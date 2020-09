Congratulations to Cameron Walsh for winning our UFC 253 Pick ‘Em Contest, as well as being September’s monthly winner! Next Pick ‘Em action (I think – still haven’t decided 100%) will be for UFC Fight Night: Ortega vs Korean Zombie on Oct 18th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Israel Adesanya – 82%

Dominick Reyes – 78%

Kai Kara-France – 70%

Ketlen Vieira – 59%

Hakeem Dawodu – 51%

Consensus Overall Record in 2020: 64-24 (73%)



UFC 253 Pick ‘Em Results

1 Cameron Walsh 11 2 Emma Vreeland 10 2 Justin Cronin 10 2 Michael J. 10 5 ASHLEY TREJO 9 5 Mitch Taylor 9 7 Dave K. 8 7 larry chaput 8 7 Marco Pham 8 7 Paul Elizondo 8 7 Ricardo Metalero 8 7 Robert Oakes 8 7 Trevor 8 7 Umar Zaheer 8 15 Brandon Kaplan 7 15 Cameron Smith 7 15 Christian Mejia 7 15 DES 7 15 Ethan Lockett 7 15 Jenny Baker 7 15 Joseph Noster 7 15 Joshua Larocque 7 15 Lauren Morgan 7 15 Nathan niha 7 15 Omar Abdulla 7 15 Ryan A. MacDonald 7 27 Abner William 6 27 Chris Yee 6 27 Christopher Reive 6 27 Jeffrey Wallace 6 27 Liam Thomson 6 27 Lucas Neufeld 6 27 Ryan Klinkert 6 27 Zidane 6 35 Agus Susanto 5 35 Ben Hilder 5 35 connor doyle 5 35 Dan 5 35 Daniel 5 35 Dustin Hume 5 35 Dylan Simonsen 5 35 glen STANLEY 5 35 James Weise 5 35 Luke Galloway 5 35 Nathan H. 5 35 Neil H. 5 35 RonT 5 35 The MMA Manifesto 5 49 George sicklemore 4 49 Andrew Nixon 4 49 Ashleigh Keene 4 49 Barry Oh 4 49 David 4 49 Dee 4 49 Gary MacDonald 4 49 Herman Martinez 4 49 Ibrahim Mahmood 4 49 Isaac 4 49 Jordan Blick 4 49 Mitchell Reid 4 49 Omar Comin’ 4 49 Owen Brown 4 49 Phil St George 4 49 Sam Keary 4 49 Shanon Breaden 4 49 SternFan74 4 49 Walter Davis III 4 49 Zayde White 4 69 Anton 3 69 Antony 3 69 Danielle Curtis 3 69 Ian Phillips 3 69 Jared storey 3 69 Josh S Dennhardt 3 69 Joshua Head 3 69 Leanne R 3 69 LECORE_ART 3 69 Owen 3 69 Robert Akers 3 69 ryanC 3 69 Steve Risk 3 69 Thomas Mulligan 3 69 Tom Pratt 3 69 Vagner Fernandes 3 85 Dan Meehan 2 85 Danny 2 85 Jamie Turnbull 2 85 Jessica Miramontes 2 85 Owen B 2 85 Rodney Jeninga 2 91 Adrian Sunnex 1 91 Brighton 1 91 Eduardo ZONA NORTE! 1 91 owen castle 1 91 Ryan Key 1 91 William Abbey 1 97 Amit Karale 0 97 Seth 0

September Top Five

1 Cameron Walsh 23 2 Nathan H. 22 3 Dave K 20 4 Agus Susanto 19 4 Dylan Simonsen 19 4 Ryan A. MacDonald 19

2020 Top Ten

1 Dave K. 149 2 Sternfan74 142 3 Nathan H. 141 4 Ryan A. MacDonald 139 5 Michael J. 137 6 Herman Martinez 136 The MMA Manifesto 135 7 Dan 128 8 Cameron Walsh 120 9 ryanC 119 10 Isaac 117

