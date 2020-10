Congratulations to Micah G for winning our UFC 254 Pick ‘Em Contest via a tiebreaker! Next Pick ‘Em action of will be for UFC Fight Night: Hall vs Silva on Oct 31st. Thanks for playing!

Consensus Picks

Khabib Nurmagomedov – 63%

Robert Whittaker – 65%

Alexander Volkov – 57%

Magomed Ankalaev – 63%

Tai Tuivasa – 66%

Consensus Overall Record in 2020: 69-24 (74%)



UFC 254 Pick ‘Em Results

1 Micah G 12 2 Justin Grier 12 2 Yuheng Rong 12 4 Agus Susanto 11 4 Anthony moss 11 4 Herman Martinez 11 4 Joshua Head 11 8 Cameron Walsh 10 8 Jun-Ki Hong 10 8 Leo Carleton 10 8 Miles Trivedi 10 8 Teone lee 10 13 Adrian Sunnex 9 13 Angus Judson 9 13 Cameron Smith 9 13 Flynn 9 13 Ibrahim 9 13 James Long 9 13 James Weise 9 13 Jeremy Yap 9 13 Josh Brymer-halls 9 13 Levi Brand 9 13 Mitchell Reid nu 9 13 Oliver Stewart 9 13 Zidane 9 26 Amit Karale 8 26 Ben Gaspersic 8 26 Ben Sparkes 8 26 Blake Rowles 8 26 Brett Alison 8 26 Chris kidd 8 26 Daniel Meehan 8 26 Darcy nunan 8 26 Dave K. 8 26 Finn O’keeffe 8 26 Glen Purvis 8 26 Ian Phillips 8 26 Jordan Blick 8 26 Luke August 8 26 Michael J. 8 26 Nathan Fernandes 8 26 Riley Cunningham 8 26 Ryan Klinkert 8 26 Seth Weddell 8 26 Umar Zaheer 8 26 Valentin Webster 8 47 Anthony DeVito 7 47 Brendan Allen 7 47 Cesar Zamarripa 7 47 Dalton Smith 7 47 Daniel 7 47 Daniel Gudopp 7 47 DJ 36 7 47 Ewan Davanna 7 47 Hohei Waikiki-Wilson 7 47 Hussein Salman 7 47 James Harrison Banta 7 47 James wilkinson 7 47 Jed McRoberts 7 47 Jeremy Jude Blanco 7 47 Kim Parr 7 47 Lucas 7 47 Luke Smith 7 47 Martin Moreno 7 47 Matt Ryan 7 47 Michael V. 7 47 Orion T 7 47 Owen 7 47 Ra Edmknds 7 47 Sam Warren 7 47 Sean mcguinn 7 47 Taine 7 47 Thomas Mulligan 7 47 Tristan long 7 47 Tua Singapu 7 76 Abner William 6 76 Ben Short 6 76 Brendan 6 76 Brodie Walker 6 76 Callum 6 76 Cody 6 76 Daniel Chertock 6 76 DES 6 76 Dylan Barrie 6 76 Jack Dale 6 76 James Bingham 6 76 James Edwards 6 76 Jamie Flaskis 6 76 Jay Sathianathan 6 76 Jazzy F 6 76 Jed Jovellanos 6 76 Jenna 6 76 Jesse Watene 6 76 Joe 6 76 Justin Tilton 6 76 Kevon Moore 6 76 Marcos 6 76 Max 6 76 Nathan H. 6 76 Nicolas Koutlakis 6 76 Philip Rudziejewski 6 76 Sam Schroder 6 76 The MMA Manifesto 6 104 Arnold Teow 5 104 Benjamin Lyford 5 104 blake cooper 5 104 Brighton 5 104 Cameron Fleming 5 104 Chalis kelsey 5 104 Christopher McMillan 5 104 Douglas Tafea 5 104 Josh Stoute 5 104 Joshua Aranas 5 104 Justin Cronin 5 104 Katty Strite 5 104 Lauren Morgan 5 104 Leanne 5 104 Marcus Podyma 5 104 Omar Abdulla 5 104 Robert Oakes 5 104 Ronan Martin 5 104 ryanC 5 104 Sam Keary 5 104 Samantha 5 104 theJawas 5 104 Tim Flynn 5 104 Tom P 5 104 Xavier Ryder 5 129 .Harrison 4 129 Alek Mainey 4 129 Andrew Nixon 4 129 Anton 4 129 Asa Thomas 4 129 Asadel temu 4 129 Braeden N 4 129 Brandon Kaplan 4 129 Caleb Davey 4 129 Chantelle Pacheco 4 129 Christopher Reive 4 129 Corban Bulling-Colvin 4 129 Craig Robertson 4 129 Danny 4 129 Dee LECORE_ART 4 129 Garrett Sharp 4 129 Gary MacDonald 4 129 Honar Perwaisy 4 129 Jake ramos 4 129 James 4 129 Jayshua Rodriguez 4 129 Kylie Cooper 4 129 larry chaput 4 129 Neil H. 4 129 SternFan74 4 129 STEVE LEI 4 129 Taylor Hollingsworth 4 129 Thomas Baker 4 129 Walter Lee Davis III 4 129 William Abbey 4 159 Ben Hilder 3 159 Ben M 3 159 Bryce Gerrey 3 159 Callum 3 159 Cameron Cornell 3 159 Dylan Simonsen 3 159 Emma Vreeland 3 159 Jaimee Hunt 3 159 James 3 159 Josiah Chavez 3 159 Lachie Martin 3 159 Luis Ryan Cepeda 3 159 Mitchell Cook 3 159 Pablo Huidobro 3 159 Sam G 3 159 Sean Madden 3 159 Steve Risk 3 159 Vic Rattanasithy 3 177 Ashleigh K 2 177 Austin Andrews-Little 2 177 Barry Oh 2 177 Cassandre Hubert 2 177 Coloma Bermudes Castro 2 177 Daniel John 2 177 DARNIAL F 2 177 David Leach 2 177 Farhan Juraimi 2 177 Isaac 2 177 jordan flood 2 177 Joshua Larocque 2 177 Luke Galloway 2 177 Luke Rhoads 2 177 Malcolm Burton 2 177 Michael jurus 2 177 Nicholas Cochran 2 177 Reece Fitzgerald 2 177 Rodney 2 177 Rogene Galvez 2 177 Trivette Kelekolio 2 177 Tyree Robins 2 199 Cameron Sinclair 1 199 Dan 1 199 Nathan n 1 199 Robert Akers 1 203 James andrewa 0 203 Siddharth 0

October Top Five

1 Herman Martinez 16 2 Cameron Walsh 15 2 Daniel 15 2 James Weise 15 5 Adrian Sunnex 14 5 Agus Susanto 14



2020 Overall Top Ten

1 Dave K. 162 2 Nathan H. 154 3 Herman Martinez 152 4 Sternfan74 151 5 Michael J. 150 The MMA Manifesto 144 6 Ryan A. MacDonald 143 7 Dan 137 8 Cameron Walsh 135 9 ryanC 127 10 Daniel 126

