47 Destrehan (Louisiana) (14-0) 76 No. 48 Westfield (Texas) (12-2) 77 No. 49 Longview (Texas) (14-1) 81 No. 50 Saraland (Alabama) (14-1) 83 No. 51 Gainesville (Georgia) (14-1) 84 No. 52 North Cobb (Georgia) (9-3) 86 No. 53 Prosper (Texas) (13-2) 88 No. 54 Bixby (Oklahoma) (12-1) 89 No. 55 South Oak Cliff (Texas) (13-3) 90 No. 56 Folsom (California) (12-2) 91 No. 57 Roswell (Georgia) (12-2) 93 No. 58 Union (Oklahoma) (11-1) 99 No. 59 Alcoa (Tennessee) (14-1) 100 No. 60 West (Knoxville, Tennessee) (15-0) 102 No. 61 Atascocita (Texas) (11-3) 103 No. 62 Hamilton (Arizona) (8-3) 104 No. 63 Cherry Creek (Colorado) (12-2) 105 No. 64 Lake Travis (Texas) (8-5) 106 No. 65 Brownsburg (Indiana) (10-2) 108 No. 66 Male (Kentucky) (10-5) 109 No. 67 Hewitt-Trussville (Alabama) (8-4) 112 No. 68 Edison (Huntington Beach, California) (9-2) 113 No. 69 Hoover (Alabama) (11-2) 114 No. 70 Chandler (Arizona) (9-3) 115 No. 71 Bingham (Utah) (10-3) 117 No. 72 Jenks (Oklahoma) (9-3) 118 No. 73 Skyridge (Utah) (13-1) 119 No. 74 Los Alamitos (California) (9-3) 120 No. 75 Seminole (Sanford, Florida) (9-3) 123 No. 76 Westlake (Atlanta, Georgia) (9-4) 124 No. 77 Homestead (Florida) (11-3) 125 No. 78 Lehi (Utah) (14-0) 126 No. 79 Apopka (Florida) (11-4) 127 No. 80 Hough (North Carolina) (11-3) 130 No. 81 Detroit MLK (Michigan) (10-3) 132 No. 82 Northwestern (South Carolina) (13-2) 133 No. 83 Creekside (Georgia) (10-3) 134 No. 84 Cibolo Steele (Texas) (11-1) 136 No. 85 Grimsley (North Carolina) (15-1) 137 No. 86 Grayson (Georgia) (10-3) 138 No. 87 Bryant (Arkansas) (12-0) 139 No. 88 Lewisville (Texas) (12-2) 140 No. 89 Hamilton Southeastern (Indiana) (12-1) 141 No. 90 Ruston (Louisiana) (13-2) 142 No. 91 Mallard Creek (North Carolina) (8-4) 143 No. 92 Mainland (Florida) (11-4) 144 No. 93 Inglewood (California) (13-1) 145 No. 94 Arlington Martin (Texas) (10-2) 146 No. 95 Carlsbad (California) (10-2) 147 No. 96 Rome (Georgia) (12-2) 148 No. 97 South Florence (South Carolina) (15-0) 149 No. 98 Ware County (Georgia) (14-0) 151 No. 99 Booker T. Washington (Miami, Florida) (9-3) 152 No. 100 Lincoln (Gahanna, Ohio) (13-2) 154