Congratulations to Michael J. for winning our UFC Vegas 24 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC 261 on Apr 24th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Robert Whittaker – 88%

Andrei Arlovski – 53%

Abdul Razak Alhassan – 89%

Luis Pena – 68%

Consensus Overall Record in 2021: 29-26 (53%)



UFC Vegas 24 Pick ‘Em Results

1 Michael J. 10 2 Andre Tran 8 2 dan 8 2 Herman Martinez 8 2 Jake Hancock 8 2 Kohi Delvi 8 2 MiracleMaia 8 2 Sam Keary 8 2 Shawn Christensen 8 2 Umar Zaheer 8 11 Brandon Kaplan 7 11 Cody pearson 7 11 Corey Heck 7 11 Dylan Simonsen 7 11 Stefan Pietropaolo 7 11 Will Rosen 7 17 Ash.K ♡ 6 17 Bjorn Haycock 6 17 Brenda Buckley 6 17 chris lloyd 6 17 Daniel Verdon 6 17 Darian Hall 6 17 James cornett 6 17 John Rong 6 17 Michael V. 6 17 Omar Abdulla 6 17 Ryan A. MacDonald 6 17 Vic Rattanasithy 6 29 daniel 5 29 DJ 5 29 Glen Stanley 5 29 John Soliven 5 29 Justice Carrenard 5 29 Kim 5 29 Luke Galloway 5 29 Michael Chen 5 29 Neil H. 5 29 Salvatore Adragna 5 29 Sam Fowler 5 29 Tara miller 5 29 Tp 5 29 Tristan Raye 5 43 Agus Susanto 4 43 Ben Hilder 4 43 Ben M 4 43 Dalton Smith 4 43 danny 4 43 Ibrahim 4 43 Marco Pham 4 43 miguel alonso del valle 4 43 Nathan H. 4 43 Sean OBrien 4 43 SternFan74 4 43 stewartthames 4 43 theJawas 4 43 Tony Do 4 57 Adrian Sunnex 3 57 Joshua Adepitan 3 57 Justin “ Slickj” Vazquez 3 57 Luke Smith 3 57 Robert Oakes 3 62 Dave K. 2 62 Dwayne Murrell 2 62 larry chaput 2 62 Rodney 2 62 Ryan von der Heyden 2 62 ryanC 2 62 Steve Risk 2 62 The MMA Manifesto 2 70 Barry Oh 1 70 I Don’t Care 1 70 James Weise 1 73 Isaac 0



2021 Overall Top Ten

1 Herman Martinez 68 2 Omar Abdulla 67 3 Ibrahim 64 4 Nathan H. 63 4 Ryan A. MacDonald 63 6 Adrian Sunnex 62 7 Michael J. 61 7 Neil H. 61 9 Isaac K 59 10 Stefan Pietropaolo 58

