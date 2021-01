Congratulations to Zaheer for winning our UFC 257 Pick ‘Em Contest! Next Pick ‘Em action will be for UFC Fight Night: Overeem vs Volkov on Feb 6th. Thanks for playing!

Consensus Picks

Conor McGregor – 81%

Dan Hooker – 71%

Joanne Calderwood – 51%

Makhmud Muradov – 80%

Amanda Ribas – 83%

Consensus Overall Record in 2021: 4-6 (40%)



UFC 257 Pick ‘Em Results

1 Zaheer 14 2 Isaac 11 2 Neil H. 11 4 Alan Q 10 5 Agus Susanto 9 5 dj 9 5 Laureta Lahu 9 5 Nikola Ilic 9 9 Andrew Nixon 8 9 Bryce Gerrey 8 9 Shaan Chaudhari 8 12 Ashley Trejo 7 12 Barry Oh 7 12 Kobe Tulloch 7 12 Latesh pujari 7 12 Lucas Neufeld 7 17 Bruno 6 17 Christian 6 17 Christian Mejia 6 17 Glen Stanley 6 17 Joseph pang 6 17 Lachie Martin 6 17 Oliver 6 17 Ryan von der Heyden 6 17 Somer Gilbee 6 17 stewartthames 6 17 Thomas Mulligan 6 28 Abner William 5 28 Adrian Sunnex 5 28 Brandon Kaplan 5 28 Brent Rampton 5 28 Cody Long 5 28 Ibrahim 5 28 John F 5 28 Luke Galloway 5 28 Mike Gray 5 28 Paul Buchanan 5 28 Searn tahere 5 28 theJawas 5 28 Walter Davis III 5 41 Angus Judson 4 41 Ben Ostic 4 41 burhan 4 41 Carlos Alarcon 4 41 Charlie Smith 4 41 daniel 4 41 Dave K. 4 41 Luke Rhoads 4 41 Micah 4 41 Michael J. 4 41 Mohit Kalsi 4 41 Nathan n 4 41 Omar Abdulla 4 41 Orion Teoe 4 41 Stefan pietropaolo 4 41 Tristan long 4 57 Alex Gray 3 57 Alexandre Gorka 3 57 Ali A 3 57 Brodie 3 57 Chris Sheffield 3 57 Christopher Reive 3 57 Cole Rippey 3 57 Cooper EVANS 3 57 Dan Meehan 3 57 Daniel Caughtry 3 57 Donovan Valade 3 57 Imadudeen Atmeh 3 57 jack witwicki 3 57 John Rong 3 57 Kurt 3 57 Leanne R 3 57 Luke Smith 3 57 Michael Roe 3 57 Miguel 3 57 Mitch Mclaren 3 57 Nagi El-Masry 3 57 Nhan Nguyen 3 57 Riley Cunningham 3 57 Robert Akers 3 57 Ronald Benjamin Tysoe 3 57 ryanC 3 57 Souphan Sisavath 3 57 Stephen Risk 3 57 SternFan74 3 57 Stevie 3 57 The MMA Manifesto 3 57 Thomas B 3 57 Tyler Paul 3 57 Tyrone Hack 3 57 Vic Rattanasithy 3 57 William Rosen 3 57 Zac Mangos 3 94 Alexander Rodriguez 2 94 Andre Tran 2 94 Ash K 2 94 Ben McClure 2 94 Brandon 2 94 Cameron beard 2 94 Carl Gordon 2 94 Charles Estrada-Golden 2 94 Conan DeSouza 2 94 Craig Robertson 2 94 Damian Hoar 2 94 Daniel Valdez 2 94 Darcy Tunnicliff 2 94 David Aguilar 2 94 Emma Vreeland 2 94 Hayden 2 94 Herman Martinez 2 94 INDIANA 2 94 James Quinnell 2 94 James Weise 2 94 Joel A 2 94 Joshua Adepitan 2 94 Justin “slickj” vazquez 2 94 Kenny Nanau 2 94 Lachlan George 2 94 Lachlan Hamilton-Ralph 2 94 larry chaput 2 94 Luke Ferraz 2 94 Miles Trivedi 2 94 MiracleMaia 2 94 Nathan H. 2 94 Nicolas Koutlakis 2 94 Owen 2 94 Pedrum Nazem 2 94 Raf Corporal 2 94 Ray Dalfsen 2 94 Rhyce Contreras 2 94 Rob tingay 2 94 Robert oakes 2 94 Rodney 2 94 Ryan A. MacDonald 2 94 Ryan K 2 94 Sean Baker 2 94 Shawn Christensen 2 94 Stonie Bartle 2 94 Thomas Bélanger 2 94 Thomas Robertson 2 94 Tom 2 94 Trivette Kelekolio 2 143 Alec Schmitt 1 143 Alex 1 143 Anthony 1 143 Beau millen 1 143 Ben Hilder 1 143 Benj 1 143 Brett Alison 1 143 Conor 1 143 dan 1 143 danny 1 143 Demitri morales 1 143 Dylan Simonsen 1 143 Gary MacDonald 1 143 Inti Aburto 1 143 Isaac Brown 1 143 Jake Smith 1 143 Josh Ashton 1 143 Joshua King 1 143 Joshua Larocque 1 143 Justin Tilton 1 143 Marcus Dickison 1 143 Mitch 1 143 Mitchell Griffiths 1 143 MMAPhillip 1 143 nick 1 143 Nikki Laing 1 143 Rhys 1 143 Sam Fowler 1 143 Taytay Davis 1 143 Tristan Raye 1 173 arthur cobb 0 173 blake cooper 0 173 Brendan 0 173 burhanuddin 0 173 Cameron Cornell 0 173 Chalis Kelsey 0 173 Chris 0 173 Christian harris 0 173 Eduardo Ramos 0 173 Giuseppe gafa 0 173 Jake Macivor 0 173 Josh dodd 0 173 Josh Head 0 173 Josh Rinker 0 173 Joshua Aranas 0 173 Justice Carrenard 0 173 Kyle Fallon 0 173 Mitchell Campbell 0 173 Nicolas Cruz 0 173 Rendell Iki 0 173 Sam Keary 0 173 Sam Schroder 0

